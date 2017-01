Τα highlights της Cosmote TV

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στην LaLiga Santander όπου η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης κάνει την επίσημη είσοδό της στο 2017 το Σάββατο 7/1, και υποδέχεται στο “Μπερναμπέου την Γρανάδα (14.00, COSMOTE SPORT 2HD). Δράση υπάρχει αυτήν την εβδομάδα και στην Ιταλία, με τις ομάδες της Serie A TIM...

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στηνόπου η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια Ευρώπης,κάνει την επίσημη είσοδό της στο 2017 το Σάββατο 7/1, και υποδέχεται στο “Μπερναμπέου την(14.00, COSMOTE SPORT 2HD).Δράση υπάρχει αυτήν την εβδομάδα και στην Ιταλία, με τις ομάδες τηςνα επιστρέφουν στα γήπεδα. H πρωτοπόροςφιλοξενεί την Κυριακή 8/1, στις 21.45 την(COSMOTE SPORT 1HD) και την ίδια μέρα η δεύτερηπαίζει εκτός έδρας με την(16.00, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ ηυποδέχεται τηντων τριών διαδοχικών νικών (13.30), όπου ο Ορέστης Καρνέζης θα προσπαθήσει να σταματήσει τον πρώτο σκόρερ της λίγκας, Μάουρο Ικάρντι (COSMOTE SPORT 3HD).Την Τρίτη 10/1 παρακολουθούμεκαι σετις εξελίξεις στην πρώτη αγωνιστική της 3ης φάσης του. Στις 17.15 ξεκινά τοκαι στις 19.30 το(COSMOTE SPORT 1HD).Τοανήκει στο πρόγραμμα τωνκαι τα κανάλια COSMOTE SPORT μας “μεταφέρουν” στην Ινδία, όπου διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός το Σάββατο 7/1 στις 13.00, o δεύτερος την ίδια ημέρα στις 15.00 και ο τελικός την Κυριακή 8/1, στις 13.00 (COSMOTE SPORT 6HD).Στο μπάσκετ, εκτός του καθημερινού ραντεβού με το, παρακολουθούμε τογια την(Σάββατο 7/1, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD), τον αγώνα της πρωτοπόρου στηνμε την(Κυριακή 8/1, 19.30, COSMOTE SPORT 8HD), το(Κυριακή 8/1, 19.30, COSMOTE SPORT 7HD) και το(Δευτέρα 9/1, 21.45, COSMOTE SPORT 7HD) για τηνΣτα κινηματογραφικά, 3 νέες σειρές κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στο COSMOTE CINEMA 4HD. H πολυσυζητημένη δραματική σειράμε τον Τομ Χάρντι (Τρίτη 10/1, 23.00), που προβάλλεται λίγο μετά την πρεμιέρα της στην Μ. Βρετανία, η βασισμένη στην ιστορία του Μάγου του Οζ σειρά φαντασίαςτου σκηνοθέτη Τάρσεμ Σινγκ, που έρχεται επίσης αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της (Σάββατο 7/1, 23.00) και η μίνι-σειράμε την Τζόαν Φρόγκατ του Downton Abbey (Παρασκευή 6/1, 23.00).Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του blockbuster της Paramountμε τους Μέγκαν Φοξ και Στίβεν Αμέλ (Παρασκευή 6/1, 21.00), αλλά και η πρεμιέρα του βιογραφικούτου Ντάνι Μπόιλ για τον εμβληματικό συνιδρυτή της Apple, με τους εξαιρετικούς Μάικλ Φασμπέντερ και Κέιτ Γουίνσλετ (Κυριακή 8/1, 21.00, ζώνη Sunday Blockbuster). Στο ίδιο κανάλι δεν χάνουμε - σε Α προβολήτου Τζον Φαβρό, εμπνευσμένο από την κλασική ομώνυμη ιστορία της Disney για τον Μόγλη, το παιδί που μεγάλωσε στην ζούγκλα με μια αγέλη λύκων (Σάββατο 7/1, 21.00,ζώνη Family), το δραματικό γουέστερνμε τον μοναδικό Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (Πέμπτη 5/1, 21.00), αλλά και το δράμα γαλλικής παραγωγήςτου Ρομπέρ Γκεντιγκιάν (Τρίτη 10/1, 21.00).Ο Ολυμπιακός ξεκινά το ταξίδι του στοκαι οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρεθούν ζωντανά και αποκλειστικά στο “Μελίνα Μερκούρη”, στο Ρέντη, όπου οι “ερυθρόλευκοι” υποδέχονται την, την Πέμπτη 5/1, στις 19.00 (COSMOTE SPORT 6ΗD). Η ρωσική ομάδα έφτασε πέρυσι έως τον τελικό του CEV Cup, όπου το τρόπαιο έχει σηκώσει δυο φορές ο Ολυμπιακός (1996, 2005).Το Σάββατο 7/1 στις 17.00, ηυποδέχεται τον, στο πλαίσιο της 13αγωνιστικής της. Η “βασίλισσα” τίθεται αντιμέτωπη του “αυτοκράτορα” του ελληνικού μπάσκετ, στο ντέρμπι της ημέρας. Ένας βαθμός χωρίζει τις ομάδες στην κατάταξη (η ΑΕΚ έχει 21 και ο Άρης 20), της οποίας ηγούνται οι Ολυμπιακός (24) και Παναθηναϊκός (23). Συντονιζόμαστε με το COSMOTE SPORT 4HD από τις 16.30, για το pregame show, ενώ μετά το τέλος βλέπουμε αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα της COSMOTE TV.Το ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου επιστρέφει στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT, με την 17αγωνιστική τηςνα περιλαμβάνει τη συνάντηση του Δημήτρη Σιόβα με τον πρώην προπονητή του στον Ολυμπιακό, Βίκτορ Σάντσεθ. Η σέντρα στοδίνεται στις 17.15, την Κυριακή 8/1 (COSMOTE SPORT 2HD). Την ίδια ημέρα, στις 21.45, ηυποδέχεται την(COSMOTE SPORT 2HD), με στόχο να μειώσει κι άλλο τη μεταξύ τους διαφορά. Οι “μπλαουγκράνα” θέλουν να μείνουν όσο πιο κοντά μπορούν στην πρωτοπόρο Ρεάλ.O τελευταίος παίκτης των Μπακς που επιλέχθηκε για να παίξει σε All Star ήταν ο Michael Redd, τη σεζόν 2003-04. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται έτοιμος να ανανεώσει αυτή τη λίστα και οι συνδρομητές των καναλιών COSMOTE SPORT μπορούν να το (ξανα)δουν την Κυριακή 8/1, στις 21.00, στο παιχνίδι τουμε την(COSMOTE SPORT 4HD).Λίγες ώρες μετά την προβολή της στη Μ. Βρετανία κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV η δραματική σειράμε πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Όσκαρ Τομ Χάρντι (Τρίτη 10/1, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD). Η σειρά μας μεταφέρει στο 1814 και επικεντρώνεται στον Τζέιμς, έναν άνθρωπο που ενώ θεωρείται για μεγάλο διάστημα νεκρός, επιστρέφει στο σπίτι του στο Λονδίνο από την Αφρική προκειμένου να κληρονομήσει τη ναυτιλιακή αυτοκρατορία του πατέρα του και να εκδικηθεί για τον θάνατό του. Ανάμεσα στους συντελεστές της σειράς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή του πατέρα του Τομ Χάρντι, Κρις, αλλά και του ίδιου του πρωταγωνιστή στον ρόλο του σεναριογράφου, καθώς και η συμμετοχή του σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ στην παραγωγή.Η νέα σειρά φαντασίας του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Τάρσεμ Σινγκ (Mirror Mirror, Immortals),βασίζεται στους χαρακτήρες της ιστορίας του Μάγου του Οζ που δημιούργησε ο Λ. Φρανκ Μπάουμ και κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD το Σάββατο 7/1 στις 23:00, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αμερική. To Emerald City ακολουθεί την Ντόροθι Γκέιλ (Άντρια Αριόνα -Pacific Rim 2, True Detective), μία νεαρή κοπέλα που, παγιδευμένη στο μάτι ενός κυκλώνα, μεταφέρεται σε έναν μυστηριώδη κόσμο με μάγισσες και μυθικές δυνάμεις. Στη σειρά πρωταγωνιστεί και ο Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο (The Magnificent Seven, Daredevil, Jurassic World).

Dark Angel - Πρεμιέρα Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στο Downton Abbey, Τζόαν Φρόγκατ, επιστρέφει με τη μίνι-σειρά μυστηρίου Dark Angel, για την Μέρι Ανν Κότον, την περιβόητη κατά συρροή δολοφόνο της βικτοριανής εποχής, που δηλητηρίαζε τα θύματά της με αρσενικό. Η σειρά επικεντρώνεται στα γεγονότα τα οποία οδήγησαν την ψυχικά διαταραγμένη γυναίκα σε μία σειρά δολοφονιών. Τη σκηνοθεσία επιμελείται ο βραβευμένος με Emmy Μπράιαν Πέρσιβαλ (Downton Abbey, The Book Thief, ShakespeaRe-Told) και οι συνδρομητές COSMOTE TV έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν στο COSMOTE CINEMA 4HD την Παρασκευή 6/1, στις 23.00.

Steve Jobs Το υποψήφιο για 2 Όσκαρ βιογραφικό δράμα σκιαγραφεί την προσωπικότητα του συνιδρυτή της εταιρείας-κολοσσού, Apple, που συνέδεσε το όνομά του με τον κόσμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας,

Στιβ Τζομπς. Η ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ, εξελίσσεται μέχρι το 1998 με αποκορύφωμα την παρουσίαση του iMac, βάζοντάς μας στο παρασκήνιο της ψηφιακής επανάστασης. Τον ομώνυμο ρόλο ενσαρκώνει ο εξαιρετικός Μάικλ Φασμπέντερ, ενώ στην ταινία συμπρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Γουίνσλετ και ο Σεθ Ρόγκεν (Κυριακή 8/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday Blockbuster).



Χελωνονιντζάκια II Ο διαβόητος κακοποιός Σενσέι Σρέντερ δραπετεύει και ενώνοντας τις δυνάμεις του με έναν ευφυή επιστήμονα και έναν παντοδύναμο εξωγήινο ετοιμάζεται να καταλάβει τον πλανήτη μέσα από ένα διαβολικό σχέδιο.

Αυτή τη φορά οι χελώνες Μικελάντζελο, Ντονατέλο, Λεονάρντο και Ραφαέλ πρέπει να συνεργαστούν με την Έιπριλ Ο’ Νιλ (Μέγκαν Φοξ) και τον νέο σύμμαχό τους Κέισι Τζόουνς (Στίβεν Aμέλ) για να αντιμετωπίσουν τον πιο επικίνδυνο εχθρό έως τώρα. H ταινία έρχεται σε Α’ προβολή την Παρασκευή 6/1 στις 21.00 (COSMOTE CINEMA 1HD).