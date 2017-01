Οι σειρές The Night Manager και Fear the Walking Dead στο SundanceTV μόνο στην COSMOTE TV

Πρεμιέρα στο SundanceTV, που προβάλλεται μόνο στην COSMOTE TV, κάνουν οι σειρές της AMC, Fear the Walking Dead και ο μεγάλος νικητής στις χθεσινές Χρυσές Σφαίρες The Night Manager. Οι σειρές, που το SundanceTV εξασφάλισε αποκλειστικά για την ελληνική αγορά και τους συνδρομητές της COSMOTE TV, αρχίζουν να προβάλλονται στις 13 και τις 16 Ιανουαρίου του 2017.

Το Fear the Walking Dead παρουσιάζει τις προσπάθειες μίας δυσλειτουργικής οικογένειας να μείνει ενωμένη όταν ξεσπά μία επιδημία μου μετατρέπει τους κατοίκους της πόλης τους σε ζόμπι. Την παραγωγή της σειράς υπογράφει ο Ρόμπερτ Κέρκμαν, δημιουργός του The Walking Dead, μαζί με τον Ντέιβ Έρικσον, γνωστό από το Sons of Anarchy. Πρωταγωνιστούν η Κιμ Ντίκενς (Gone Girl, The Blind Side, Lost), ο Κλιφ Κέρτις (Missing, The Dark Horse, Gang Related) και μαζί τους οι ανερχόμενοι Φρανκ Ντιλέιν, Αλίσια Ντέμπναμ-Κάρεϊ και Λορέντζο Τζέιμς Χένρι.



Το Fear the Walking Dead θα ξεκινήσει στο SundanceTV με τον 1ο κύκλο 6 επεισοδίων την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 22.00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο 2ος κύκλος 15 επεισοδίων, έως ότου ο 3ος κύκλος -που είναι προγραμματισμένος για το καλοκαίρι του 2017- να προβληθεί, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του.



Ακολουθεί η πρεμιέρα της βραβευμένης με 3 Χρυσές Σφαίρες και 2 Emmy και βασισμένης σε ομώνυμο βιβλίο του Τζον Λε Καρέ σειράς The Night Manager, την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 22.00.



Πρωταγωνιστεί ο Τομ Χίντλστον (The Avengers, Thor, High-Rise) στον ρόλο του Τζόναθαν Πάιν, πρώην στρατιωτικού με θητεία στο Ιράκ, ο οποίος έχει πλέον αποσυρθεί και εργάζεται ως υπεύθυνος νυχτερινής βάρδιας σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας στο Κάιρο. Όταν μία από τις ενοίκους του ξενοδοχείου του εμπιστεύεται απόρρητα έγγραφα που σχετίζονται με εμπόριο όπλων και στη συνέχεια δολοφονείται, ο Πάιν αποφασίζει να κυνηγήσει τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την υπόθεση, τον Βρετανό επιχειρηματία Ρίτσαρντ Ρόπερ. Στον ρόλο του Ρόπερ βρίσκεται ο 2 φόρες βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Χιού Λόρι (House MD, Veep, Tomorrowland). Στη σειρά παίζουν επίσης η Ολίβια Κόλμαν (Broadchurch, Ο Αστακός), η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (U.N.K.L.E., Everest) και ο Τομ Χολάντερ (Rev., About Time). Τη σκηνοθεσία του The Night Manager υπογράφει η Δανή Σούζαν Μπίερ (In a Better World, After the Wedding).



Το The Night Manager έκανε την έκπληξη στην χθεσινή απονομή των Golden Globes, καθώς απέσπασε τα περισσότερα βραβεία στην κατηγορία της τηλεόρασης: Α’ Ανδρικού ρόλου σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για τον Τομ Χίντλστον, Β’ Ανδρικού ρόλου για τον Χιού Λόρι και Β’ Γυναικείου ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν.



Το SundanceTV μεταδίδεται -σε υψηλή ευκρίνεια- μόνο στην COSMOTE TV. Το κανάλι είναι διαθέσιμο και στο COSMOTE TV GO και το COSMOTE REPLAY TV μέσω της hybrid υπηρεσίας.