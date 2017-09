Sherpa & Engel RT6130T2

Η εταιρία Astra Sat διαθέτει τους νέους επίγειους ψηφιακούς δέκτες Sherpa και RT6130T2 της Engel. Ο Sherpa εξοπλίζεται με επόμενης γενιάς DVB-T2 tuner και είναι πλήρως συμβατός για λήψη DVB-T καναλιών. Η πρόσοψή του περιλαμβάνει οθόνη τεσσάρων ψηφίων, θύρα USB 2.0 και μια σειρά πλήκτρων που επιτρέπουν τον πλήρη χειρισμό του δέκτη, ενώ η πίσω πλευρά διαθέτει υποδοχές...

Η εταιρία Astra Sat διαθέτει τους νέους επίγειους ψηφιακούς δέκτες Sherpa και RT6130T2 της Engel. Ο Sherpa εξοπλίζεται με επόμενης γενιάς DVB-T2 tuner και είναι πλήρως συμβατός για λήψη DVB-T καναλιών. Η πρόσοψή του περιλαμβάνει οθόνη τεσσάρων ψηφίων, θύρα USB 2.0 και μια σειρά πλήκτρων που επιτρέπουν τον πλήρη χειρισμό του δέκτη, ενώ η πίσω πλευρά διαθέτει υποδοχές ANT IN και Loop Out, ομοαξονική θύρα S/PDIF, θύρα HDMI 1.3, θύρα SCART και υποδοχή τροφοδοσίας 12V. Υποστηρίζει έως Full HD αναλύσεις 1080p, διαθέτει πολύγλωσσο μενού και έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως 999 καναλιών. Υποστηρίζει λειτουργίες EPG, Picture in Graphics (PiG), αυτόματης και χειροκίνητης αναζήτησης καναλιών. Μέσω της θύρας USB δέχεται σκληρό δίσκο για αναβάθμιση λογισμικού, εγγραφές και αναπαραγωγή multimedia αρχείων. Ο Engel RT6130T2 είναι ένας επίγειος δέκτης σε μορφή Scart που υποστηρίζει το νέο πρότυπο λήψης DVB-T2/HEVC, ενώ είναι φυσικά συμβατός και για λήψη στη χώρα μας. Η κατασκευή του επιτρέπει την απευθείας τοποθέτηση σε παλαιού τύπου τηλεοράσεις, ενώ διαθέτει και έξοδο HDMI που δίνει έως Full HD ανάλυση 1080p. Εξοπλίζεται με RF IN, RF OUT, coaxial και USB 2.0 για σύνδεση σκληρού δίσκου που ενεργοποιεί δυνατότητες εγγραφών και αναπαραγωγής αρχείων MKV (H.264). Υποστηρίζει λειτουργίες EPG, Teletext, αυτόματης και χειροκίνητης αναζήτησης καναλιών.