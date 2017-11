Το γερμανικής προέλευσης πανίσχυρο Android TV Box, QU+ One 4K, προσφέρει πλέον ακόμα περισσότερες επιλογές, μέσω της διαθέσιμης αναβάθμισης του λογισμικού του. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει η νέα αναβάθμιση είναι η ενσωμάτωση πλέον στο μενού του STB της εφαρμογής Nestalker, ενώ μέσω του Nestv StarShop βρίσκεται διαθέσιμη για κατέβασμα η έκδοση 18.0-ALPHA του δημοφιλούς Kodi. Επιπλέον, το QU+ One 4K έρχεται με νέο τηλεχειριστήριο που είναι ιδανικό για λειτουργίες τηλεοπτικών καναλιών.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

CPU: Τετραπύρηνος επεξεργαστής Cortex-A53 (chip Amlogic S905X) 2GHZ

GPU: Πενταπύρηνος επεξεργαστής ARM Mali-450

Μνήμη: RAM 1GB DDR3 / Flash 8GB eMMC

Λογισμικό: Android 6.0.1 Marshmallow

Ανάλυση: UHD 4K (3840 x 2160 pixel) @60fps

Αποκωδικοποίηση: MPEG-1 / MPEG-2 MP, MPEG-4 ASP,RM/RMVB, H.264 MVC, H.264 AVC, H.265/HEVC MP

Αναπαραγωγή video: AVI, DAT, DivX, FLV, IFO, ISO, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, RM, RMVB, TP, TS, VOB, WMV, Xvid

Αναπαραγωγή ήχου: AAC, AC3, FLAC, LPCM, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, DTS

Συνδέσεις: 2xUSB 2.0,RJ-45 Ethernet, HDMI IN (loop through σε standby mode), HDMI OUT 2.0 με υποστήριξη HDCP 2.2, 3.5 mm AV OUT