DM525 COMBO, ο νέος Dreambox για μία ολική τηλεοπτική εμπειρία

Η νέα γενιά της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, DVB-T2 HD, ξεκινά στη Γερμανία στις 23 Μαρτίου 2017. Η νέος δέκτης DM525 COMBO θα επιτρέψει σε όλους τους θεατές να απολαύσουν την μεγαλύτερη επιλογή προγραμμάτων, με εικόνες σε Full HD, χωρίς να χρειάζεται να αποχωριστούν το μεγάλο φάσμα επιλογών της δορυφορικής ή καλωδιακής σύνδεσης τους. Ο μοναδικός δέκτης Dreambox έρχεται εξοπλισμένος με ένα καινοτόμο υβριδικό tuner για DVB-C/T2 καθώς και μία μονάδα λήψης DVB-S2. Η είσοδος loop-through επιτρέπει την εγγραφή ενός προγράμματος και την ταυτόχρονη θέαση ενός άλλου καναλιού. Φυσικά ο DM525 COMBO διαθέτει τις δυνατότητες hardware και λογισμικού που είναι χαρακτηριστικές των Dreambox. Ο νέος compact δέκτης Dreambox είναι διαθέσιμος στο εμπόριο με συνιστώμενη λιανική τιμή 159 ευρώ.



Μία μοναδική τηλεοπτική εμπειρία, μόνο με τον DM525 COMBO. Ο συνδυασμός τριών επιλογών λήψης επιτρέπει, για παράδειγμα, την εγγραφή ενός ξένου τηλεοπτικού προγράμματος που διανέμεται δορυφορικά, και την ίδια στιγμή την παρακολούθηση ενός μεγάλου τοπικού καναλιού σε ανάλυση 1080p στην οθόνη μέσω DVB-T2, ή το αγαπημένο κανάλι από τον πάροχο της καλωδιακής. Η γρήγορη εναλλαγή καναλιών και η ομαλή λειτουργία παρέχονται από ένα chip set τελευταίας γενιάς της Broadcom (BCM73625).



Επιπρόσθετα, o DM525 COMBO έρχεται εξοπλισμένος με ένα CI (Common Interface), δύο θύρες USB, μία θύρα USB service καθώς και μία θύρα Ethernet, η οποία σε συνδυασμό με ένα streaming plugin επιτρέπει την πρόσβση σε αμέτρητα κανάλια IPTV από όλο τον κόσμο. Πολύ απλά, ο DM525 είναι ο ιδανικός συνδυασμός για όλες τις επιλογές τηλεοπτικής λήψης. Ολική πρόσβση στην τηλεόραση!



Τεχνικά χαρακτηριστικά Dreambox DM525:

Dreambox OS (OE2.2)

Dreambox API

CPU: BCM 73625

HDMI 1.4a

MPEG-2/H.265 Decoder

DVB-S2 and DVB-C/T2 tuner

Loop-through input

1 x DVB Common Interface slot (CI)

Smartcard reader

Touch on/off

512 MB RAM

512 MB Flash (NAND)

10/100 Mbit/s Ethernet interface

2 x USB 2.0

Mini USB service port (Flash rescue)

S/PDIF digital bitstream out

Automatic service scan

WiFI support (optional)

Web interface for PC and Smartphone

DiSeqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Size: 260 x 150 x 45 (W x D x H)

RRP: 159 EUR



Δελτίο τύπου Dreambox