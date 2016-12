Για πέμπτη χρονιά το Game of Thrones στην κορυφή της λίστας των σόου με τα περισσότερα download

Καθώς το 2016 φτάνει στο τέλος του, το γνωστό site ενημέρωσης για θέματα file sharing TorrentFreak δημοσίευσε τη λίστα με τα τηλεοπτικά σόου με τα περισσότερα download μέσω BitTorrent. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Game of Thrones καταλαμβάνει τη πρώτη θέση στη λίστα αυτή.



Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει το TorrentFreak, σε σχέση με την κίνηση το ενδιαφέρον διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2015. Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που διαμοίραζαν ενεργά ένα επεισόδιο μέσω διάφορων torrent, έφτασε τους 350.000 στην κορύφωση, η οποία σημειώθηκε μετά την διάθεση online του φινάλε της σεζόν.



Μία νέα είσοδος στη λίστα είναι η σειρά επιστημονικής φαντασίας Westernworld, που κέρδισε γρήγορα δημοφιλία, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.



Η ανάλυση του TorrentFreak δείχνει επίσης μία συνέχεια στην τάση των downloader να δείχνουν ενδιαφέρον σε βίντεο υψηλής ποιότητας, μεταπηδώντας στα βίντεο ανάλυσης 720p και 1080p από τα βίντεο ανάλυσης 480p των προηγούμενων ετών, καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλότερης ταχύτητας.



Τηλεοπτικά σόου με τα περισσότερα download το 2016 (σε παρένθεση η κατάταξη την προηγούμενη χρονιά)



1 (1) Game of Thrones

2 (2) The Walking Dead

3 (…) Westworld

4 (5) The Flash

5 (4) Arrow

6 (3) The Big Bang Theory

7 (7) Vikings

8 (…) Lucifer

9 (10) Suits

10 (…) The Grand Tour

https://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-torrented-tv-show-of-2016-161226/