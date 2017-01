Απόψε στις 22:00 το "Fear the Walking Dead"

SundanceTV, που προβάλλεται μόνο στην COSMOTE TV, κάνει απόψε η σειρά της AMC, Fear the Walking Dead. Το Fear the Walking Dead παρουσιάζει τις προσπάθειες μίας οικογένειας να μείνει ενωμένη όταν ξεσπά μία επιδημία που μετατρέπει τους κατοίκους της πόλης τους σε ζόμπι.Το SundanceTV μεταδίδεται -σε υψηλή ευκρίνεια- μόνο στην COSMOTE TV. Γράφτηκε από: N.D Πρεμιέρα στο, που προβάλλεται μόνο στην, κάνει απόψε η σειρά της AMC,. Τοπαρουσιάζει τις προσπάθειες μίας οικογένειας να μείνει ενωμένη όταν ξεσπά μία επιδημία που μετατρέπει τους κατοίκους της πόλης τους σε ζόμπι.Το SundanceTV μεταδίδεται -σε υψηλή ευκρίνεια- μόνο στην COSMOTE TV.

Πρεμιέρα στο SundanceTV, που προβάλλεται μόνο στην COSMOTE TV, κάνει απόψε η σειρά της AMC, Fear the Walking Dead. Το Fear the Walking Dead παρουσιάζει τις προσπάθειες μίας δυσλειτουργικής οικογένειας να μείνει ενωμένη όταν ξεσπά μία επιδημία που μετατρέπει τους κατοίκους της πόλης τους σε ζόμπι. Την παραγωγή της σειράς υπογράφει ο Ρόμπερτ Κέρκμαν, δημιουργός του The Walking Dead, μαζί με τον Ντέιβ Έρικσον, γνωστό από το Sons of Anarchy. Πρωταγωνιστούν η Κιμ Ντίκενς (Gone Girl, The Blind Side, Lost), ο Κλιφ Κέρτις (Missing, The Dark Horse, Gang Related) και μαζί τους οι ανερχόμενοι Φρανκ Ντιλέιν, Αλίσια Ντέμπναμ-Κάρεϊ και Λορέντζο Τζέιμς Χένρι.



Το Fear the Walking Dead θα ξεκινήσει στο SundanceTV με τον 1ο κύκλο 6 επεισοδίων την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 22.00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο 2ος κύκλος 15 επεισοδίων, έως ότου ο 3ος κύκλος -που είναι προγραμματισμένος για το καλοκαίρι του 2017- να προβληθεί, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του. Το SundanceTV μεταδίδεται -σε υψηλή ευκρίνεια- μόνο στην COSMOTE TV. Το κανάλι είναι διαθέσιμο και στο COSMOTE TV GO και το COSMOTE REPLAY TV μέσω της hybrid υπηρεσίας.