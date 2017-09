“THE MET: LIVE IN HD”: Το βραβευμένο πρόγραμμα επιστρέφει για 7η χρονιά σε Ελλάδα και Κύπρο από τον όμιλο ANTENNA

Μετά από μία πολύ επιτυχημένη σεζόν , ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, παρουσιάζει για 7η συνεχόμενη χρονιά, το βραβευμένο πρόγραμμα “ The Met: Live in HD” της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας όπερας σε ζωντανή μετάδοση. Το Πρόγραμμα “The Met: Live in HD” , μεταδίδεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 2.000 αίθουσες θεάτρων ...

Μετά από μία πολύ επιτυχημένη σεζόν , ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, παρουσιάζει για 7η συνεχόμενη χρονιά, το βραβευμένο πρόγραμμα “ The Met: Live in HD” της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας όπερας σε ζωντανή μετάδοση.



Το Πρόγραμμα “The Met: Live in HD” , μεταδίδεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 2.000 αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων , σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως . Από το ξεκίνημά του , το Δεκέμβριο του 2006 , έχει προβάλει ένα ευρύτατο φάσμα από κλασικά αριστουργήματα στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις της όπερας, να απολαύσουν αγαπημένες παραστάσεις και πρωταγωνιστές, μέσα από τις μεγαλειώδεις παραγωγές του σύγχρονου ναού της λυρικής τέχνης, τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.



Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχει εξασφαλίσει για τη σεζόν 2017-2018, ένα πρόγραμμα με 10 μοναδικές παραστάσεις, σε απευθείας μετάδοση από τη σκηνή της Metropolitan Opera. Η πρώτη παρουσίαση , σε παγκόσμια πρεμιέρα , θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, για πρώτη φορά με την πολυαναμενόμενη «Νόρμα» του Bellini , σε μια νέα παραγωγή του Sir David McVicar και πρωταγωνίστρια τη μοναδική Sondra Radvanovsky.



Ο Γενικός Διευθυντής της Met, Peter Gelb , σημειώνει: «Η φετινή σεζόν του “ The Met: Live in HD”, θα μας εκπλήξει με αγαπημένες όπερες οι οποίες θα παρουσιαστούν σε νέες παραγωγές, (Τόσκα, Νόρμα, Έτσι Κάνουν Όλες), ενώ παράλληλα θα πειραματιστούμε με νέους τίτλους όπως «Ο Εξολοθρευτής Άγγελος» (Adès) και η «Σταχτοπούτα» (Massenet). Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 πολύ σπάνιες παραγωγές, τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μετά από πολλά χρόνια αναμονής, οι λάτρεις της όπερας, όπως η «Σεμίραμις» (Rossini) που έχει 25 χρόνια να ανέβει στη Met και η αναβίωση της «Λουίζα Μίλλερ» (Verdi) που έχει να παρουσιαστεί στη Met από το 2006».



Το φιλόμουσο Ελληνικό κοινό αγκάλιασε από την αρχή την πρωτοβουλία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ να υποστηρίξει τις προβολές του “ The Met: Live in HD”, σε αίθουσες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ολοένα και περισσότεροι θεατές ανακαλύπτουν τη μαγευτική αυτή εμπειρία κάθε χρόνο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελληνική περιφέρεια, το ενδιαφέρον και η προσέλευση του κόσμου ξεπερνά κάθε προσδοκία συμμετοχής.



Οι αίθουσες προβολής αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο και ανάμεσά τους βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού σε κάθε πόλη, μεταξύ αυτών το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αλλά και θέατρα, κινηματογράφοι και άλλοι χώροι πολιτισμού. Οι 20 πόλεις που συμμετέχουν καλύπτουν γεωγραφικά σχεδόν όλη την Ελλάδα και την Κύπρο , και θέτουν τον πήχη ιδιαίτερα ψηλά, καθώς συνθέτουν το μοναδικό δίκτυο αιθουσών πανελλαδικά που προβάλει ζωντανές αναμεταδόσεις εκδηλώσεων.



Οι αίθουσες που θα προβάλλουν τις παραστάσεις της φετινής σεζόν είναι:



Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Πάτρα: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών Βόλος: Κινηματοθέατρο Αχίλλειον Αλεξανδρούπολη: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης Βέροια: Κινηματοθέατρο «Σταρ» Καστοριά: Αμφιθέατρο ΤΕΙ Καστοριάς Αγρίνιο: Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου Τρίκαλα: Δημοτικός Κινηματογράφος «Μύλος» Χανιά: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) Ρέθυμνο: Σπίτι Πολιτισμού Ρεθύμνου Άγιος Νικόλαος: Κινηματογράφος “REX” Σύρος: Θέατρο Απόλλων Χίος: Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου Κέρκυρα: Κινηματογράφος «Ορφέας» Ζάκυνθος: Κινηματογράφος «Φώσκολος» Λεμεσός – Κύπρος: Θέατρο Ριάλτο Λάρνακα – Κύπρος: Κ – CINEPLEX Cinemas Λευκωσία – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas Πάφος – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas Η προπώληση εισιτήριων για τις παραστάσεις θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017.



Από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα, το πρόγραμμα “The Met: Live in HD” υποστηρίζει η ΜΕΤΚΑ του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.



Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων επισκεφθείτε το www.metingreece.com.



Ακολουθεί αναλυτικά, το πρόγραμμα των 10 μοναδικών παραστάσεων που εξασφάλισε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, σε απευθείας μετάδοση από τη σκηνή της Metropolitan Opera:



Νόρμα – Vincenzo Bellini ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στις 19:55



Διευθυντής ορχήστρας : Carlo Rizzi



Σκηνοθεσία : Sir David McVicar



Σκηνικά : Robert Jones



Κοστούμια : Moritz Junge



Φωτισμοί : Paule Constable



Διανομή: Sondra Radvanovsky (Νόρμα), Joyce DiDonato (Ανταλτζίζα), Joseph Calleja (Πολιόνε), Matthew Rose (Οροβέζο)



Διάρκεια: 3 ώρες & 4 λεπτά με 1 διάλειμμα 30 λεπτών



Η σεζόν ξεκινάει με μια νέα παραγωγή της τραγωδίας του μπελκάντο, τη « Νόρμα » του Bellini με την κορυφαία Sondra Radvanovsky στον ομώνυμο ρόλο. Το ρόλο αυτό ερμήνευσε θριαμβευτικά στη Met το 2013, όπως και σε μια σειρά ακόμα εμφανίσεις στην Canadian Opera Company, στη San Francisco Opera, την Bavarian State Opera, το Gran Teatre del Liceu και τη Lyric Opera of Chicago, γεγονός που την τοποθετηθεί ως μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του κόσμου, στον ομώνυμο ρόλο. Συμπρωταγωνιστεί η Joyce DiDonato, στο ρόλο της συντρόφου και αντίζηλου της Νόρμα, με τον Joseph Calleja ως Πολιόνε και τον Matthew Rose ως Οροβέζο. Διευθύνει ο Carlo Rizzi και σκηνοθετεί ο Sir David McVicar .



Ο Μαγικός Αυλός – W.A. Mozart _



Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 στις 19:55



Διευθυντής Ορχήστρας : James Levine



Σκηνοθεσία : Julie Taymor



Σκηνικά : George Tsypin



Κοστούμια : Julie Taymor



Φωτισμοί : Donald Holder



Μαριονέτες: Julie Taymor and Michael Curry



Χορογραφίες : Mark Dendy



Διανομή : Golda Schultz (Παμίνα), Kathryn Lewek (Βασίλισσα της Νύχτας), Charles Castronovo (Ταμίνο), Markus Werba (Παπαγκένο), Christian Van Horn (Αφηγητής), René Pape (Ζαράστρο)



Διάρκεια: 1 ώρα & 44 λεπτά



Ο επίτιμος μαέστρος της Met, James Levine διευθύνει την παραγωγή της βραβευμένης με Tony Award, Julie Taymor στο αριστούργημα του, « Ο Μαγικός Αυλός» . Η Golda Schultz, κάνει το ντεμπούτο της στη Met ως Παμίνα, με την Kathryn Lewek στο ρόλο της Βασίλισσας της Νύχτας, τον Charles Castronovo στον πρίγκιπα του παραμυθιού Ταμίνο, τον Markus Werba στον κυνηγό πουλιών Παπαγκένο, τον Christian Van Horn ως Αφηγητή και τον René Pape ως Ζαράστρο. Η επετειακή παρουσίαση του Μαγικού Αυλού , μια συντομευμένη εκδοχή στα αγγλικά για οικογένειες, ήταν η πρώτη Live in HD παράσταση που μεταδόθηκε το 2006. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ολόκληρη η γερμανική όπερα θα μεταδοθεί στη σειρά Live in HD.



Ο Εξολοθρευτής Άγγελος – Thomas Adès _ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ MET



Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 19:55



Διευθυντής Ορχήστρας : Thomas Adès



Λιμπρέτο: Tom Cairns, σε συνεργασία με τον συνθέτη



Σκηνοθεσία : Tom Cairns



Σκηνικά-Κοστούμια : Hildegard Bechtler



Φωτισμοί : Jon Clark



Προβολές: Finn Ross



Διανομή : Audrey Luna (Λετίσια Μαϊνάρ), Amanda Echalaz (Λουσία ντε Νόμπιλε), Sally Matthews (Σίλβια ντε Άβιλα), Sophie Bevan (Μπεατρίς), Alice Coote (Λεονόρα Πάλμα), Christine Rice (Μπλάνκα Ντελγκάντο), Iestyn Davies (Φραντσίσκο ντε Άβιλα), Joseph Kaiser (Εντμούντο ντε Νόμπιλε), Frédéric Antoun (Ραούλ Γιεμπένες), David Portillo (Εντουάρντο), David Adam Moore (Συντ. Αλβάρο Γκόμεζ), Rod Gilfry (Αλμπέρτο Ροκ), Kevin Burdette (Σενιόρ Ράσελ), Christian Van Horn (Χούλιο), John Tomlinson (Δρ. Κάρλος Κόντε)



Διάρκεια: 2 ώρες & 27 λεπτά με 1 διάλειμμα 30 λεπτών



Ο « Εξολοθρευτής Άγγελος» κάνει πρεμιέρα στη Met υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Thomas Adès. Η όπερα του 2016 που παρήγγειλε η Met και ερμηνεύτηκε στα αγγλικά, βασίζεται στο σενάριο του Luis Buñuel και του Luis Alcoriza για τη βραβευμένη ταινία του Buñuel . Σε σκηνοθεσία του λιμπρετίστα Tom Cairns, η διανομή περιλαμβάνει την Audrey Luna ως Λετίσια Μαϊνάρ, την Amanda Echalaz ως Λουσία ντε Νόμπιλε, τη Sally Matthews ως Σίλβια ντε Άβιλα και τη Sophie Bevan ως Μπεατρίς – αμφότερες πρωτοεμφανιζόμενες στη Met debuts – την Alice Coote ως Λεονόρα Πάλμα, την Christine Rice ως Μπλάνκα Ντελγκάντο, τον Iestyn Davies ως Φρανσίσκο ντε Άβιλα, τον Joseph Kaiser ως Εντμούντο ντε Νόμπιλε, τον Frédéric Antoun στο ντεμπούτο του στη Met ως Ραούλ Γιεμπένες, τον David Portillo ως Εντμούντο, τον David Adam Moore στο ντεμπούτο του στη Met ως Συνταγματάρχης Άλβαρο Γκόμες, τον Rod Gilfry ως Αλμπέρτο Ροκ, τον Kevin Burdette ως Σενιόρ Ράσελ, τον Christian Van Horn ως Χούλιο και τον John Tomlinson ως Δρ. Κάρλο Κόντε. Ο Εξολοθρευτής Άγγελος, είναι από κοινού παραγγελία και συμπαραγωγή με την Royal Opera House, Covent Garden, το Royal Danish Theatre και το Salzburg Festival, όπου και έκανε πρεμιέρα το 2016.



Τόσκα – Giacomo Puccini ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στις 19:55



Διευθυντής ορχήστρας : Andris Nelsons



Σκηνοθεσία : Sir David McVicar



Σκηνικά-Κοστούμια : John Macfarlane



Φωτισμοί : David Finn



Χορογραφίες : Leah Hausman



Διανομή : Sonya Yoncheva (Τόσκα), Vitorio Grigolo (Καβαραντόσι), Bryn Terfel (Σκάρπια), Patrick Carfizzi (Διάκος)



Διάρκεια: 2 ώρες & 53 λεπτά με 2 διαλείμματα 30 λεπτών



Ο Andris Nelsons, διευθύνει μια νέα σκηνοθεσία της δραματικής τραγωδίας του Puccini, σε σκηνοθεσία Sir David McVicar . Ένα εκπληκτικό δίδυμο πρωταγωνιστών με την ανερχόμενη Sonya Yoncheva και τον πασίγνωστο Vitorio Grigolo, μας επιφυλάσσουν μια εκρηκτική παρουσία στη σκηνή, παρουσιάζοντας τους ρόλους της Τόσκα και του αγαπημένου της Καβαραντόσι αντίστοιχα, με τον Bryn Terfel στο ρόλο του δόλιου Σκάρπια.



Το Ελιξίριο του Έρωτα – Gaetano Donizetti _



Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00



Διευθυντής ορχήστρας : Domingo Hindoyan



Σκηνοθεσία : Bartlett Sher



Σκηνικά : Michael Yeargan



Κοστούμια : Catherine Zuber



Φωτισμοί : Jennifer Tipton



Διανομή : Pretty Yende (Αντίνα), Matthew Polenzani (Νεμορίνο), Davide Luciano (Μπελκόρε), Ildebrando D’Arcangelo (Ντουλκαμάρα)



Διάρκεια: 2 ώρες & 39 λεπτά με 1 διάλειμμα 32 λεπτών



Το κωμικό διαμάντι του Donizetti «Το Ελιξίριο του Έρωτα», σε σκηνοθεσία Bartlett Sher και μουσική διεύθυνση του Domingo Hindoyan , παρουσιάζει την Pretty Yende ως τη ζωηρή Αντίνα με τον Matthew Polenzani ως Νεμορίνο, τον απλό χωρικό που την ερωτεύεται. Ο Davide Luciano κάνει το ντεμπούτο του στη Met, στο ρόλο του υπεροπτικού αρραβωνιαστικού της Αντίνα, του Μπελκόρε, και ο Ildebrando D’ Arcangelo ερμηνεύει το ρόλο του γυρολόγου με το μαγικό φίλτρο, Δόκτορα Ντουλκαμάρα. Ο Domingo Hindoyan, κάνει το ντεμπούτο του ως μαέστρος.



Μποέμ – Giacomo Puccini



Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:30



Διεύθυνση ορχήστρας : Marco Armiliato



Σκηνοθεσία : Franco Zeffirelli



Σκηνικά : Franco Zeffirelli



Κοστούμια : Peter J. Hall



Φωτισμοί : Gil Wechsler



Διανομή : Sonya Yoncheva (Μιμί), Susanna Phillips (Μουζέτα), Michael Fabiano (Ροντόλφο), Lucas Meachem (Μαρτσέλο), Alexey Lavrov (Σονάρ), Matthew Rose (Κολίν), Paul Plishka (Μπενουά / Αλτσίντορο)



Διάρκεια: 2 ώρες & 55 λεπτά με 2 διαλείμματα 30 λεπτών



Μια συναρπαστική νεανική διανομή πρωταγωνιστεί στην κλασική σκηνοθεσία του Franco Zeffirelli, στην « Μποέμ », την πιο δημοφιλή όπερα στην ιστορία της Met. Η Sonya Yoncheva πρωταγωνιστεί ως Μιμί απέναντι από τον Michael Fabiano στο ρόλο του παθιασμένου συγγραφέα Ροντόλφο. Η Susanna Phillips επαναλαμβάνει το ρόλο της κοκέτας Μουζέτας και ο Lucas Meachem ερμηνεύει τον ρόλο του εραστή της, του ζωγράφου Μαρτσέλο. Συμμετέχουν ακόμα οι Alexey Lavrov και Matthew Rose στους ρόλους των φίλων του Ροντόλφο και του Μαρτσέλο Σονάρ και Κολίν, και ο Paul Plishka ως Μπενουά και Αλτσίντορο, σ’ αυτή την παράσταση που διευθύνει ο Marco Armiliato .



Σεμίραμις – Gioachino Rossini _ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ HD



Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις 19:55



Διεύθυνση ορχήστρας : Maurizio Benini



Σκηνοθεσία : John Copley



Σκηνικά : John Conklin



Κοστούμια : Michael Stennett



Φωτισμοί : Gil Wechsler



Διανομή : Angela Meade (Σεμίραμις), Elizabeth DeShong (Αρσάκης), Javier Camarena (Ιντρένο), Ildar Abdrazakov (Ασούρ), Ryan Speedo Green (Ορόης)



Διάρκεια: 4 ώρες με 1 διάλειμμα 30 λεπτών



Η Angela Meade κάνει το ντεμπούτο της στην Met ως Σεμίραμις, στο ομώνυμο έργο του Rossini που έχει 25 χρόνια να ανέβει στη Met. Την παράσταση θα διευθύνει ο Maurizio Benini , ενώ πρωταγωνιστούν η Elizabeth DeShong ως Αρσάκης, Διοικητής της Ασυριακής Στρατιάς, ο Javier Camarena ως ο Ινδός βασιλιάς Ιντρένο, ο Ildar Abdrazakov ως πρίγκιπας Ασούρ και ο Ryan Speedo Green ως αρχιερέας Ορόης.



Έτσι Κάνουν Όλες – W.A. Mozart ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στις 19:55



Διευθυντής ορχήστρας : David Robertson



Σκηνοθεσία : Phelim McDermott



Σκηνικά : Tom Pye



Κοστούμια : Laura Hopkins



Φωτισμοί : Paule Constable



Διανομή : Amanda Majeski (Φιορντιλίτζι), Serena Malfi (Ντοραμπέλα), Kelli O’Hara (Ντεσπίνα), Ben Bliss (Φεράντο), Adam Plachetka (Γκουλιέλμο), Christopher Maltman (Ντον Αλφόνσο)



Διάρκεια: 3 ώρες & 31 λεπτά με 1 διάλειμμα 30 λεπτών



Ο Phelim McDermott επιστρέφει στη σκηνή της Met για να σκηνοθετήσει την κωμωδία του Mozart «Έτσι Κάνουν Όλες», υπό τη διεύθυνση του David Robertson. Τοποθετημένο στη δεκαετία του ’50 στο Κόνεϊ Άιλαντ, η διανομή περιλαμβάνει την Amanda Majeski στο ρόλο της διχασμένης Φιορντιλίτζι, τη Serena Malfi στον ρόλο της αδερφής της, της Ντοραμπέλα, τη βραβευμένη με Tony Award Kelli O’Hara στο ρόλο της τσαχπίνας υπηρέτριάς τους, της Ντεσπίνα, τους Ben Bliss και Adam Plachetka στους ρόλους των δύο αρραβωνιαστικών, του Φεράντο και του Γκουλιέλμο, και τον Christopher Maltman στο ρόλο του κυνικού Ντον Αλφρέντο. Το Έτσι Κάνουν Όλες είναι συμπαραγωγή με την English National Opera.



Λουίζα Μίλλερ – Giuseppe Verdi ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ HD



Σάββατο 14 Απριλίου 2018 στις 19:30



Διευθυντής ορχήστρας : James Levine



Σκηνοθεσία : Elijah Moshinsky



Σκηνικά-Κοστούμια : Santo Loquasto



Φωτισμοί : Duane Schuler



Διανομή : Sonya Yoncheva (Λουίζα), Olesya Petrova (Φεντερίκα), Piotr Beczala (Ροντόλφο), Plácido Domingo (Μίλλερ), Alexander Vinogradov (Βάλτερ), Dmitry Belosselskiy (Βουρμ)



Διάρκεια: 3 ώρες & 38 λεπτά με 2 διαλείμματα 35 λεπτών



Ο επίτιμος μαέστρος της James Levine, διευθύνει μια αναβίωση της Λουίζα Μίλλερ που έχει να παρουσιαστεί στη Met από το 2006. Πρωταγωνιστεί η Sonya Yoncheva ως η χωριατοπούλα Λουίζα απέναντι στον Piotr Beczala ως Ροντόλφο. Πρόκειται για την τραγωδία του Verdi για μια νεαρή γυναίκα που θυσιάζει την ευτυχία της για να σώσει τη ζωή του πατέρα της. Η αξιοζήλευτη διανομή περιλαμβάνει τον Plácido Domingo στο ρόλο του Μίλλερ, πατέρα της Λουίζα, με την Olesya Petrova ως Φεντερίκα και τον Alexander Vinogradov στο ντεμπούτο του στη Met και τον Dmitry Belosselskiy, αντίστοιχα ως Βάλτερ και Βουρμ, τους ανελέητους ανθρώπους που έχουν βαλθεί να χωρίσουν τη Λουίζα και τον Ροντόλφο.



Σταχτοπούτα – Jules Massenet ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤ



Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στις 19:55



Διεύθυνση ορχήστρας : Bertrand de Billy



Σκηνοθεσία : Laurent Pelly



Σκηνικά : Barbara de Limburg



Κοστούμια : Laurent Pelly



Φωτισμοί : Duane Schuler



Διανομή : Joyce DiDonato (Σταχτοπούτα), Alice Coote (Γαλάζιος Πρίγκιπας), Stephanie Blythe (Μαντάμ ντε λα Αλτιέρ), Kathleen Kim (Νεράιδα), Laurent Naouri (Παντόλφ)



Διάρκεια: 2 ώρες & 47 λεπτά με 1 διάλειμμα 30 λεπτών



Η μαγευτική όπερα του Massenet « Σταχτοπούτα » , βασισμένη στο κλασικό παραμύθι, κάνει πρεμιέρα στη Met υπό τη διεύθυνση του Bertrand de Billy. Η σκηνοθεσία είναι του Laurent Pelly, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει στη Met την Κόρη του Συντάγματος τ ου Donizetti και τη Μανόν του Massenet . Η Joyce DiDonato προσθέτει ένα ακόμα ρόλο στο ρεπερτόριό της στη Met, στον ομώνυμο ρόλο, τον οποίο ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία στο Grand Teatre del Liceu, στη Santa Fe Opera, και στη Royal Opera, Covent Garden. Η διανομή επίσης περιλαμβάνει την Alice Coote ως Γαλάζιο Πρίγκιπα, τη Stephanie Blythe ως την κακιά μητριά Μαντάμ ντε λα Αλτιέρ, την Kathleen Kim ως Νεράιδα και τον Laurent Naouri ως Παντόλφ. Η Σταχτοπούτα, ανεβαίνει σε συμπαραγωγή με το Royal Opera House, Covent Garden στο Λονδίνο, το Gran Teatre del Liceu στη Βαρκελώνη, το Théâtre Royal de La Monnaie στις Βρυξέλλες, και την Opéra de Lille. Η παραγωγή ανέβηκε για πρώτη φορά στη Santa Fe Opera.