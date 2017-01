Στον Ρυθμό των Ντέρμπι η COSMOTE TV με Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Λίβερπουλ

Και αυτό το Σαββατοκύριακο τα κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πλούσια αγωνιστική δράση στους συνδρομητές με ποδοσφαιρικά ντέρμπι, και μπασκετικό υπερθέαμα από το ΝΒΑ. Στον Ρυθμό των Ντέρμπι κινούνται τα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV με αφορμή σπουδαίες αναμετρήσεις back to back στο πρωτάθλημα της Premier League την Κυριακή 15 Ιανουαρίου...

Και αυτό το Σαββατοκύριακο τα κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πλούσια αγωνιστική δράση στους συνδρομητές με ποδοσφαιρικά ντέρμπι, και μπασκετικό υπερθέαμα από το ΝΒΑ.



Στον Ρυθμό των Ντέρμπι κινούνται τα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV με αφορμή σπουδαίες αναμετρήσεις back to back στο πρωτάθλημα της Premier League την Κυριακή 15 Ιανουαρίου. Η Μάντσεστερ Σίτι υποχώρησε στην τρίτη θέση της κατάταξης και την Κυριακή 15/1, στις 15.30 αντιμετωπίζει την ’Εβερτον, στο Λονδίνο ενώ στις 18.00 λαμβάνει χώρα το κορυφαίο ντέρμπι στην Αγγλία όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Λίβερπουλ. Η εκπομπή«Στον Ρυθμό των Ντέρμπι» μας βάζει στο κλίμα των δύο αγώνων από τις 14.00 με πλούσιο ρεπορτάζ και όλα τα τελευταία νέα από τα δύο στρατόπεδα.



Η δράση της 21ης αγωνιστικής στην Premier League αρχίζει το Σάββατο 14/1, με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λέστερ, που βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας, να φιλοξενεί την πρωτοπόρο Τσέλσι, στο "King Power Stadium" στις 19.30. Στόχος της τελευταίας είναι η επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα από την Τότεναμ που σταμάτησε το σερί των επιτυχιών (COSMOTE SPORT 1HD).



Στην Ιταλία, η Ουντινέζε των Ορέστη Καρνέζη και Παναγιώτη Κονέ υποδέχεται την Κυριακή 15/1, στις 16.00 τη Ρόμα του Κώστα Μανωλά, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Serie A TIM (COSMOTE SPORT 3HD). Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί το Σάββατο 14/1, στις 17.15 τη Λας Πάλμας, για την 18η ημέρα της LaLiga Santander. Μετά τη νέα βαθμολογική απώλεια στο ματς με τη Βιγιαρεάλ, οι “μπλαουγκράνα” δεν έχουν άλλη επιλογή από τη νίκη, αν θέλουν να συνεχίσουν να κυνηγούν την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.



Στο μπάσκετ, εκτός από το πλούσιο πρόγραμμα αγώνων του ΝΒΑ, η COSMOTE TV μεταδίδει τη γιορτή του τουρκικού μπάσκετ, All Star Game της Spor Toto Basketball Super League, όπου μας εκπροσωπεί ο Κώστας Σλούκας. Επιπροσθέτως, οι φαν της πορτοκαλί μπάλας μπορούν να απολαύσουν δυο παιχνίδια από την πιο ανταγωνιστική περιφέρεια του NCAA, την Atlantic Coast Conference. Το Σάββατο 14/1, στις 19.00, γίνεται το τζάμπολ του Ντιούκ-Λούιβιλ (COSMOTE SPORT 6HD) και στις 21.00 ξεκινά το Φλόριντα Στέιτ-Νορθ Καρολάινα (COSMOTE SPORT 6HD).



Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς Girlfriend's Guide to Divorce με την Λίζα Έντελσταϊν του House, αμέσως μετά την Αμερική (Πέμπτη 12/1, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD), αλλά και του Fear the Walking Dead και του μεγάλου νικητή των φετινών Golden Globes, The Night Manager, στο SundanceTV, μόνο στην COSMOTE TV (13 & 16/1, στις 22.00). Στο COSMOTE CINEMA 1HD δεν χάνουμε σε Α προβολή την Πέμπτη 12/1 στις 21:00 το βραβευμένο στο φεστιβάλ του Sundance δραματικό θρίλερ Το Πείραμα του Στάνφορντ (The Stanford Prison Experiment). Στο ίδιο κανάλι, έρχεται η πρεμιέρα του blockbuster Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος (Captain America: Civil War) την Κυριακή 15/1 στις 21.00, όπου και οι φαν των υπερ-ηρώων της Marvel, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους Κρις Έβανς και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ σε μια εμφύλια σύγκρουση. Δεν χάνουμε το νέο noir θρίλερ, Η Διαδρομή (Τhe Collateral) του Μάικλ Μαν με τον Τομ Κρουζ και τον Τζέιμι Φοξ (Δευτέρα 16/1, 21:00) και σε Α προβολή την ταινία Η Νύχτα Πριν Πέσει Το Παρίσι, ιστορικό δράμα σε σκηνοθεσία του Φόλκερ Σλέντορφεμβληματική μορφή του νέου Γερμανικού κινηματογράφου (Παρασκευή 13/1, 21:00)



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, έρχεται σε Α’ προβολή την Παρασκευή 13/1 στις 22.00, το αστυνομικό δράμα The Night Stalker, που ακολουθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ στη δεκαετία του ’80, ενώ το Σάββατο 14/1 στις 22.00 παρακολουθούμε τη δραματική κομεντί Η Μαγική Ομπρέλα (Saving Mr. Banks) με τους βραβευμένους με Όσκαρ Τομ Χανκς και Έμα Τόμσον. Στο ίδιο κανάλι, δεν χάνουμε τη δραματική κομεντί The Terminal με τους Τομ Χανκς και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στα πλαίσια αφιερώματος στον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ (Τρίτη 17/1, 22.00).





Κλασικό ντέρμπι στην Αγγλία



H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τίτλου της Premier League αρκεί να νικήσει την Λίβερπουλ, στο "Οld Trafford", την Κυριακή 15/1, στις 18.00 (COSMOTE SPORT 1HD), για την 21η αγωνιστική. Οι "κόκκινοι διάβολοι" μετρούν οκτώ διαδοχικές νίκες, σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά στη λίγκα παραμένουν πέντε βαθμούς πίσω από τους -δεύτερους- "κόκκινους" που κυνηγούν την πρωτοπόρο Τσέλσι.



Επικίνδυνη έξοδος για την Ρεάλ Μαδρίτης



Η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ των ισπανικών ομάδων, για συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις (39) και η Σεβίλη βρέθηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας στην LaLiga Santander, μετά το 4-0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην πρώτη της εντός έδρας ήττα από την πρεμιέρα. Οι πρωτοπόροι συναντιούνται στο “Ramón Sánchez Pizjuán Stadium” της Ανδαλουσίας, την Κυριακή 15/1, στις 21.45 για την 18η αγωνιστική (COSMOTE SPORT 2HD), με τους γηπεδούχους να ενδιαφέρονται να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τη “βασίλισσα”.



Μαχητικό ντέρμπι στην Ιταλία



Η Φιορεντίνα συναντιέται με το αντίπαλο δέος Γιουβέντους την Κυριακή 15/1, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 1HD), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Serie A TIM. Η συνάντηση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η κόντρα των δύο ομάδων είναι γνωστή από το 1990, όταν ο Ρομπέρτο Μπάτζιο είχε πουληθεί από την Φιορεντίνα, στην Γιουβέντους, για το ποσό-ρεκόρ για την εποχή, των 9.2 εκατ. ευρώ. Ο Ιταλός τότε πήρε το Νο10, που ανήκε στον Μισέλ Πλατινί γεγονός που οδήγησε σε οργισμένες διαδηλώσεις στους δρόμους της Φλωρεντίας.



Οι σταρ του ΝΒΑ στις οθόνες μας



Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή και ποιες δεν θα φτάσουν καν στα playoffs. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV μπορούν να παρακολουθήσουν 9 από τους αγώνες που θα διεξαχθούν μέσα στον μήνα, από το Σάββατο 14/1 έως την Πέμπτη 19/1. Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι το Μιλγουόκι-Φιλαδέλφεια, την Δευτέρα 16/1, στις 22.30 (COSMOTE SPORT 4HD), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ένα βήμα πριν την πρώτη του εμφάνιση στο All Star Game και το Καβαλίερς - Ουόριορς, την Τρίτη 17/1, στις 03.00 (COSMOTE SPORT 4HD).











Girlfriend’s Guide to Divorce 3- Πρεμιέρα



Η 3η σεζόν της σειράς Girlfriends' Guide to Divorce έρχεται σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική, την Πέμπτη 12/1, στις 23.00. Η σειρά ακολουθεί τη διάσημη συγγραφέα και γκουρού σε οικογενειακά θέματα Abby McCarthy (η Λίζα Έντελσταϊν του House), της οποίας η φαινομενικά τέλεια ζωή και εικόνα καταρρέει, όταν αποκαλύπτεται το διαζύγιό της, γεγονός που την κάνει να καταφύγει σε χωρισμένους φίλους της για βοήθεια. Παραγωγός της σειράς είναι η Μάρτι Νόξον, γνωστή από την παραγωγή και άλλων διάσημων σειρών όπως τα Grey’s Anatomy, Private Practice, Brothers & Sisters κ.α.





Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος



Ύστερα από παράπλευρες απώλειες, η κυβέρνηση αποφασίζει να αναλάβει δράση και να αναμειχθεί στον τρόπο προστασίας της ανθρωπότητας από τους Αvengers. Ωστόσο, οι πολιτικές πιέσεις που δέχονται, οδηγεί στην διάσπαση των υπερηρώων σε δύο στρατόπεδα. Τα νέα δεδομένα, φέρνουν σε σύγκρουση τον Στιβ Ρότζερς (Captain America), ο οποίος εναντιώνεται στην κρατική παρέμβαση και τον Τόνι Σταρκ (Iron Man), ο οποίος αποφασίζει να στηρίξει την κυβέρνηση. Στην ταινία των Άντονι και Τζο Ρούσο πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζέρεμι Ρένερ, Πολ Ραντ, Πολ Μπέτανι, κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ο Τομ Χόλαντ, ως Spider Man (Κυριακή 15/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday Blockbuster).



Το Πείραμα του Στάνφορντ



Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το βραβευμένο στο φεστιβάλ Sundance δραματικό θρίλερ Το Πείραμα του Στάνφορντ του σκηνοθέτη Κάιλ Πάτρικ Αλβάρεζ, αφηγείται το πείραμα που έγινε από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ το 1971 και ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων. Η ταινία ξεδιπλώνει τις συνέπειες του εν λόγω πειράματος, κατά το οποίο οι φοιτητές χωρίζονται σε φύλακες και φυλακισμένους. Στην πορεία ωστόσο, μετατρέπονται σε υποχείριά του και οι φοιτητές οδηγούνται σε ακραίες συμπεριφορές για τους ρόλους τους (Πέμπτη 12/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD). Το Πείραμα του Στάνφορντ είναι η τρίτη ταινία που βασίστηκε στο πραγματικό πείραμα, μετά την γερμανική ταινία The Experiment του Oliver Hirschbiegel και το αμερικάνικο remake The Experiment του Paul T. Scheuring.



Fear the Walking Dead



Το spin-off της σειράς-φαινόμενο The Walking Dead, Fear the Walking Dead, έρχεται σε Α’ προβολή στο SundanceTV, αποκλειστικά για την ελληνική αγορά, και παρουσιάζει τις προσπάθειες μίας οικογένειας να επιβιώσει όταν ξεσπά μία επιδημία μου μετατρέπει τους κατοίκους της πόλης τους σε ζόμπι. (Παρασκευή 13/1, 22.00).



The Night Manager



Ο διευθυντής νυχτερινής βάρδιας ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και πρώην Βρετανός στρατιώτης, Τζόναθαν Πάιν (Τομ Χίντλστον) στρατολογείται από τις μυστικές υπηρεσίες με στόχο να διεισδύσει στον εσωτερικό κύκλο του εμπόρου όπλων Ρίτσαρντ Ρόπερ (Χιου Λόρι). Το The Night Manager ήταν ο μεγάλος νικητής στις φετινές Χρυσές Σφαίρες καθώς απέσπασε Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού ρόλου σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για τον Τομ Χίντλστον, Β’ Ανδρικού ρόλου για τον Χιού Λόρι και Β’ Γυναικείου ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν. Η σειρά προβάλλεται στο SundanceTV, την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 22.00.