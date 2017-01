Η Bundesliga επιστρέφει στα κανάλια COSMOTE SPORT της COSMOTE TV

Τρεις είναι οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν από την LaLiga Santander και την Serie A TIM αυτό το Σάββατο (21/1). Στις 17.15 στo COSMOTE SPORT 2HD, συντονιζόμαστε με τον αγώνα της πρωτοπόρου στην Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης, με την Μάλαγα. Στις 21.45 ξεκινά το ντέρμπι Μίλαν-Νάπολι, που έχει στο φόντο τις θέσεις για το UEFA Champions League (COSMOTE SPORT 1HD), ενώ την ίδια ώρα...

Στις 18.30, μέσω του COSMOTE SPORT 1HD, μεταφερόμαστε στην, για το παιχνίδι της πρωτοπόρουμε τητου πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα.Στο μπάσκετ, η COSMOTE TV παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα τις υποχρεώσεις τηςκαι του, για την 14αγωνιστική της. Το Σάββατο 21/1 στις 17.00 παρακολουθούμε στο COSMOTE SPORT 4HD τη συνάντηση της Ένωσης με τονκαι την Κυριακή 22/1, στις 17.00, αυτή του Ολυμπιακού με τον. Στην άλλη ακτή του Ατλαντικού, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις μάχες των δευτεραθλητώνστο Χιούστον (Σάββατο 21/1, 03.00) και το(Κυριακή 22/1, 19.00), όπως και τα(Κυριακή 22/1, 00.00) και(Κυριακή 22/1, 22.30) (COSMOTE SPORT 4HD).Νέες σειρές και κύκλοι σειρών έρχονται αυτή την εβδομάδα στο COSMOTE CINEMA 4HD. H μίνι-σειρά του History,, ακολουθεί τις περιπέτειες της ομάδας SEAL που καταδιώκει έναν ηγέτη των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν (Κυριακή 22/1, 23.00), ενώ στον 2κύκλο τουη οικογένεια Σέλμπι εξαπλώνει τις δραστηριότητές της στο Λονδίνο(Τετάρτη 25/1, 23.00). Στο COSMOTE CINEMA 1HD ξεχωρίζουν η δραματική ταινία κροατικής παραγωγήςστην ζώνη Red Carpet Premieres που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Κανών (Πέμπτη 19/1, 21.00), η κομεντίτου υποψήφιου για 5 Emmy σκηνοθέτη Γκάρι Μάρσαλ (Κυριακή 22/1, 21.00, ζώνη Sunday blockbuster) και η βραβευμένη στο φεστιβάλ του Sundance δραματική κομεντί(Παρασκευή 20/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), όλες σε Ά προβολή.Στο COSMOTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε τη βραβευμένη με Όσκαρ δραματική ταινία(Σάββατο 21/1, 22.00),αλλά και το υποψήφιο για 3 Όσκαρτου Στίβεν Σπίλμπεργκ, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον εμβληματικό Αμερικανό σκηνοθέτη (Τρίτη 24/1, 22.00). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αφιέρωμαστο πλαίσιο της νέας ενότητας στην ζώνη Doc O Clockγια τη ζωή του μουσικού «επαναστάτη» Johnny Cash που στιγμάτισε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, και κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 20/1 στις 22.00.Στην υπηρεσία COSMOTE Cinema On Demand, έρχεται το blockbusterμε τον πολυβραβευμένο Τομ Χανκς.Το διάλειμμα του ενός μήνα που έκανε η Bundesliga ολοκληρώθηκε και η πρώτη σέντρα του 2017 δίνεται την Παρασκευή 20/1, στις 21.30 στο, όπου η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται την πρωτοπόρο. Στο COSMOTE SPORT 1HD θα δούμεκαι σεαν οι νεοφώτιστοι στην πρώτη τη τάξει κατηγορία της Γερμανίας θα καταφέρουν να κάνουν την έκπληξη επί του φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.Τοέρχεται από αυτήν την εβδομάδα στην COSMOTE TV για να συναρπάσει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τους αγώνες στο Μόντε Κάρλο. Συντονιζόμαστε με το COSMOTE SPORT 5HD το Σάββατο 21/1, στις 13.00, για να παρακολουθήσουμε τοενώ την Κυριακή 22/1 στις 13.00, ξεκινά στο COSMOTE SPORT 5HD ο κύριος αγώναςΘα καταφέρει ο Σεμπαστιάν Οζιέ να κρατήσει τον τίτλο, για πέμπτη διαδοχική χρονιά, με τη νέα του εταιρία (Ford M-Sport), μετά την απόσυρση της Volkswagen, από το άθλημα;προέρχεται από το 0-4 στην επίσκεψη της στο “Γκούντισον Παρκ”, όπου συνάντησε την Έβερτον, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Premier League, και αυτό το Σάββατο 21/1 υποδέχεται τη -δεύτερη στην κατάταξη-(COSMOTE SPORT 1HD, 19.30). Θα δούμε αν ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα μπορέσει να αντιδράσει, έπειτα από την πιο “βαριά” ήττα στο πλαίσιο εθνικού πρωταθλήματος. Τα “σπιρουνια” δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν βαθμούς, στο κυνήγι της Τσέλσι και της πρωτιάς.Η “μεγάλη κυρία” του ιταλικού ποδοσφαίρου δεν αποχωρίζεται την κορυφή της Serie A TIM, αλλά οι “λατσιάλι” φέτος έχουν δείξει πως δεν φοβούνται τα ύψη και ταξιδεύουν στο Τορίνο, με σκοπό να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των επί πέντε συναπτών σεζόν πρωταθλητών Ιταλίας. Την Κυριακή 22/1, στις 13.30, παρακολουθούμε στο COSMOTE SPORT 7HD τον αγώναγια την 21η αγωνιστική, που μετά από την ήττα των “μπιανκονέρι” από τη Φιορεντίνα, κατέχει τεράστιο ενδιαφέρον για τη μάχη του σκουντέτο, στην οποία καιροφυλακτούν Ρόμα και Νάπολι.Το βραβευμένο στις Κάνες κροατικό δράμα του Ντάλιμπορ Μάτανιτς ξετυλίγει τρεις διαφορετικές ιστορίες αγάπης σε τρεις διαδοχικές δεκαετίες, ανάμεσα σε έναν Κροάτη και μια Σέρβα μέσα στις μνήμες που έχει αφήσει πίσω του ο γιουγκοσλαβικός πόλεμος. Η ταινία κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 19/1, στις 21.00, στην ζώνη Red Carpet Premieres στο COSMOTE CINEMA 1HD.Η κωμωδία του σκηνοθέτη μεγάλων εμπορικών επιτυχιών Γκάρι Μάρσαλ (Η Νύφη το’Σκασε, Pretty Woman, Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας), με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, συνδέει διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες γυναικών που έχουν ως κοινό τη μητρότητα σε διάφορες εκδοχές. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα all-star επιτελείο ηθοποιών που αποτελείται από τους: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζένιφερ Άνιστον, Κέιτ Χάντσον και Τζέισον Σουντέικις. Η ταινία έρχεται σε Α’ προβολή την Κυριακή 22/1 στο COSMOTE CINEMA 1HD (21.00, ζώνη Sunday blockbuster).Η σειρά έρχεται σε Α΄ προβολή την Κυριακή 22/1 και ακολουθεί την ομάδα SEAL Team Six του Ναυτικού, η οποία έχει ως αποστολή την εξόντωση ενός ηγέτη των Ταλιμπάν που ωστόσο πάει στραβά όταν αποκαλύπτεται ότι ένας Αμερικανός συνεργάζεται με τους τρομοκράτες. Το σενάριο έχει επιμεληθεί ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος επιτυχημένων ταινιών (Ο Ναυαγός, Apollo 13) Ουίλιαμ Μπρόιλς, (COSMOTE CINEMA 4HD, 23.00).Η 2σεζόν της επιτυχημένης σειράς κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Τετάρτη 25/1, στις 23.00. Η σειρά μας μεταφέρει στην Αγγλία του 1919, όπου οικονομικές αναταραχές, επαναστάσεις και λαθραία οπλοκατοχή οδηγούν σε μια χαώδη καθημερινότητα όπου όλα είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Έτσι, η πολυμελής οικογένεια Shelby, συνθέτει τη συμμορία Peaky Blinders, που έχει ως σήμα κατατεθέν τις ραμμένες λεπίδες ξυραφιού στα καπέλα τους, ασχολείται με το παράνομο στοίχημα, και τις ληστείες. Ο 2ος κύκλος της σειράς εκτυλίσσεται το 1921, όπου η οικογένεια επεκτείνει τη δράση της σε Βορρά και Νότο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Σίλιαν Μέρφι, Πολ Άντερσον, Τζο Κολ και Έλεν ΜακΚρόρι.Η βραβευμένη με Όσκαρ δραματική ταινίαμε τους Τομ Γουίλκινσον, Τιμ Ροθ, Ντέιβιντ Ογιέλοου και Κάρμεν Ετζόγκο, περιστρέφεται γύρω από την καμπάνια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για το δικαίωμα ψήφου των Αφροαμερικανών τη δεκαετία του ’60. Το 1965, στο πλαίσιο της καμπάνιας, οργανώνει μια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στη Σέλμα της Αλαμπάμα. Όταν εκείνη καταστέλλεται βίαια, επιχειρεί να την επαναλάβει με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή (Σάββατο 21/1, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).Οι βραβευμένοι σεφ Gordon Ramsay και Christina Tosi καλωσορίζουν 40 νέους ερασιτέχνες μάγειρες στην κουζίνα του «Masterchef». Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει, όχι μόνο να εντυπωσιάσουν τους σεφ Ramsay και Tosi, αλλά να κερδίσουν και την έγκριση σημαντικών προσώπων της γαστρονομίας και προσκεκλημένων κριτών, όπως οι Wolfgang Puck, Aarón Sánchez, Edward Lee, Kevin Sbraga και Richard Blais. (Τρίτη 24/1, 21.00, FOX Life).Η σειρά ακολουθεί την Andi Rive, η οποία βρίσκεται σε μια αποστολή διάσωσης του Glen Garriff Lion Reserve στην Νότιο Αφρική. Όταν η Andi επισκέφθηκε για πρώτη φορά το καταφύγιο πριν από λίγα χρόνια, ερωτεύτηκε το μαγευτικό τοπίο και τους “κατοίκους” του. Εγκατέλειψε την παλιά ζωή της πόλης της και αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάσωση μιας αγέλης λιονταριών και την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση. (Πέμπτη 19/1, 21.05, Animal Planet HD) .Εμπνευσμένο από την επιτυχημένη ταινία του 2003, η νέα σειρά ακολουθεί μια μοναδική ομάδα μαθητών που ζωή τους θα αλλάξει οριστικά. Όταν ένας πρώην μουσικός αναλαμβάνει καθήκοντα δασκάλου θα δυσκολευτεί πολύ να τους κερδίσει, αλλά είναι αποφασισμένος να τους κάνει να εκφραστούν με την πιο ροκ μέθοδο! Η μάθηση και η ομαδική εργασία ξαφνικά θα πάρει νέο νόημα και θα δημιουργήσουν δική τους μπάντα, την School of Rock. Τελικά όλα δείχνουν ότι το rock n 'roll , δεν είναι ένα ακόμη βαρετό μάθημα (Σάββατο 21/1 & Κυριακή 22/1, 16.00, Nickelodeon HD).