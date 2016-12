To Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στην COSMOTE TV

Στις 26/12 οι Άγγλοι γιορτάζουν το boxing day με αγωνιστική δράση και η COSMOTE TV μεταφέρει το κλίμα της 18ης ημέρας στην Premier League, ξεκινώντας με τον αγώνα Γουότφορντ-Κρίσταλ Πάλας (14.30, COSMOTE SPORT 1HD). Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη 28/12, με το παιχνίδι Σαουθάμπτον-Τότεναμ (21.45, COSMOTE SPORT 1HD).

Στο μπάσκετ, παρακολουθούμε το Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών, για την 12η αγωνιστική της stoiximan.gr Basket League, (Δευτέρα 26/12, 18.00, COSMOTE SPORT 4HD). Την ίδια ημέρα στις 18.00, συναντιούνται η Αναντολού Εφές και η Νταρουσάφακα (COSMOTE SPORT 7HD). Την Τρίτη 27/12 στις 20.15, η Μπαρτσελόνα των Μπαρτζώκα, Περπέρογλου και Βεζένκοφ φιλοξενεί την Βαλένθια, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της ACB Liga Endesa (COSMOTE SPORT 7HD) και στις 21.45 θα γίνει το τζάμπολ του Ρέτζιο Εμίλια-Αρμάνι Μιλάνο, για την 13η ημέρα της Lega Basket Serie A (COSMOTE SPORT 4HD).



Πλούσιο είναι το εορταστικό πρόγραμμα και στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, όπου οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μοναδικές πρεμιέρες, όπως το Γάμος αλά Ελληνικά 2 της Νία Βαρντάλος(COSMOTE CINEMA 1HD, Κυριακή 25/12, 21.00, ζώνη Sunday blockbuster) και τη ρομαντική κομεντί Last Chance For Christmas που μας μεταδίδει το εορταστικό πνεύμα, την Τρίτη 27/12 στις 21.00, στο COSMOTE CINEMA 1HD. Στο ίδιο κανάλι ξεχωρίζει επίσης το blockbuster της Marvel, Captain America: Ο Στρατιώτης του Χειμώνα (Δευτέρα 26/12, 21.00, ζώνη Action), αλλά και η πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων Ζωούπολη, για όλη την οικογένεια (Σάββατο 24/12, 21.00).



Στο COSMOTE CINEMA 2HD την Παραμονή Χριστουγέννων δεν χάνουμε την φαντασμαγορική Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Κάιλι Μινόγκ στο Royal Albert Hall του Λονδίνου (Σάββατο 24/12, 22.00), ενώ ανήμερα τα Χριστούγεννα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξαιρετικό Ξενοδοχείο Grand Budapest του υποψήφιου για 6 Όσκαρ Γουές Άντερσον (Κυριακή 25/12, 22.00). Ξεχωρίζουν επίσης η πρεμιέρα της δραματικής ταινίας Sunset Song (Τετάρτη 28/12, 22.00, ζώνη Ladies First), του υποψήφιου για BAFTA σκηνοθέτη Τέρενς Ντέιβις, αλλά και της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας A Gift Wrapped Christmas (Δευτέρα 26/12, 22.00). Στο ίδιο κανάλι συνεχίζεται το αφιέρωμα στην Όντρεϊ Χέπμπορν με το οσκαρικό Breakfast At Tiffany’s (Τρίτη 27/12, 22.00).



Στο COSMOTE CINEMA 4HD δεν χάνουμε την πρεμιέρα της μίνι σειράς Tutankhamun (Δευτέρα 26/12, 23.00), ενώ στο Village Cinema HD παρακολουθούμε την ίδια ημέρα το υποψήφιο για 3 Χρυσές Σφαίρες Ψαρεύοντας Σολομούς στην Υεμένη (21.00) του Σουηδού Λάσε Χόλστρομ.





Rematch των φιναλίστ Ανήμερα των Χριστουγέννων συντονιζόμαστε με το COSMOTE SPORT 4HD για συναρπαστικές μάχες στο ΝΒΑ και παρακολουθούμε στις 19.00 την παραδοσιακή συνάντηση Νικς-Σέλτικς στο “Madison Square Garden”. Μόλις ολοκληρωθεί το ματς (21.30) μεταφερόμαστε στο “Βradley Center” για την πρώτη συνάντηση των περυσινών φιναλίστ (Καβς-Ουόριορς), μετά την απονομή τροπαίου. Τα μεσάνυχτα (00.00) μεταφερόμαστε στο Σαν Αντόνιο για τον αγώνα κόντρα στους Μπουλς, του Ντουέιν Ουέιντ.



Βoxing day στην Αγγλία



Η επομένη των Χριστουγέννων (26/12), γνωστή και ως boxing day, έχει πλήρη αγωνιστική δράση για την Premier League, και την παρακολουθούμε στην COSMOTE TV. Στις 17.00, στο COSMOTE SPORT 1HD η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Σάντερλαντ, επιχειρώντας την ανάκαμψη, καθώς η ομάδα του Μουρίνιο έχει χάσει ήδη πολύτιμο έδαφος στη μάχη τίτλου.





Γάμος αλά Ελληνικά 2 Δεκατέσσερα χρόνια μετά την μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, η οικογένεια Πορτοκάλος επιστρέφει - με ένα νέο μέλος- τη 17χρονη κόρη της Τούλα (Νία Βαρντάλος) και του Ίαν (Τζον Κόρμπετ). Παράλληλα, ένα μυστικό ταράζει την οικογένεια, και οδηγεί σε έναν μεγαλύτερο και ακόμα πιο «ελληνικό» γάμο (Κυριακή 25/12, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday blockbuster).



TUTANKHAMUN-Νέα σειρά



Η μίνι σειρά Tutankhamun, εμπνευσμένη από την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών έρχεται σε Α’ προβολή και επικεντρώνεται στον αρχαιολόγο Howard Carter (Μαξ Άιρονς), ο οποίος ανακαλύπτει στοιχεία για το μέρος που βρίσκεται ο τάφος του Φαραώ, παρά τις αμφιβολίες των υπολοίπων. Σε αυτό, τον βοηθά ο πλούσιος Lord Carnarvon, που αναζητά διαρκώς την περιπέτεια και χρηματοδοτεί τις ανασκαφές του (Δευτέρα 26/12, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).



Ζωούπολη Την παραμονή των Χριστουγέννων (Σάββατο 24/12, 21.00), δεν χάνουμε στο COSMOTE CINEMA 1HD την πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, Ζωούπολη. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία της λαγουδίνας Τζούντι Χοπς, η οποία εγκαταλείπει την αγροτική ρουτίνα και αποφασίζει να αναζητήσει την τύχη της στην Ζωούπολη. Εκεί αναλαμβάνει μία υπόθεση εξαφάνισης με τη βοήθεια του Νικ Γουάιλντ, μίας παμπόνηρης αλεπού.



Nigella's Christmas Special



H «βασίλισσα» της γευσιγνωσίας Nigella Lawson έρχεται στο FOX Life την Παρασκευή 23/12 στις 21.50, για να μοιραστεί μαζί μας αγαπημένες χριστουγεννιάτικες συνταγές και να δώσει συμβουλές για ένα επιτυχημένο εορταστικό γεύμα.





A Kylie Christmas Παραμονή Χριστουγέννων παρακολουθούμε σε Α’ προβολή την φαντασμαγορική συναυλία που έδωσε η Αυστραλή pop star Κάιλι Μινόγκ στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και γιορτάζουμε μαζί της το Σάββατο 24/12 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD).



A Christmas Tale with the Huelgas Ensemble and Paul Van Nevel



Το Mezzo παρουσιάζει ένα εκπληκτικό κονσέρτο κλασικής μουσικής με την Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, κινηματογραφημένο σε εκκλησία της Αμβέρσας. Η Ιστορία περιλαμβάνει μια επιλογή με ακούσματα από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα, υπό την διεύθυνση του Leonid Adamopoulos, και θα ολοκληρωθεί σε 4 μέρη: The Birth in Bethlehem, The Crime of Herodes, The Travel of the Three Kings και Epilogue. (23 /12, 20:30).