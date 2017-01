Ταινίες των Novacinema ξεχώρισαν στις υποψηφιότητες των BAFTA!

Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή στα Novacinema ξεχώρισαν και στις υποψηφιότητες της 70ης Απονομής των Βραβείων Bafta που θα προβληθεί από τα κανάλια Novacinema1HD και NovastarsHD την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 23:00! Αναλυτικότερα, η ταινία «La La Land», συγκέντρωσε συνολικά - 11 υποψηφιότητες μεταξύ αυτών Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης...

Συνολικά 43 υποψηφιότητες για τις ταινίες που έρχονται αποκλειστικά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα Novacinema!



Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή στα Novacinema ξεχώρισαν και στις υποψηφιότητες της 70ης Απονομής των Βραβείων Bafta που θα προβληθεί από τα κανάλια Novacinema1HD και NovastarsHD την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 23:00!



Αναλυτικότερα, η ταινία «La La Land», συγκέντρωσε συνολικά - 11 υποψηφιότητες μεταξύ αυτών Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Ά Ανδρικού Ρόλου για τον Ryan Gosling και Ά Γυναικείου Ρόλου για την Emma Stone . Το δράμα επιστημονικής φαντασίας «Arrival» απέσπασε συνολικά 8 υποψηφιότητες, ανάμεσα τους Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Ά Γυναικείου Ρόλου για την Amy Adams. Στις ερμηνείες που ξεχώρισαν συγκαταλέγονται επίσης αυτές των Andrew Garfield για την ταινία «Hacksaw Ridge», Viggo Mortensen για το «Captain Fantastic» και Emily Blant για το «The Girl on the Train»



Ακόμα μια αποκλειστική ταινία των Novacinema που ξεχώρισε ήταν το «Lion» το οποίο απέσπασε υποψηφιότητες σε 5 κατηγορίες: ΄Β Ανδρικού Ρόλου για τον Dev Patel, ΄Β Γυναικείου Ρόλου για την Nicole Kidman ,Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Φωτογραφίας και Μουσικής. Στη κατηγορία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας βρίσκονται αντιμέτωπα το prequel του Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them» με τη δραματική βιογραφική ταινία «Denial». Το «Fantastic Beasts and Where to Find Them» έχει αποσπάσει ακόμα 5 υποψηφιότητες, ανάμεσα τους αυτή των Οπτικών Εφέ. Στην κατηγορία Καλύτερης Μη Αγγλόφωνης Ταινίας βρίσκονται υποψήφιες οι ταινίες «Dheepan» και «Son of Saul» που ήδη προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema, καθώς και η ταινία «Julieta». Τέλος, σε ότι αφορά στα ντοκιμαντέρ, συναντάμε υποψήφιο το «The Beatles: Eight Days a Week-The Touring Years», ενώ στην κατηγορία «Ήχου» την «Deepwater Horizon» .



Το κόκκινο χαλί θα στρωθεί στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο όπου θα παρελάσουν οι μεγάλοι και λαμπεροί σταρ του Hollywood και θα διεκδικήσουν βραβείο σε πάνω από 25 κατηγορίες. Παρουσιαστής της βραδιάς για 12η φορά θα είναι ο ηθοποιός Stephen Fry.



Η μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της Ευρώπης θα προβληθεί σε ταυτόχρονη προβολή με το BBC την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στις 23:00 από τα κανάλια Novacinema1HD και NovastarsHD! Η τελετή, μετά την προβολή της, θα είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!ε την εμπειρία!