DVB: Αναβαθμίσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια σε διαδραστικά υβριδικά περιβάλλοντα

Γράφτηκε από: Σ.Χ.

Στην 85η συνεδριάση του το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού DVB ενέκρινε τις αναβαθμίσεις της τεχνικής προδιαγραφής TS 102 809 "Signaling and carrier applications and services in Hybrid broadcast/broadband environments" (Εφαρμογές και υπηρεσίες σηματοδότησης και μεταφοράς σε Υβριδικά περιβάλλοντα εκπομπής/ευρυζωνικότητας", εισάγοντας έναν μηχανισμό επαλήθευσης που βοηθά στην αποφυγή επιθέσεων "Man in the Middle" (επίθεση ενδιάμεσου) σε smart τηλεοράσεις που υποστηρίζουν την διαδραστικότητα.



Η αναβάθμιση αυτή προκλήθηκε από μία παρουσίαση ερευνητή ασφαλείας που έδειξε ότι οι επιτιθέμενοι μπορούν να τροποποιήσουν το σήμα τηλεοπτικής εκπομπής, και να εκμεταλλευθούν με αυτόν τον τρόπο σφάλματα (bugs) του λογισμικού των smart τηλεοράσεων, αποκτώντας τον έλεγχο της τηλεόρασης. Μία επιτυχημένη επίθεση Man in the Middle μπορεί να δώσει σε έναν χάκερ την πρόσβαση σε χαρακτηριστικά της τηλεόρασης, όπως η κάμερα, το μικρόφωνο, και δυνητικά και σε άλλες συσκευές που συνδέονται σε αυτήν. Η νέα έκδοση θα προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια σε διαδραστικές λύσεις, όπως η προδιαγραφή HbbTV, που βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην TS 102 809.



Η αναβαθμισμένη προδιαγραφή παρέχει τη δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσθέσουν περισσότερες πληροφορίες επαλήθευσης στη σηματοδότηση των διαδραστικών τους υπηρεσιών. Στην ουσία, ο τηλεοπτικός δέκτης μαθαίνει την νόμιμη εκπομπή κάθε καναλιού, και θα αναγνωρίζει και θα απορρίπτει κάθε επακόλουθη αλλοίωση. Αυτό θα προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας στις τηλεοπτικές συσκευές και στους ιδιοκτήτες τους, πέρα από τις δράσεις των κατασκευαστών για την βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων τους.