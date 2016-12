Gold Effie για την καμπάνια του COSMOTE My WiFi

Με Gold Effie βραβεύτηκε η καμπάνια WiFipendence Day για την υπηρεσία COSMOTE My WiFi, στο πλαίσιο των βραβείων Effie Hellas 2016, την υψηλότερη διάκριση στην κατηγορία Τηλεπικοινωνίες /Τεχνολογία/ Άλλα αναλώσιμα. Η ανατρεπτική καμπάνια Wifipendence Day «δημιούργησε» ένα κίνημα που διεκδικούσε ελεύθερο WiFi για όλη την Ελλάδα. Μέλη του κινήματος «εισέβαλαν» ακόμη και στο Μέγαρο ΟΤΕ για...

Η ανατρεπτική καμπάνια Wifipendence Day «δημιούργησε» ένα κίνημα που διεκδικούσε ελεύθερο WiFi για όλη την Ελλάδα. Μέλη του κινήματος «εισέβαλαν» ακόμη και στο Μέγαρο ΟΤΕ για να τo καταφέρουν. To ευρηματικό περιεχόμενο της επικοινωνίας της υπηρεσίας COSMOTE My WiFi έγινε αντικείμενο συζήτησης on και offline και κέρδισε μεγάλη προβολή. Επιπλέον, επικοινώνησε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία στον πελάτη. Ως αποτέλεσμα, μέσα σε λίγες μέρες από το λανσάρισμα της καμπάνιας, η ζήτηση για την υπηρεσία αυξήθηκε κατά 266%, ενώ μέσα σε 1 μήνα το site της υπηρεσίας είχε 454.000 χρήστες.



Με την υπηρεσία COSMOTE My WiFi οι πελάτες COSMOTE Home Double Play έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται εντελώς δωρεάν στο Ιnternet κι έξω από το σπίτι τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο φτιαγμένο από τους ίδιους τους χρήστες. Οι χρήστες παρέχουν ένα μικρό μέρος της σύνδεσής τους στο παγκόσμιο δίκτυο των WiFi Spots και, σε αντάλλαγμα, απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση σε 340.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 20.000.000 σημεία σε όλον τον κόσμο, που συνεχώς αυξάνονται.



Τα βραβεία Effie, στα οποία και διακρίθηκε η καμπάνια COSMOTE My WiFi, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, ενώ έχουν παγκοσμίως αναγνωριστεί ως τα μοναδικά βραβεία αποτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας. Στόχος των βραβείων Effie είναι να αναδείξουν τη δύναμη της ιδέας στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία.