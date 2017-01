Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 25 Ιανουαρίου - 5 Φεβρουαρίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

25/01



02:00 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues (FOX Sports HD)

02:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



04:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



07:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



10:15 TENNIS: Game, Set & Mats Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:45 BIATHLON: European Championship in Duszniki Zdroj, Poland (Eurosport2)



13:00 TENNIS: Game, Set and Mats (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



14:30 BIATHLON: European Championship in Duszniki Zdroj, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport2)



17:15 Super League: Βέροια - Ηρακλής (Novasports1HD)



18:30 Block In (Novasports4HD)



18:30 BASKETBALL: Eurocup, Khimki - Ratiopharm Ulm (Eurosport2)



19:00 Basketball Champions League: ΑΕΚ-Ζielona Gora (Novasports2HD)



19:00 Basketball Champions League: Dinamo Sassari-Partizan (Novasports3HD)



19:00 Ημιτελικός League Cup: ΠΑΟΚ-Ηρακλής (Novasports4HD)



19:45 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 Basketball Champions League: Monaco-Αρης (Novasports3HD)



21:00 Block Out (Novasports4HD)



21:00 Ευρωλίγκα: Μπάμπεργκ-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports5HD)



21:30 BASKETBALL: Eurocup, Valencia – Malaga (Eurosport2)



21:45 Ιταλικό Κύπελλο: Γιουβέντους-Μίλαν ( Novasports 1 HD )



21:45 Ευρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός ( Novasports 2 HD )



23:45 Super Euroleague (Novasports2HD)







26/01



02:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



03:00 NHL Regular Season, New York Rangers - Philadelphia Flyers (FOX Sports HD)



04:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



04:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



06:00 NCAA College Basketball, USC Trojans - UCLA Bruins (FOX Sports HD)



06:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:15 TENNIS: Game, Set & Mats Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 TENNIS: Game, Set and Mats (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport2)



19:00 Στο Φιλέ (Novasports1HD)



19:45 Ευρωλίγκα: Φενερμπαχτσέ-Γαλατασαράι (Novasports3HD)



20:00 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός Superfoods (Novasports2HD)



20:00 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:05 Ευρωλίγκα: Μακάμπι-Ούνιξ Καζάν (Novasports4HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών ( Novasports 1 HD )



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in Copenhagen, Denmark (Eurosport2)



21:45 Παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ: A ’ Ημιτελικός ( Novasports 5 HD )



23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)



27/01



02:00 NHL Regular Season, Boston Bruins - Pittsburgh Penguins (FOX Sports HD)



05:30 NHL Regular Season, San Jose Sharks - Edmonton Oilers (FOX Sports HD)



06:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



08:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:15 TENNIS: Game, Set & Mats Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 TENNIS: Game, Set & Mats Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:45 BIATHLON: European Championship in Duszniki Zdroj, Poland (Eurosport2)



13:00 TENNIS: Game, Set and Mats (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 SNOWBOARD: FIS World Cup in Seiseralm, Italy (Eurosport2)



14:30 LUGE: World Championship in Innsbruck, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 BIATHLON: European Championship in Duszniki Zdroj, Poland (Eurosport2)



15:00 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Seefeld, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:45 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport2)



16:00 LUGE: World Championship in Innsbruck, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:45 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Seefeld, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 SKI JUMPING: World Cup in Willingen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Ευρωλίγκα: ΤΣΣΚΑ-Αναντόλου Εφές (Novasports1HD)



19:45 Ευρωλίγκα: Νταρουσάφακα-Ζαλγκίρις (Novasports3HD)



20:00 Ευρωλίγκα: Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια (Novasports2HD)



20:00 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in Copenhagen, Denmark (Eurosport2)



21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ-Μονπελιέ ( Novasports 4 HD )



21:45 Παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ: B ’ Ημιτελικός ( Novasports 5 HD )



21:55 Αγγλικό Κύπελλο: Ντέρμπι-Λέστερ ( Novasports 1 HD )



22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο ( Novasports 3 HD )



23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)







28/01



04:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



06:15 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport2)



10:15 TENNIS: Game, Set & Mats Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:15 ALPINE SKIING: World Cup in Cortina d'Ampezzo, Italy (Eurosport2)



12:30 TENNIS: Game, Set and Mats (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:45 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 ALPINE SKIING: World Cup in Garmisch Partenkirchen, Germany (Eurosport2)



14:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Seefeld, Austria (Eurosport2)



14:30 Αγγλικό Κύπελλο : Λίβερπουλ - Γουλβς (Novasports1HD)



15:00 Super League: Ηρακλής - ΑΕΛ (Novasports3HD)



15:45 LUGE: World Championship in Innsbruck, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)



16:15 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Seefeld, Austria (Eurosport2)



17:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Αρης - Ρέθυμνο Cretan Kings (Novasports4HD)



17:00 Αγγλικό Κύπελλο : Τσέλσι - Μπρέντφορντ (Novasports5HD)



17:00 SKI JUMPING: World Cup in Willingen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 Super League: Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος (Novasports1HD)



18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα : Λιόν - Λιλ (Novasports3HD)



19:00 Block In (Novasports4HD)



19:30 Αγγλικό Κύπελλο : Σαουθάμπτον - Αρσεναλ (Novasports1HD)



19:30 Super League: Ξάνθη - ΑΕΚ (Novasports2HD)



19:30 Τελικός Final Four League Cup (Novasports4HD)



20:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Εστορίλ-Πόρτο (Novasports5HD)



20:30 FIGURE SKATING: European Championship in Ostrava, Czech Republic (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Ρεν-Ναντ (Novasports3HD)



21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)



21:30 Block Out (Novasports4HD)



21:30 NCAA College Basketball, Creighton Bluejays - DePaul Blue Demons (FOX Sports HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in Copenhagen, Denmark (Eurosport2)



22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Σπόρτινγκ-Π.Φερέιρα (Novasports1HD)



29/01



02:00 NHL Regular Season, NHL All-Star Skills (FOX Sports HD)



07:00 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



08:30 Ski Classics 2016-2017, 6, Marcialonga (FOX Sports HD)



10:15 TENNIS: Game, Set & Mats Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 TENNIS: Australian Open in Melbourne (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:00 ALPINE SKIING: World Cup in Garmisch Partenkirchen, Germany (Eurosport2)



12:15 ALPINE SKIING: World Cup in Cortina d'Ampezzo, Italy (Eurosport2)



13:45 TENNIS: Game, Set and Mats (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 ALPINE SKIING: World Cup in Garmisch Partenkirchen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 SKI JUMPING: World Cup in Willingen, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Falun, Sweden (Eurosport2)



15:00 Super League: Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (Novasports2HD)



16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



17:15 Super League: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (Novasports2HD)



17:15 Super League: Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports3HD)



17:15 Super League: Πλατανιάς - ΑΟΚ (Novasports5HD)



18:00 Αγγλικό Κύπελλο : Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουϊγκαν (Novasports5HD)



18:30 Παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ: Τελικός (Novasports24HD)



19:30 Super League: Βέροια - Ολυμπιακός (Novasports1HD)



21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in Copenhagen, Denmark (Eurosport2)



22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Παρί Σ.Ζερμέν-Μονακό ( Novasports 2 HD )



23:00 NHL Regular Season, NHL All-Star Game (FOX Sports HD)







30/01







03:00 NFL Postseason, Pro Bowl (FOX Sports HD)



08:30 CROSS-COUNTRY SKIING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



08:30 ALPINE SKIING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



19:00 Βραβεία ΠΣΑΠ: 35η Γιορτή του Ποδοσφαιριστή (Novasports1HD)



20:00 Pre Game Show (Novasports2HD)



21:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Παναθηναϊκός Superfoods- Ολυμπιακός (Novasports2HD)



23:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



23:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Σετούμπαλ-Μπενφίκα (Novasports3HD)



31/01



07:00 BIATHLON: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



09:00 CROSS-COUNTRY SKIING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:15 BIATHLON: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:30 NORDIC COMBINED SKIING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



11:45 CYCLING: Tour of Dubai (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:45 ALPINE SKIING: World Cup in Stockholm, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)



19:00 Στο Φιλέ (Novasports1HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:45 Ιταλικό Κύπελλο: Ιντερ-Λάτσιο (Novasports2HD)



01/02







02:00 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - Nashville Predators (FOX Sports HD)



11:30 CYCLING: Tour of Dubai (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 SKI JUMPING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport2)



16:00 CYCLING: Volta a la Comunitat Valenciana, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 Super League: Ηρακλής - ΑΟΚ (Novasports1HD)



19:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)



19:30 Super League: ΑΕΛ - ΠΑΟΚ (Novasports1HD)



20:00 ATHLETICS: Indoor Meeting in Düsseldorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:30 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)



21:45 Ιταλικό Κύπελλο: Ρόμα-Τσεζένα ( Novasports 2 HD )



22:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



02/02



03:00 NHL, Washington Capitals - Boston Bruins (FOX Sports HD)



09:00 BIATHLON: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 SNOWBOARD: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport2)



11:30 CYCLING: Tour of Dubai (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 FIGURE SKATING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 CYCLING: Volta a la Comunitat Valenciana, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport2)



18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)



19:45 Ευρωλίγκα: Φενερμπαχτσέ-ΤΣΣΚΑ (Novasports3HD)



20:00 Ευρωλίγκα: Ζαλγκίρις-Μπαρτσελόνα (Novasports4HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 Ευρωλίγκα: Μπάμπεργκ-Μακάμπι (Novasports2HD)



21:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 2017 Premier League Darts, Newcastle (FOX Sports HD)



21:45 Ευρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο-Νταρουσάφακα (Novasports3HD)



23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)



03/02



06:00 NCAA College Basketball, Oregon Ducks - Arizona State Sun Devils (FOX Sports HD)



08:00 BIATHLON: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



09:00 ALPINE SKIING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:00 BIATHLON: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:30 CYCLING: Tour of Dubai (Eurosport2)



12:00 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport2)



16:00 CYCLING: Volta a la Comunitat Valenciana, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:30 CYCLING: Tour of Dubai (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 SKI JUMPING: World Cup in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Ευρωλίγκα: Γαλατασαράι-Παναθηναϊκός Superfoods (Novasports2HD)



19:30 FREESTYLE SKIING: FIS World Cup in Mammoth, USA (Eurosport2)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 Ευρωλίγκα: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports2HD)



21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μετς-Μαρσέιγ ( Novasports 3 HD )



21:45 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-Αναντόλου Εφές ( Novasports 4 HD )



22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Π.Φερέιρα-Γκιμαράες ( Novasports 1 HD )



23:00 SNOWBOARD: FIS World Cup in Mammoth, USA (Eurosport2)



23:15 Super Euroleague (Novasports2HD)



04/02



02:00 NHL, Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets (FOX Sports HD)



07:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:00 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 CROSS-COUNTRY SKIING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



10:00 LUGE: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport2)



11:00 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport2)



11:30 CYCLING: Tour of Dubai (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 SKI JUMPING: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport2)



15:00 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports3HD)



15:30 CYCLING: Volta a la Comunitat Valenciana, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)



17:00 SKI JUMPING: World Cup in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports1HD)



18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μονακό-Νις (Novasports3HD)



19:30 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports2HD)



19:30 ATHLETICS: Indoor Meeting in Karlsruhe, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 SNOWBOARD: FIS World Cup in Mammoth, USA (Eurosport2)



20:00 NHL, Montreal Canadiens - Washington Capitals (FOX Sports HD)



21:00 STOIXIMAN.GR Basket League: 16 η Αγωνιστική (Novasports1HD)



21:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Ντιζόν-Παρί ΣΖ (Novasports4HD)



21:00 SNOWBOARD: Air and Style in Innsbruck, Austria (Eurosport2)



21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)



21:30 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Πόρτο-Σπόρτινγκ (Novasports3HD)



23:00 FREESTYLE SKIING: FIS World Cup in Mammoth, USA (Eurosport2)



23:30 NCAA College Basketball, Stanford Cardin - Utah Utes (FOX Sports HD)



05/02



08:00 BIATHLON: Universiade in Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



10:00 LUGE: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:45 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport2)



11:00 LUGE: World Cup in Oberhof, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 FREESTYLE SKIING: FIS World Cup in Feldberg, Germany (Eurosport2)



13:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Pyeong Chang, South Korea (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:15 CYCLING: Volta a la Comunitat Valenciana, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport2)



15:00 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports2HD)



16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



16:00 SKI JUMPING: World Cup in Oberstdorf, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports2HD)



17:15 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports3HD)



17:45 ATHLETICS: in Clermont-Ferrand, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 NHL, Washington Capitals - Los Angeles Kings (FOX Sports HD)



19:30 Super League: 19 η Αγωνιστική (Novasports1HD)



21:00 SNOOKER: German Masters in Berlin, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Σ.Ετιέν-Λιόν (Novasports2HD)



22:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Φιρένσε-Ρίο Αβε (Novasports3HD)