Ο DIGITALBOX HDT-550 T2 έρχεται σε μικρών διαστάσεων (98x168x40 χιλ.) μαύρο, μεταλλικό κουτί. Η πρόσοψή του περιλαμβάνει οθόνη LED, η οποία σε λειτουργία ΟΝ εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού και σε STAND BY την τοπική ώρα. Δεξιά της οθόνης βρίσκουμε τα πλήκτρα CH± για εναλλαγή των καναλιών και POWER που θέτει τον δέκτη σε λειτουργίες ON/STAND BY, ενώ αριστερά της υπάρχει μια θύρα USB 2.0 που χρησιμοποιείται για σύνδεση stick ή σκληρού δίσκου και λειτουργίες time-shift, εγγραφών, αναπαραγωγής multimedia αρχείων και αναβάθμισης του λογισμικού. Η πίσω πλευρά του δέκτη διαθέτει υποδοχή τροφοδοσίας DC/5V, αναλογική θύρα SCART για σύνδεση με παλαιού τύπου τηλεοράσεις, ψηφιακή θύρα HDMI που δίνει ανάλυση έως 1080p, ομοαξονική θύρα COAXIAL για έξοδο ψηφιακού ήχου και σύνδεση με ενισχυτές Home Cinema, υποδοχή RF IN για τη σύνδεση επίγειου σήματος και υποδοχή RF LOOP THROUGH για τη σύνδεση της κεραίας απευθείας με την τηλεόραση. Το κουτί της συσκευασίας περιλαμβάνει εξωτερικό τροφοδοτικό 5 Volt/DC, το τηλεχειριστήριο εκμάθησης (Learning Mini-TV) και 2 μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ.