Triax TEOC110 / TEOC211 / TECW211

Γρήγορα, σταθερά και με ασφάλεια, η νέα σειρά Ethernet Over Coaxial Adapters της Triax παρέχει υπερσύγχρονο και αξιόπιστο ευρυζωνικό δίκτυο σε κάθε χώρο, χρησιμοποιώντας το υπάρχων καλωδιακό δίκτυο της επίγειας τηλεόρασης. Υποστηρίζοντας την τελευταία τεχνολογία MoCA® 2.0 (Multimedia over Coax Alliance) καλύπτουν τις ανάγκες για υψηλής ταχύτητας μεταφορές δεδομένων, εξασφαλίζοντας αυξημένα επίπεδα απόδοσης που συχνά δεν μπορούν να προσφέρουν τα Wi-Fi και Powerlines. Διαθέτοντας plug and play λειτουργία αρκεί μόνο η σύνδεση μιας μονάδας στο modem-router και σε μια πρίζα του ομοαξονικού δικτύου της επίγειας τηλεόρασης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον μονάδες (με μέγιστο αριθμό τις 16) σε όποιους χώρους απαιτείται πρόσβαση στο internet και να συνδεθούν σε πρίζες του ίδιου ομοαξονικού δικτύου. Τα TEOC110 και TEOC211 δίνουν πρόσβαση στο οικιακό δίκτυο μέσω σύνδεσης Ethernet, ενώ το TECW211 προσφέρει και σύνδεση Wi-Fi διπλής ζώνης 2,4 και 5GHz, επεκτείνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την κάλυψη του δικτύου LAN.