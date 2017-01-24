Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα OSCAR® που θα μεταδοθούν αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 89η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV.
Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στο Λος Άντζελες από τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν, τον ηθοποιό Κεν Γουατανάμπε (και οι δύο έχουν βρεθεί στο παρελθόν υποψήφιοι), καθώς και από τις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς Μπρι Λάρσον, Τζένιφερ Χάντσον, τον βραβευμένο διευθυντή φωτογραφίας Εμάνουελ Λουμπέσκι και την Πρόεδρο της Ακαδημίας Σέριλ Μπουν Άιζακς. Η ταινία La La Land του Ντάμιεν Σαζέλ συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε 14 κατηγορίες. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η υποψηφιότητα των Γιώργου Λάνθιμου και Ευθύμη Φιλίππου για το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας Ο Αστακός.
Το Oscar Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν οι ταινίες Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight και Σκηνοθεσίας οι Ντενί Βιλνέβ (Arrival), Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge), Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land), Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester by the Sea) και Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).
Στις κατηγορίες Α' ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου βρίσκουμε τους Κέισι Άφλεκ (Manchester by the Sea), Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge), Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land), Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic), Ντένζελ Γουόσινγκτον (Fences) και τις Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle), Ρουθ Νέγκα (Loving), Νάταλι Πόρτμαν (Jackie), Έμα Στόουν (La La Land), Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins) αντίστοιχα.
Η ζωντανή μετάδοση της λαμπερής τελετής θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής 26ης Φεβρουαρίου σε ταυτόχρονη μετάδοση από το COSMOTE CINEMA 1HD με ελληνικό σχολιασμό από τον Γιώργο Σατσίδη και την Χριστίνα Μπίθα αλλά και από το COSMOTE CINEMA 2HD χωρίς σχολιασμό.
Αναλυτικά οι υπόλοιπες υποψηφιότητες:
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Μαχέρσαλα Άλι (Moonlight)
Τζεφ Μπρίτζες (Hell or High Water)
Λούκας Χέτζες (Manchester by the Sea)
Ντεβ Πατέλ (Lion)
Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)
Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ
Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)
Ναόμι Χάρις (Moonlight)
Νικόλ Κίντμαν (Lion)
Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)
Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester By the Sea)
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Hell or High Water
La La Land
Ο Αστακός
Manchester by the Sea
20th Century Women
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
Moonlight
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
ΜΟΝΤΑΖ
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ
Land of Mine (Δανία)
A Man Called Ove (Σουηδία)
The Salesman (Ιράν)
Tanna (Αυστραλία)
Toni Erdmann (Γερμανία)
ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
Zootopia
ANIMATION MIKΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
Piper
ΜΟΥΣΙΚΗ
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
"Audition" (La La Land)
"Can't Stop the Feeling!" (Trolls)
"City of Stars" (La La Land)
"The Empty Chair" (Jim: The James Foley Story)
"How Far I'll Go" (Moana)
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life, Animated
O.J.: Made in America
13th
NΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Watani: My Homeland
The White Helmets
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Arrival
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Caesar!
La La Land
Passengers
ENΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ
Deepwater Horizon
Doctor Strange
The Jungle Book
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
ΜΕΪΚ ΑΠ & ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
A Man Called Ove
Star Trek: Beyond
Suicide Squad
ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
HXHTIKO MIΞΑΖ
Arrival
Hacksaw Ridge
La La Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Ennemis Entreniers
La Femme et le TGV
Mindenki
Timecode
Silent Nights