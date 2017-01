Το καλοκαίρι του 2016 η Edision παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το νέο δέκτη MEGA της σειράς OS στην έκθεση ANGA COM της Κολωνίας. Λίγους μήνες μετά ο δέκτης είναι πλέον διαθέσιμος στην αγορά, και υπόσχεται μία εξαιρετική εμπειρία στους υποψήφιους αγοραστές με την γνωστή υποστήριξη της εταιρείας. Ο Edision OS MEGA δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από τις δοκιμές της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, και έτσι ήρθε στα χέρια μας αμέσως μετά την επίσημη κυκλοφορία του.



Ο Edision OS mega έρχεται σε μαύρο κουτί διαστάσεων 280x60x240 χιλιοστών. Στην πρόσοψη από αριστερά προς δεξιά βρίσκουμε τον διακόπτη standby, την VFD οθόνη, και δύο LED ενδείξεων κατάστασης λειτουργίας, ενώ κάτω από το καπάκι που βρίσκεται δεξιά υπάρχει μία θύρα USB, η υποδοχή CI+, και ένας αναγνώστης έξυπνων καρτών για την αποκρυπτογράφηση συνδρομητικών υπηρεσιών. Η πίσω όψη είναι πλουσιότερα εξοπλισμένη, με τις δύο εισόδους δορυφορικής λήψης και επίγειου σήματος του υβριδικού tuner στην αριστερή πλευρά, ακολουθούν οι δύο είσοδοι RF των δύο ανεξάρτητων δορυφορικών tuner, έξοδοι ήχου/ βίντεο AV σε βύσματα RCA, μία οπτική έξοδος ήχου SPDIF, η θύρα HDMI 1.4a (η οποία αναφέρεται ως DVI-OUT), μία θύρα USB 2.0, μία θύρα e-SATA για σύνδεση εξωτερικού σκληρού δίσκου, ένα βύσμα RS-232, η θύρα Ethernet , μία ακόμα θύρα USB 2.0 ακριβώς από κάτω της, δεξιότερα το βύσμα σύνδεσης της εξωτερικής τροφοδοσίας, ο κεντρικός διακόπτης ισχύος, και τέλος ένας ανεμιστήρας για την ψύξη του δέκτη.



Ο δέκτης συνοδεύεται στο κουτί συσκευασίας του από ένα ικανοποιητικού μεγέθους και αίσθησης τηλεχειριστήριο που μπορεί να προγραμματιστεί για τον έλεγχο και της τηλεοπτικής συσκευής, από το εξωτερικό τροφοδοτικό των 12V, από ένα καλώδιο SATA για την σύνδεση στο εσωτερικό του δέκτη ενός σκληρού δίσκου με τις αντίστοιχες βίδες και ελαστικά παρεμβύσματα, δύο μπαταρίες ΑΑΑ για το τηλεχειριστήριο και ένα φυλλάδιο με σύντομες οδηγίες για τη χρήση του δέκτη στα αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά.



Ο Edision OS mega είναι χτισμένος γύρω από τον διπύρηνο επεξεργαστή BCM73565 της Broadcom, που τρέχει στα 1600 MHz, και είναι συμβατός με λογισμικά Linux / Enigma2. Διαθέτει μνήμη Flash 512ΜΒ NAND και 1GB DDR3 RAM, Bluetooth on Board, Full Media Player H.265 HEVC και οθόνη ενδείξεων 12-digit VFD Display. Έχει ενσωματωμένο Wi-Fi και δυνατότητα σύνδεσης με ταχύτητες 10/100/1000 Mbps μέσω Ethernet. Διαθέτει υποδοχή σύνδεσης για εσωτερικό σκληρό δίσκο SATA, αλλά και υποδοχή σύνδεσης για εξωτερικό e-SATA. Για την αποκρυπτογράφηση καναλιών διαθέτει θύρα CI+ και υποδοχή smartcard.



Το τμήμα βίντεο το OS mega υποστηρίζει την αποκωδικοποίηση εκπομπών και περιεχομένου media σε πρότυπα MPEG2, MPEG3/AVC καθώς και το νεώτερο πρότυπο HEVC/H.265. Ο frame buffer υποστηρίζει OpenGL ES 3.0, έτσι έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τρισδιάστατων εφέ. Το τμήμα γραφικών δίνει ανάλυση έως 1080p, χωρίς τη δυνατότητα downscaling (κατεβάσματος της ανάλυσης) μεταδόσεων Ultra HD / 4K. Σε αυτές τις εκπομπές αναπαράγεται μόνο ο ήχος.



Λογισμικό



Ο Edision OS mega έρχεται με προεγκατεστημένο λογισμικό της ομάδας OpenATV, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις βασικές λειτουργίες του δέκτη. Έχει προεγκατεστημένα οκτώ πρόσθετα (plugin), ανάμεσα τους το EMC (Enhanced Media Center) για την αναπαραγωγή πολυμεσικών αρχείων βίντεο και ήχου, καθώς και το Bluetooth Devices Manager για τη διαχείριση συσκευών Bluetooth. Στο αποθετήριο του OpenATV είναι φυσικά διαθέσιμα πολλά περισσότερα πρόσθετα για την προσαρμογή του δέκτη στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.



Εκτός από το OpenATV ο δέκτης υποστηρίζεται ήδη από μία σειρά άλλων images, όπως το OpenPLI και το OpenVix. Η αναβάθμιση και αλλαγή του image γίνεται εύκολα με τη χρήση ενός USB stick, που πρέπει να είναι φορμαρισμένο σε FAT32. Τα αρχεία του image τα εξάγουμε στο USB stick στην διαδρομή /osmega. Με κλειστό τον δέκτη από το κεντρικό διακόπτη power της πίσω πλευράς τοποθετούμε το USB stick στην μπροστινή θύρα USB. Ανοίγουμε τον δέκτη από τον κεντρικό διακόπτη και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα το μενού επιλογής της αναβάθμισης. Η αναβάθμιση του firmware ξεκινά εφόσον πατήσουμε το πλήκτρο ΟΚ παρατεταμένα για 10 περίπου δευτερόλεπτα από το τηλεχειριστήριο, όσο διάστημα εμφανίζεται το μενού αυτό. Η διαδικασία εγκατάστασης του image διαρκεί περίπου 3-4 λεπτά και κατά τη διάρκεια της δεν πρέπει να αφαιρεθεί το USB stick από την θύρα, ούτε να κλείσει ο δέκτης. Στο τέλος της διαδικασίας ο δέκτης κάνει επανεκκίνηση, όπου και πρέπει να αφαιρέσουμε το USB stick από τον δέκτη. Κατά την πρώτη εκκίνηση με ένα νέο firmware προχωράμε στις βασικές ρυθμίσεις του δέκτη, μία διαδικασία παρόμοια σε όλα τα image των δεκτών Enigma2, με δυνατότητα χειροκίνητων επιλογών ή χρήσης του βοηθητικού οδηγού.



Τμήμα δέκτη



Το τμήμα δέκτη του OS mega αποτελείται από τρία tuner. Το πρώτο είναι το υβριδικό DVB-S/S2 / DVB-T/T2 / DVB-C tuner AVL6862 της Availink. Το tuner επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία του για δορυφορική, και επίγεια ή καλωδιακή λήψη, χωρίς να υποστηρίζεται όμως η λειτουργία PVR σε διαφορετικά TP. Ο δέκτης διαθέτει δύο ακόμα tuner BCM73XX της Broadcom για δορυφορική λήψη εκπομπών DVB-S/S2.



Ο OS mega υποστηρίζει εκτός από την αυτόματη και χειροκίνητη ανίχνευση, και την τυφλή σάρωση. Στην πράξη η τυφλή σάρωση δορυφόρων με πολλές ενεργές συχνότητες, όπως η τροχιακή θέση των Astra στις 19,2 μοίρες ανατολικά, είναι εξαιρετικά αργή, και έτσι εγκαταλείφτηκε η προσπάθεια από τον γράφοντα μετά από είκοσι περίπου λεπτά όπου η ένδειξη προόδου είχε παραμείνει στα 2/4 του δορυφόρου. Η χειροκίνητη ανίχνευση της ίδιας δορυφορικής θέσης πραγματοποιήθηκε σε δεκαπέντε περίπου λεπτά. Η ανίχνευση των επίγειων συχνοτήτων – πλήρης ανίχνευση μπάντας VHF και UHF – από το υβριδικό tuner AVL6862 της Availink έγινε περίπου σε τρία λεπτά.



Λειτουργία PiP



Ο επεξεργαστής του Edision OS mega υποστηρίζει την ταυτόχρονη αποκωδικοποίηση δύο υπηρεσιών HD, έτσι είναι δυνατή η απεικόνιση τους σε λειτουργία PiP (Picture in Picture) με την εικόνα της δεύτερης υπηρεσίας μέσα στην κεντρική εικόνα.



Media player



Ο Edision OS mega έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MKV με κωδικοποίηση περιεχομένου H.264/AVC, σε ανάλυση έως 1080p, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί επίσης να αναπαράγει αρχεία HEVC σε ανάλυση έως 1080p, ενώ για αντίστοιχα αρχεία σε ανάλυση 4Κ αναπαράγεται μόνο ο ήχος. Μπορεί να αναπαράγει MP3 και ήχο από AAC, AC3, MPG, ΑΑC+, AAC-HE. Μπορεί να αναπαράγει DVD, με τη σύνδεση εξωτερικού DVD-ROM player στη θύρα USB, ενώ αναπαράγει αρχεία και κατευθείαν από τους σκληρούς δίσκους Η/Υ στο δίκτυο μέσω υπηρεσιών NFS, SAMBA, FTP, κλπ, ενώ είναι δυνατή η σύνδεση δίσκων με σύστημα αρχείων NTFS, και η εγγραφή και αναπαραγωγή πολυμέσων από αυτούς, εφόσον γίνει εγκατάσταση του πρόσθετου ntfs-3g από το αποθετήριο του image. Υποστηρίζει ελληνικούς υπότιτλους, με encoding σε UTF-8, αλλά όχι και σε ISO-8859-7. Ο δέκτης υποστηρίζει επίσης το streaming ελεύθερων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, περιήγηση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες HbbTV. Σε επόμενη αναβάθμιση του λογισμικού του δέκτη θα περιλαμβάνεται και το δημοφιλές media center Kodi 16.1 with Simple Player E2.



