Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 4 - 15 Ιανουαρίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (4-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)



04/01

02:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - Toronto Maple Leafs (FOX Sports HD)

04:45 Ski Classics 2016-2017, 3, Vasaloppet China (FOX Sports HD)

05:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

12:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:45 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Innsbruck, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: ΑΟΚ-Ατρόμητος (Novasports2HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

16:45 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League: ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Novasports2HD)

17:15 Super League: ΑΕΛ-Βέροια (Novasports3HD)

19:00 Basketball Champions League: Νεπτούνας-Ολντενμπουργκ (Νovasports4HD)

19:30 Super League: Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (Novasports1HD)

19:30 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

21:00 Basketball Champions League: Σάσαρι-ΑΕΚ (Νovasports3HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

21:30 Basketball Champions League: Βιλερμπάν-ΠΑΟΚ (Novasports2HD)

21:30 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



05/01

02:00 NHL, Florida Panthers - Winnepig Jets (FOX Sports HD)

07:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

12:45 LUGE: World Cup in Koenigsee, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)

16:45 LUGE: World Cup in Koenigsee, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Bischofshofen, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport2)

19:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

19:00 ALPINE SKIING: World Cup in Zagreb, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Super League: Πλατανιάς-Παναθηναϊκός (Novasports1HD)

19:30 Ευρωλίγκα: Αναντόλου Εφές-Γαλατασαράι (Novasports3HD)

20:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Ευρωλίγκα: Μπάμπεργκ-Μπαρτσελόνα (Νovasports2HD)

21:05 Ευρωλίγκα: Μακάμπι-Νταρουσάφακα (Novasports4HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπασκόνια-Ούνιξ Καζάν (Novasports3HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



06/01

02:30 NHL Regular Season, Tampa Bay Lightning - Nashville Predators (FOX Sports HD)

03:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

05:00 NCAA College Basketball, Arizona Wildcats - Utah Utes (FOX Sports HD)

11:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Toblach, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

12:45 LUGE: World Cup in Koenigsee, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Toblach, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport2)

17:30 SKI JUMPING: World Cup - Four Hills Tournament in Bischofshofen, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:45 Ευρωλίγκα: Φενερμπαχτσέ-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports3HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ζαλγκίρις-Ερυθρός Αστέρας (Νovasports2HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:55 Αγγλικό Κύπελλο: Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (Novasports3HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-ΤΣΣΚΑ (Novasports1HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: 16η Αγωνιστική (Novasports4HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



07/01

03:30 NHL Regular Season, Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes (FOX Sports HD)

05:30 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:00 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:00 TENNIS: Hopman Cup in Perth, Australia (Eurosport2)

11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 Αγγλικό Κύπελλο: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρέντινγκ (Novasports1HD)

15:00 Super League: Ατρόμητος-Λεβαδειακός (Novasports3HD)

15:30 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val di Fiemme, Italy (Eurosport2)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

17:00 TENNIS: ATP Tournament in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League: Βέροια-Ηρακλής (Novasports1HD)

18:00 SNOWBOARD: FIS World Cup in Moscow, Russia (Eurosport2)

19:30 Super League: Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ (Novasports1HD)

19:30 Αγγλικό Κύπελλο: Πρέστον-Αρσεναλ (Novasports2HD)

20:00 NHL Regular Season, Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning (FOX Sports HD)

20:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Γκιμαράες - Μπενφίκα (Novasports3HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Πάκος Φερέιρα – Πόρτο (Novasports2HD)

23:30 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 1 (FOX Sports HD)

____________________________________________________________________________________________________



08/01

03:00 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 2 (FOX Sports HD)

09:00 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport2)

10:00 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:00 TENNIS: ATP Tournament in Brisbane, Australia (Eurosport2)

11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup - Tour de Ski in Val di Fiemme, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:00 ALPINE SKIING: World Cup in Maribor, Slovenia (Eurosport2)

13:15 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 ALPINE SKIING: World Cup in Adelboden, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)

15:30 BIATHLON: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:30 Αγγλικό Κύπελλο: Λίβερπουλ-Πλίμουθ (LIVE)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

17:00 Αγγλικό Κύπελλο: Τσέλσι- Πιτέρμπορο (Novasports5HD)

17:15 Super League: Παναιτωλικός-Πανιώνιος (Novasports2HD)

17:15 Super League: Πλατανιάς-ΑΕΛ (Novasports3HD)

18:00 Αγγλικό Κύπελλο: Τότεναμ-Αστον Βίλα (Novasports4HD)

19:30 Super League: Ξάνθη - Ολυμπιακός (Novasports1HD)

20:00 STOIXIMAN.GR Basket League: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Superfoods (Νοvasports2HD)

20:00 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 2 (FOX Sports HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Σπόρτινγκ-Φιρένσε (Novasports2HD)

23:30 NFL Postseason, Wild Card Play-Off 2 (FOX Sports HD)



_____________________________________________________________________________________________________



09/01



03:00 NCAA College Basketball, UCLA Bruins - Stanford Cardinal (FOX Sports HD)

09:00 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 STOIXIMAN.GR Basket League: Κύμη Seajets-Ολυμπιακός (Novasports2HD)

19:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

19:30 Super League: Παναθηναϊκός-ΑΟΚ (Novasports1HD)

19:30 FOOTBALL: FIFA Football Awards in Zurich, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Μορεϊρένσε-Μπελενένσες (Novasports2HD)

_____________________________________________________________________________________________________



10/01



02:30 NHL Regular Season, Montreal Canadiens - Washington Capitals (FOX Sports HD)

09:00 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)

18:30 ALPINE SKIING: World Cup in Flachau, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Στο Φιλέ (Novasports1HD)

19:00 FINA World League: Ελλάδα-Γαλλία (Novasports2HD)

19:00 Basketball Champions League: ΠΑΟΚ-Neptunas (Novasports3HD)

19:45 SNOWBOARD: FIS World Cup in Bad Gastein, Austria (Eurosport2)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Basketball Champions League: ΑΕΚ-Riesen (Novasports2HD)

21:30 Basketball Champions League: Le Mans-Pinar Karsiyaka (Novasports3HD)

21:30 ALPINE SKIING: World Cup in Flachau, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

22:00 Ιταλικό Κύπελλο: Νάπολι-Σπέτσια (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



11/01



02:00 NCAA College Basketball, Villanova Wildcats - Xavier Musketeers (FOX Sports HD)

04:00 NCAA College Basketball, DePaul Blue Demons - Providence Friars (FOX Sports HD)

07:00 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOWBOARD: FIS World Cup in Bad Gastein, Austria (Eurosport2)

15:15 BIATHLON: World Cup in Ruhpolding, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:30 Volley League Πάμε Στοίχημα: Φοίνικας Σύρου-ΠΑΟΚ (Novasports1HD)

18:30 Ιταλικό Κύπελλο: Φιορεντίνα-Κιέβο Βερόνα (Novasports3HD)

19:00 Basketball Champions League: Αρης-Nymburk (Novasports2HD)

19:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

19:30 Basketball Champions League: Monaco-Banvit (Novasports4HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:30 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

21:45 Ιταλικό Κύπελλο: Γιουβέντους-Αταλάντα (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



12/01



03:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - Pittsburgh Penguins (FOX Sports HD)

03:00 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

07:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:15 BIATHLON: World Cup in Ruhpolding, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Ευρωλίγκα: Ούνιξ Καζάν-Μπάμπεργκ (Novasports2HD)

19:00 Ευρωλίγκα: Νταρουσάφακα-Μπασκόνια (Novasports1HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Νovasports1HD)

21:45 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-Φενερμπαχτσέ (Novasports2HD)

22:00 Ιταλικό Κύπελλο: Μίλαν-Τορίνο (Novasports1HD)

23:45 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



13/01



02:30 NHL Regular Season, Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres (FOX Sports HD)

06:00 NCAA College Basketball, Colorado Buffaloes - UCLA Bruins (FOX Sports HD)

07:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:15 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Val di Fiemme, Italy (Eurosport2)

11:30 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 ALPINE SKIING: World Cup in Wengen, Switzerland (Eurosport2)

14:00 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Val di Fiemme, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:45 ALPINE SKIING: World Cup in Wengen, Switzerland (Eurosport2)

15:30 BIATHLON: World Cup in Ruhpolding, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:45 SKI JUMPING: World Cup in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Ευρωλίγκα: ΤΣΣΚΑ-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports1HD)

19:00 Ευρωλίγκα: Γαλατασαράι-Ζαλγκίρις (Νovasports2HD)

19:00 Πόλο Α1 Ανδρών: ΝΟΒ-Παναθηναϊκός (Novasports4HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:45 Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός Superfoods-Αναντόλου Εφές (Novasports2HD)

21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα: Λιλ-Σ.Ετιέν (Novasports4HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι (Novasports3HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Αρούκα-Εστορίλ (Novasports1HD)

23:45 Super Euroleague (Novasports2HD)

____________________________________________________________________________________________________



14/01



02:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - Chicago Blackhawks (FOX Sports HD)

08:30 LUGE: World Cup in Sigulda, Latvia (Eurosport2)

09:30 Ski Classics 2016-2017, 4, Kaiser Maximilian Lauf (FOX Sports HD)

09:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:30 TENNIS: ATP Tournament in Sydney, Australia (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:30 ALPINE SKIING: World Cup in Altenmarkt-Zauchensee, Austria (Eurosport2)

12:30 LUGE: World Cup in Sigulda, Latvia (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 ALPINE SKIING: World Cup in Wengen, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Val di Fiemme, Italy (Eurosport2)

15:00 Super League: Ηρακλής-ΑΟΚ (Novasports2HD)

15:15 BIATHLON: World Cup in Ruhpolding, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Toblach, Italy (Eurosport2)

16:00 Μπάσκετ Α1 Γυναικών: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Novasports5HD)

16:30 Pre Game Show (Novasports3HD)

16:45 SKI JUMPING: World Cup in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 Ημιτελικός Κυπέλλου Μπάσκετ: Αρης-ΑΕΚ (Novasports3HD)

17:15 Super League: Βέροια-Λεβαδειακός (Novasports1HD)

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Ρεν-Παρί ΣΖ (Novasports3HD)

18:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Παμβοχαϊκός-Ολυμπιακός (Novasports5HD)

18:50 Post Game Show (Novasports3HD)

19:30 Super League: Πλατανιάς-Ολυμπιακός (Novasports2HD)

20:00 NHL Regular Season, Boston Bruins - Philadelphia Flyers (FOX Sports HD)

20:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Ντεπορτίβο Τσάβες-Σπόρτινγκ (Novasports3HD)

21:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Λοριάν-Γκινγκάμπ (Novasports1HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Φιρένσε-Γκιμαράες (Novasports3HD)

23:30 NFL Postseason, Divisional Play-Off 1 (FOX Sports HD)

____________________________________________________________________________________________________



15/01

03:00 NFL Postseason, Divisional Play-Off 2 (FOX Sports HD)

09:15 LUGE: World Cup in Sigulda, Latvia (Eurosport2)

10:15 ALPINE SKIING: World Cup in Altenmarkt-Zauchensee, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

10:45 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Val di Fiemme, Italy (Eurosport2)

11:30 ALPINE SKIING: World Cup in Wengen, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 FREESTYLE SKIING: FIS World Cup in Watles, Italy (Eurosport2)

12:30 BIATHLON: World Cup in Ruhpolding, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 ALPINE SKIING: World Cup in Altenmarkt-Zauchensee, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:45 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Val di Fiemme, Italy (Eurosport2)

14:15 ALPINE SKIING: World Cup in Wengen, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: Masters in London, United Kingdom (Eurosport2)

15:00 Super League: ΑΕΛ-ΠΑΟΚ (Novasports2HD)

15:30 BIATHLON: World Cup in Ruhpolding, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

16:45 SKI JUMPING: World Cup in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League: Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)

17:15 Super League: Ατρόμητος-Πανιώνιος (Novasports3HD)

19:30 Super League: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (Novasports1HD)

20:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Πόρτο-Μορεϊρένσε (Novasports3HD)

20:00 NFL Postseason, Divisional Play-Off 3 (FOX Sports HD)

21:00 SNOOKER: Masters in London, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ-Μονακό (Novasports2HD)

23:30 NFL Postseason, Divisional Play-Off 4 (FOX Sports HD)