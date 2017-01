Όμιλος ΟΤΕ: Ταχύτατη επέκταση δικτύων Νέας Γενιάς σε σταθερή και κινητή το 2016

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσαν τα δίκτυα νέας γενιάς του Ομίλου ΟΤΕ τη χρονιά που πέρασε, χάρη στο επενδυτικό πλάνο ύψους €1,3 δισ. που υλοποιεί. Με τις επενδύσεις του Ομίλου το 2016 περισσότεροι πελάτες απολαμβάνουν νέες υψηλές ταχύτητες internet σταθερής και κινητής και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

- Πάνω από 2 εκατ. νοικοκυριά & επιχειρήσεις με πρόσβαση σε VDSL έως 50 Mbps

- Πληθυσμιακή κάλυψη κινητής 4G 93% και 4G+ 82%

- Νέες ταχύτητες κινητής ευρυζωνικότητας έως και 500 Mbps



Ο Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Για το 2016 θέσαμε υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς. Τους πετύχαμε και αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης και νέες υπηρεσίες. Πίσω από κάθε κλήση, κάθε email και κάθε post, υπάρχουν οι τεχνικοί δικτύων και πληροφορικής, που δημιουργούν τα νέα δίκτυα και φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στον όμιλο που καθημερινά φροντίζουν για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Τους ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε, με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια δέσμευση, να αναβαθμίζουμε την εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες μας.»



2016: Υψηλές ταχύτητες internet και νέες υπηρεσίες για ακόμη περισσότερους



Στην κινητή τηλεφωνία, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G αυξήθηκε στο τέλος του 2016 σε 93%, παραμένοντας Νο1 με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. O Όμιλος ΟΤΕ αύξησε σημαντικά μέσα στη χρονιά που πέρασε και την πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced (LTE-A), η οποία ξεπέρασε πλέον το 82%, προσφέροντας μοναδική εμπειρία mobile internet. Επιπλέον, αξιοποιώντας την απόκτηση νέου φάσματος, ο Όμιλος έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο ταχύτητες έως και 500 Mbps. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου ΟΤΕ έλαβε και το 2016 πιστοποίηση «Best in Test» από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών φωνής και mobile internet που απολαμβάνουν οι συνδρομητές COSMOTE.



Στη σταθερή, ο Όμιλος ΟΤΕ, συνέχισε την αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 Mbps σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές με την πληθυσμιακή κάλυψη να αυξάνεται σε 46%. Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες έως και 50 Mbps.



Επιπλέον, με τη νέα υπηρεσία COSMOTE Home Speed Booster, που έγινε διαθέσιμη τη χρονιά που πέρασε και συνδυάζει την ταχύτητα της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, με την ταχύτητα των δικτύων 3G & 4G, μέσω της τεχνολογίας Hybrid Access, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει γρηγορότερο σταθερό Internet με τελικές ταχύτητες έως και 100Mbps.



Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία



Για να μπορεί να είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει σε μια σειρά καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων και αξιολογεί τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος στα εργαστήριά του.



Με τη συμμετοχή του σε 4 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών 5ης γενιάς, ο Όμιλος συμβάλλει έμπρακτα στην έρευνα και την ανάπτυξη του 5G. Αντίστοιχα, παρουσίασε την τεχνολογία Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT), που αλλάζει το IoT όπως το ξέραμε, αφού μειώνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και τον όγκο δεδομένων που διακινούνται μεταξύ συσκευών, όσο μακριά κι αν βρίσκονται και θα αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στις έξυπνες πόλεις του κοντινού μέλλοντος.



Αξίζει να σημειωθεί πως το 2016 και το δίκτυο κινητής του Ομίλου ΟΤΕ, έπειτα από πολυετή έρευνα και προετοιμασία, εισήγαγε το νέο πρωτόκολλο διευθυνσιοδότησης Internet IPv6 για την καλύτερη υποστήριξη τεχνολογιών IoT. Επιπλέον, έπειτα από συνεχείς δοκιμές σε συνεργασία με κατασκευαστές, η COSMOTE παρουσίασε πρώτη στην Ελλάδα τις τεχνολογίες Voice over WiFi & Voice over LTE, οι οποίες επιτρέπουν στους συνδρομητές να καλούν και να στέλνουν SMS μέσω WiFi, να πραγματοποιούν ταχύτερα τις κλήσεις τους και να απολαμβάνουν ακόμη ποιοτικότερη επικοινωνία.