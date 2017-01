«The Art of More II»: Η νέα σεζόν της αγαπημένης κοσμοπολίτικης σειράς κάνει πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema!

Η δεύτερη σεζόν της κοσμοπολίτικης σειράς των Novacinema, «The Art of More», με τους Dennis Quaid, Cristian Cooke και Kate Bosworth έρχεται την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή, στις 21.00, στο Novacinema4HD. (https://youtu.be/GwFg4SKVx9U?) Η αγαπημένη σειρά «The Art of More» μεταφέρει τους συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova...

Η δεύτερη σεζόν της κοσμοπολίτικης σειράς των Novacinema, «The Art of More», με τους Dennis Quaid, Cristian Cooke και Kate Bosworth έρχεται την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή, στις 21.00, στο Novacinema4HD. (https://youtu.be/GwFg4SKVx9U?)



Η αγαπημένη σειρά «The Art of More» μεταφέρει τους συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova στον λαμπερό κόσμο των δημοπρασιών της Νέας Υόρκης, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η ελίτ της πόλης. Με φόντο πολυτελή σπίτια, πανάκριβα αυτοκίνητα, εκκεντρικούς εκατομμυριούχους και μοναδικά έργα τέχνης, η σειρά διερευνά τις λεπτές γραμμές μεταξύ φιλοδοξίας και απληστίας, εκδίκησης και εγκλήματος.



Η δεύτερη σεζόν ακολουθεί τους χαρακτήρες στην προσπάθεια τους να επιτύχουν ακόμα υψηλότερα επίπεδα προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας, ενώ βυθίζονται όλο και περισσότερο στην απάτη. Ο Graham Connor (Christian Cooke) επιχειρεί να ξαναξεκινήσει την καριέρα του στις δημοπρασίες, ώστε να βοηθήσει το FBI να συλλάβει έναν επιφανή συλλέκτη, η Roxanna Whitman (Kate Bosworth) προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή του οίκου DeGraaf’s, ο Sam Bruckner (Dennis Quaid) σχεδιάζει την επιστροφή του στην ελίτ, αλλά παραγκωνίζεται από δύο αποφασιστικές γυναίκες, και ο Arthur Davenport προσπαθεί να επανακτήσει τη θέση του ως μέλος της υψηλής κοινωνίας, ενώ η IRS είναι στα ίχνη του. Στην νέα σεζόν το καστ εμπλουτίζεται με την Merritt Paterson στον ρόλο της Olivia Brukner, κόρης του Sam, και την Sandrine Holt, ως μια φιλόδοξη επιμελήτρια τέχνης.



Η σειρά, έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1, ενώ μετά την προβολή της, θα διατίθεται μέσω των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!



