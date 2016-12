Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 24 Δεκεμβρίου - 8 Ιανουαρίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)



24/12

03:30 NCAA College Basketball (FOX Sports HD)

06:00 NCAA College Basketball 2, Las Vegas Classic 1st Place Game (FOX Sports HD)

18:00 NCAA College Basketball, Creighton Bluejays - Villanova Wildcats (FOX Sports HD)

____________________________________________________________________________________________________



25/12



____________________________________________________________________________________________________



26/12



03:30 NFL Regular Season, Kansas City Chiefs - Denver Broncos (FOX Sports HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

18:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Παναθηναϊκός Superfoods-Ρέθυμνο Cretan Kings (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



27/12



03:30 NFL Regular Season, Dallas Cowboys - Detroit Lions (FOX Sports HD)

12:45 ALPINE SKIING: World Cup in Santa Caterina, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 2017 World Darts Championships, 13 (FOX Sports HD)

19:00 Στο Φιλέ (Novasports1HD)

22:00 2017 World Darts Championships, 14 (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



28/12



03:30 NHL Regular Season, Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets (FOX Sports HD)

11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Semmering, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 ALPINE SKIING: World Cup in Santa Caterina, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 ALPINE SKIING: World Cup in Semmering, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 2017 World Darts Championships, 15 (FOX Sports HD)

19:00 BIATHLON: World Team Challenge in Gelsenkirchen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 2017 World Darts Championships, 16 (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



29/12



02:00 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes (FOX Sports HD)

11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Santa Caterina, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:45 ALPINE SKIING: World Cup in Santa Caterina, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 2017 World Darts Championships, 17 (FOX Sports HD)

16:00 ALPINE SKIING: World Cup in Semmering, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 ALPINE SKIING: World Cup in Semmering, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Ευρωλίγκα: Αναντόλου Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports1HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-ΤΣΣΚΑ (Novasports4HD)

21:00 Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ (Novasports2HD)

21:00 2017 World Darts Championships, 18 (FOX Sports HD)

21:45 Ευρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο-Ζαλγκίρις (Novasports3HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπασκόνια-Μακάμπι (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



30/12



15:00 2017 World Darts Championships, 19 (FOX Sports HD)

17:30 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Ευρωλίγκα: Γαλατασαράι-Μπάμπεργκ (Novasports1HD)

21:00 2017 World Darts Championships, 20 (FOX Sports HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπαρτσελόνα-Νταρουσάφακα (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



31/12

14:45 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Garmisch Partenkirchen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val Mustair, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 NHL Regular Season, New Jersey Devils - Washington Capitals at (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



01/01



02:00 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens (FOX Sports HD)

09:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

13:45 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val Mustair, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:45 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Garmisch Partenkirchen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val Mustair, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 NFL Regular Season (FOX Sports HD)

23:30 NFL Regular Season (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



02/01

03:30 NFL Regular Season (FOX Sports HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

13:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 NHL Winter Classic, St. Louis Blues - Chicago Blackhawks (FOX Sports HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

22:00 2017 World Darts Championships, 22 (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



03/01

05:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

13:00 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 ALPINE SKIING: World Cup in Zagreb, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Innsbruck, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 ALPINE SKIING: World Cup in Zagreb, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League: Ηρακλής - Ξάνθη (Novasports2HD)

18:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport2)

19:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

19:00 Basketball Champions League: Banvit - Άρης (Νovasports3HD)

19:30 Super League: Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (Novasports1HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

21:30 Basketball Champions League: Στρασβούργο-Τενερίφη (Novasports2HD)



____________________________________________________________________________________________________



04/01

02:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - Toronto Maple Leafs (FOX Sports HD)

05:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

06:45 Ski Classics 2016-2017, 3, Vasaloppet China (FOX Sports HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

12:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:45 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Innsbruck, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: ΑΟΚ-Ατρόμητος (Novasports2HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

16:45 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League: ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Novasports2HD)

17:15 Super League: ΑΕΛ-Βέροια (Novasports3HD)

19:00 Basketball Champions League: Νεπτούνας-Ολντενμπουργκ (Νovasports4HD)

19:30 Super League: Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (Novasports1HD)

19:30 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

21:00 Basketball Champions League: Σάσαρι-ΑΕΚ (Νovasports3HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

21:30 Basketball Champions League: Βιλερμπάν-ΠΑΟΚ (Novasports2HD)

21:30 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



05/01

02:00 NHL, Florida Panthers - Winnepig Jets (FOX Sports HD)

07:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

12:45 LUGE: World Cup in Koenigsee, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)

16:45 LUGE: World Cup in Koenigsee, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Bischofshofen, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport2)

19:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

19:00 ALPINE SKIING: World Cup in Zagreb, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Super League: Πλατανιάς-Παναθηναϊκός (Novasports1HD)

19:30 Ευρωλίγκα: Αναντόλου Εφές-Γαλατασαράι (Novasports3HD)

20:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Ευρωλίγκα: Μπάμπεργκ-Μπαρτσελόνα (Νovasports2HD)

21:05 Ευρωλίγκα: Μακάμπι-Νταρουσάφακα (Novasports4HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπασκόνια-Ούνιξ Καζάν (Novasports3HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



06/01

02:30 NHL Regular Season, Arizona Wildcats - Utah Utes (FOX Sports HD)

03:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

05:00 NCAA College Basketball, Arizona Wildcats - Utah Utes (FOX Sports HD)

11:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Toblach, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

12:45 LUGE: World Cup in Koenigsee, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Toblach, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport2)

17:30 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Bischofshofen, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:45 Ευρωλίγκα: Φενερμπαχτσέ-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports3HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ζαλγκίρις-Ερυθρός Αστέρας (Νovasports2HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:55 Αγγλικό Κύπελλο: Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (Novasports3HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-ΤΣΣΚΑ (Novasports1HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: 16η Αγωνιστική (Novasports4HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



07/01

03:30 NHL Regular Season, Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes (FOX Sports HD)

05:30 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:00 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:00 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 Αγγλικό Κύπελλο: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρέντινγκ (Novasports1HD)

15:00 Super League: Ατρόμητος-Λεβαδειακός (Novasports3HD)

15:30 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val di Fiemme, Italy (Eurosport2)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

17:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League: Βέροια-Ηρακλής (Novasports1HD)

18:00 SNOWBOARD: FIS World Cup in Moscow, Russia (Eurosport2)

19:30 Super League: Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ (Novasports1HD)

19:30 Αγγλικό Κύπελλο: Πρέστον-Αρσεναλ (Novasports2HD)

20:00 NHL Regular Season, Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning (FOX Sports HD)

20:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: 16η Αγωνιστική (Novasports3HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: 16η Αγωνιστική (Novasports2HD)

23:30 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 1 (FOX Sports HD)

____________________________________________________________________________________________________



08/01

03:00 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 2 (FOX Sports HD)

09:00 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport2)

10:00 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport2)

11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val di Fiemme, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:00 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport2)

13:15 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)

15:30 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:30 Αγγλικό Κύπελλο: Λίβερπουλ-Πλίμουθ ή Νιούπορτ (LIVE)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

17:00 Αγγλικό Κύπελλο: Τσέλσι-Νοτς Κάουντι ή Πιτέρμπορο (Novasports5HD)

17:15 Super League: Παναιτωλικός-Πανιώνιος (Novasports2HD)

17:15 Super League: Πλατανιάς-ΑΕΛ (Novasports3HD)

18:00 Αγγλικό Κύπελλο: Τότεναμ-Αστον Βίλα (Novasports4HD)

19:30 Super League: Ξάνθη-Ολυμπιακός (Novasports1HD)

20:00 STOIXIMAN.GR Basket League: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Superfoods (Νοvasports2HD)

20:00 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 2 (FOX Sports HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

23:30 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 2 (FOX Sports HD)