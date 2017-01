Cosmote TV: Λανσάρει τη νέα υπηρεσία COSMOTE TV GO Sports!

Τη διάθεση της νέας υπηρεσίας COSMOTE TV GO SPORTS ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες πιλοτικά ο COSMOTE TV. Πρόκειται ουσιαστικά για μια stand alone υπηρεσία αορίστου χρόνου η οποία δίνει πρόσβαση στο αθλητικό περιεχόμενο του COSMOTE TV χωρίς να απαιτεί τη δέσμευση συμβολαίου. Μάλιστα, ο πρώτος μήνας αυτή τη στιγμή είναι εντελώς δωρεάν ενώ στη συνέχεια επικοινωνείς για την ανανέωση ή όχι της υπηρεσίας. Μετά τη λήξη του δωρεάν πρώτου μήνα, πληρώνεις ένα μηνιαίο κόστος - που ανέρχεται στα 16.80 ευρώ τελική τιμή - και αποκτάς πρόσβαση στα 8 αθλητικά κανάλια COSMOTE SPORT αλλά και στο κανάλι με τα αθλητικά Highlights. Εκδίδεται στη συνέχεια ξεχωριστός λογαριασμός.

Αυτό το διάστημα η υπηρεσία διακινείται πιλοτικά σε κάποιες καθορισμένες πελατειακές ομάδες, οι οποίες ενημερώνονται κυρίως μέσω SMS. Βέβαια, εαν τηλεφωνήσει κάποιος και εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη νέα υπηρεσία, του την προσφέρουν. To COSMOTE TV GO SPORTS θα τρέχει μέσω της γνωστής εφαρμογής COSMOTE TV GO και θα είναι διαθέσιμο για θέαση σε tablets, smartphones και PC, ενώ για τη χρήση του θα ισχύει λίγο πολύ ότι και για το COSMOTE TV GO. Θα παίζει και με 3G δίκτυο ενώ απ ότι μάθαμε πρέπει να υπάρχει κινητό τηλέφωνο (πρόγραμμα συμβολαίου) στην COSMOTE για να αποκτήσει κάποιος τη νέα υπηρεσία.