Το Vodafone Thank You 1+1 και το CU Around σε συνεργασία με τα MIKEL στηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS

Όλοι οι συνδρομητές Vodafone και CU μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα από τα MIKEL και να κερδίζουν άλλο ένα ίσης ή μικρότερης αξίας εντελώς δωρεάν. Μέσα από τα προγράμματα επιβράβευσης Vodafone Thank You και CU Around, όλοι οι συνδρομητές κερδίζουν, ενώ παράλληλα η Vodafone και τα MIKEL στηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS.





Η διαδικασία είναι πολύ απλή και το μόνο που χρειάζεται είναι οι συνδρομητές Vodafone και CU να στείλουν ένα SMS με τη λέξη MIKEL στο 54646 (χρέωση 0,2 €/ κωδικό) Αμέσως μετά την αποστολή του μηνύματος, οι συνδρομητές θα λάβουν ένα μοναδικό κωδικό τον οποίο μπορούν να εξαργυρώσουν σε ένα από τα 130 καταστήματα MIKEL σε όλη την Ελλάδα, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας. Το σύνολο των εσόδων από τα SMS θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS, για την ενίσχυση των επισιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 9 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.



Το Vodafone Thank You, το πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών της Vodafone μέσω προσεκτικά επιλεγμένων συνεργασιών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της να απολαμβάνουν σε πολύ προνομιακές τιμές προϊόντα και υπηρεσίες όπως ταξίδια, θέατρα, αγορές σε μεγάλα καταστήματα και supermarket κλπ. Παράλληλα, το CU Around αποτελεί το μοναδικό νεανικό πρόγραμμα επιβράβευσης, που μαζί με τις οικονομικές προσφορές και τα προνόμια, προσφέρει αποκλειστικά στους συνδρομητές του CU και μοναδικές εμπειρίες.



Περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι οι συνδρομητές Vodafone και CU μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα από τα MIKEL και να κερδίζουν άλλο ένα ίσης ή μικρότερης αξίας εντελώς δωρεάν. Μέσα από τα προγράμματα επιβράβευσης Vodafone Thank You και CU Around, όλοι οι συνδρομητές κερδίζουν, ενώ παράλληλα η Vodafone και τα MIKEL στηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS.Η διαδικασία είναι πολύ απλή και το μόνο που χρειάζεται είναι οι συνδρομητές Vodafone και CU να στείλουν ένα SMS με τη λέξη MIKEL στο 54646 (χρέωση 0,2 €/ κωδικό) Αμέσως μετά την αποστολή του μηνύματος, οι συνδρομητές θα λάβουν ένα μοναδικό κωδικό τον οποίο μπορούν να εξαργυρώσουν σε ένα από τα 130 καταστήματα MIKEL σε όλη την Ελλάδα, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας. Το σύνολο των εσόδων από τα SMS θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS, για την ενίσχυση των επισιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 9 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.Το Vodafone Thank You, το πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών της Vodafone μέσω προσεκτικά επιλεγμένων συνεργασιών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της να απολαμβάνουν σε πολύ προνομιακές τιμές προϊόντα και υπηρεσίες όπως ταξίδια, θέατρα, αγορές σε μεγάλα καταστήματα και supermarket κλπ. Παράλληλα, το CU Around αποτελεί το μοναδικό νεανικό πρόγραμμα επιβράβευσης, που μαζί με τις οικονομικές προσφορές και τα προνόμια, προσφέρει αποκλειστικά στους συνδρομητές του CU και μοναδικές εμπειρίες.Περισσότερες πληροφορίες στο www.vodafone.gr/thankyou και www.cu-around.gr