Πρωτοχρονιά με τον νέο κύκλο της σειράς Sherlock στην COSMOTE TV

Στο τέλος του 2016, οι συνδρομητές των καναλιών COSMOTE SPORT έχουν τη δυνατότητα να μάθουν αν η Τσέλσι θα διατηρήσει την απόσταση που έχει από τους αντιπάλους της, στην κορυφή της Premier League. Παράλληλα, απολαμβάνουν μία από τις δημοφιλέστερες διοργανώσεις παγκοσμίως στο μονό του τένις (Mubadala World Tennis Championship), με τη συμμετοχή των κορυφαίων του είδους, όπως φυσικά και την ολοκλήρωση του ΝΒΑ για αυτή τη χρονιά.



Στην Premier League, η Tσέλσι έκανε την καλύτερη επίδοση που έχει επιτύχει ποτέ ο σύλλογος, με 12 διαδοχικές νίκες. Οι “Μπλε” το Σάββατο 31/12, στις 17.00, υποδέχονται τη Στόουκ, για την 19η αγωνιστική (COSMOTE SPORT 1HD). H oμάδα του Αντόνιο Κόντε ηγείται της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Άρσεναλ.



Την Κυριακή 1/1, στις 18.00, παρακολουθούμε τη σέντρα ενός εκ των ντέρμπι του Λονδίνου και πιο συγκεκριμένα, αυτού της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας (COSMOTE SPORT 1HD), ενώ πριν συμπληρωθούν 48 ώρες από το τελευταίο τους ματς, τη Δευτέρα 2/1 στις 19.15, τίθενται αντιμέτωποι Γουέστ Χαμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι γηπεδούχοι πέρυσι διεκδικούσαν μια θέση στο UEFA Champions League και φέτος απειλούνται με υποβιβασμό, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος.



Στο μπάσκετ υπάρχει επίσης πλούσιο θέαμα και από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το μεγαλύτερο ντέρμπι της Τουρκίας, μεταξύ της Φενέρμπαχτσε του Κώστα Σλούκα και της Αναντολού Εφές (Δευτέρα 2/1,18.00, COSMOTE SPORT 4HD).



Στις κινηματογραφικές προβολές, ξεχωρίζει φυσικά η πρεμιέρα –ταυτόχρονα με τη Μεγάλη Βρετανία- του 4ου κύκλου της σειράς Sherlock με τους εξαιρετικούς Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Μάρτιν Φρίμαν στους ρόλους των Σέρλοκ Χολμς και Τζον Γουάτσον αντίστοιχα (1/1, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).



Στο COSMOTE CINEMA 1HD, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της δραματικής ταινίας 5 Flights Up με τον Μόργκαν Φρίμαν και την Ντάιαν Κίτον (Πέμπτη 29/12, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), ενώ στο ίδιο κανάλι μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων Big Hero 6 (Σάββατο 31/12, 21.00, ζώνη Family), αλλά και το blockbuster της Marvel Guardians of the Galaxy (Κυριακή 1/1, 21.00, ζώνη Sunday Blockbuster).



Στο COSMOTE CINEMA 2HD παρακολουθούμε το Σάββατο 31/12 στις 22.00 τη μουσική κομεντί Pitch Perfect με τις Ρέμπελ Γουίλσον, Άννα Κέντρικ και Μπρίτανι Σνόου, ενώ ακολουθεί back2back το Pitch Perfect 2 (00.05).Την Πρωτοχρονιά δεν χάνουμε το υποψήφιο για 3 Όσκαρ Τα μυστικά του δάσους (Into The Woods) του Ρομπ Μάρσαλ (Σικάγο, Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά, Nine) με ένα all-star cast που αποτελείται από τους Μέριλ Στριπ, Τζόνι Ντεπ, Κρις Πάιν και Άννα Κέντρικ (22.00).



Το “καλωσόρισμα” του ΝΒΑ στο 2017 Η συνάντηση των πρωταθλητών, Καβαλίερς με τους Σέλτικς είναι στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT (Παρασκευή 30/12, 03.00), όπως και το Ιντιάνα-Σικάγο (23.00), με το οποίο το ΝΒΑ ρίχνει αυλαία, για το 2016. Η θεαματικότερη λίγκα μπάσκετ υποδέχεται στο COSMOTE SPORT 4HD και το 2017, με τα παιχνίδια Σακραμέντο-Μέμφις (Κυριακή 1/1, 00.00), το Χιούστον-Νέα Υόρκη (03.00) και το Ατλάντα-Σαν Αντόνιο (Δευτέρα 2/1, 01.00).



Κλοπ εναντίον Γκουαρδιόλα Οι ομάδες που βρίσκονται στη σκιά της Τσέλσι και αναμένεται να παλέψουν έως το τέλος για το τρόπαιο στην Premier League, συναντώνται στο ίδιο γήπεδο και εμείς δεν χάνουμε το ματς Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι, ντέρμπι που θα κρίνει πολλά σε ό,τι αφορά στο κυνήγι του τίτλου (Σάββατο 31/12, 19.30, COSMOTE SPORT 1HD).



Οι καλύτεροι του τένις, εν δράσει



Στο “Άμπου Ντάμπι” ολοκληρώνεται το 2016, σε ό,τι αφορά στο τένις. Εκεί διεξάγεται από τις 29/12 έως τις 31/12 το Mubadala World Tennis Championship, με τη συμμετοχή των καλύτερων στο μονό ανδρών (COSMOTE SPORT 6HD). Ο πρώτος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30/12, στις 15.00, ο δεύτερος στις 17.00, ενώ το Σάββατο 31/12 στις 11.00 παρακολουθούμε το ματς για την 3η θέση και στις 13.00 τον τελικό.



Sherlock 4 – Πρεμιέρα Πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα στην Μ. Βρετανία, θα κάνει o πολυαναμενόμενος 4ος κύκλος της βραβευμένης με 12 BAFTA και 9 Emmy σειράς του BBC, Sherlock, ανήμερα της Πρωτοχρονιά του 2017, στις 23.00. Στους δύο κεντρικούς ρόλους, επιστρέφουν οι βραβευμένοι με Emmy Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ως Σέρλοκ Χολμς και Μάρτιν Φρίμαν ως Τζον Γουάτσον.



Οδηγός για Singles



Οι Ρέμπελ Γουίλσον («Φιλενάδες», «Pitch Perfect»), Λέσλι Μαν (The Other Woman) και Ντακότα Τζόνσον (50 Shades Of Grey) μας μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη και παρακολουθούμε την καθημερινότητα τριών γυναικών που προσπαθούν να τα «βγάλουν πέρα» με τις ερωτικές τους σχέσεις (30/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).



5 Flights Up



Η δραματική ταινία του βραβευμένου με Emmy Ρίτσαρντ Λόνκρειν έρχεται σε Α’ προβολή την Πέμπτη 29/12 στις 21.00 και ξεδιπλώνει τη σχέση ενός ανδρόγυνου, όταν αποφασίζει να μετακομίσει και έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπο με οικονομικά και προσωπικά προβλήματα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους παρακολουθούμε τους βραβευμένους με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν και Ντάιαν Κίτον (COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).





Όρος Μερού (Meru)

Το βραβευμένο στο φεστιβάλ του Sundance ντοκιμαντέρ Όρος Μερού (Meru) έρχεται σε Α’ προβολή την Παρασκευή 30/12 στις 22.00 και μας «συστήνει» τρεις άνδρες που έχουν βάλει στόχο ύστερα από μια πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, την ανάβαση του Όρους Μερού, πολυπόθητο «τρόπαιο» για οποιονδήποτε ορειβάτη (COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Doc O’ Clock).