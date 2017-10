Νέες μονάδες για το ikusiflow Smart HeadEnd

Το ikusiflow είναι το πρώτο επαγγελματικό Smart HeadEnd της αγοράς που δέχεται έως 10 πολλαπλές μονάδες (Flow IN, Flow OUT, Flow SEC, Flow ENC) καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να υπάρξει σε ένα HeadEnd. Βασική μονάδα εισόδου μέχρι σήμερα ήταν η Flow IN2, η οποία παρέχει στο pool του HeadEnd ΟΛΑ τα κανάλια από 2 streams, είτε αυτά είναι δορυφορικά, είτε επίγεια, είτε καλωδιακά...

Βασική μονάδα εισόδου μέχρι σήμερα ήταν η Flow IN2, η οποία παρέχει στο pool του HeadEnd ΟΛΑ τα κανάλια από 2 streams, είτε αυτά είναι δορυφορικά, είτε επίγεια, είτε καλωδιακά – είναι δηλαδή μια universal μονάδα εισόδου και επομένως δεν χρειάζονται διαφορετικά μοντέλα για δορυφορικά, επίγεια ή καλωδιακά – η ίδια μονάδα κάνει για όλες τις χρήσεις.



Η νέα μονάδα Flow IN4, η οποία παρέχει στο pool του HeadEnd ΟΛΑ τα κανάλια από 4 streams και φυσικά είναι επίσης universal, ενώ το κόστος της είναι λίγο μεγαλύτερο από την μονάδα Flow IN2. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος του Smart HeadEnd ikusiflow γίνεται ακόμα πιο προσιτό.



Σημαντικό είναι επίσης ότι με τη χρήση των διπλών μονάδων Flow IN2, από ένα ikusiflow HeadEnd μπορούμε να δώσουμε έως και 200 SD κανάλια ή 120 HD, ενώ με τη χρήση των τετραπλών μονάδων Flow IN4, η χωρητικότητα ενός ikusiflow HeadEnd φτάνει έως και 400 SD κανάλια ή 240 HD.