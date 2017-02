Έξι βραβεία για τον καινοτόμο σχεδιασμό των καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Έξι συνολικά διακρίσεις για τον καινοτόμο σχεδιασμό και την λειτουργικότητά τους απέσπασαν τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα βραβεία Retail Interiors Awards 2016. Ειδικότερα, το νέο κατάστημα COSMOTE στο The Mall Athens και το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Golden Hall ξεχώρισαν για την προηγμένη αρχιτεκτονική και το υψηλής αισθητικής περιβάλλον τους. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι τα καταστήματα...

Έξι συνολικά διακρίσεις για τον καινοτόμο σχεδιασμό και την λειτουργικότητά τους απέσπασαν τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα βραβεία Retail Interiors Awards 2016. Ειδικότερα, το νέο κατάστημα COSMOTE στο The Mall Athens και το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Golden Hall ξεχώρισαν για την προηγμένη αρχιτεκτονική και το υψηλής αισθητικής περιβάλλον τους.



Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι τα καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν στον καταναλωτή άριστη εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη γκάμα high tech προϊόντων, προσφέροντάς τους μια συναρπαστική ψηφιακή εμπειρία. Καταστήματα μοντέρνα και φιλόξενα, με live demos προϊόντων και ψηφιακή σήμανση, που καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες επικοινωνίας των πελατών.



Την πρώτη θέση με Gold βραβείο κατέκτησε το κατάστημα COSMOTE στο The Mall Athens στην κατηγορία “Best Interior - Non Food Retail / Τηλεπικοινωνίες”. Το πρότυπο κατάστημα COSMOTE στο The Mall Athens τιμήθηκε και με δύο Silver βραβεία στις κατηγορίες “Visual Merchandising” και “POP Design”.



Τρία βραβεία απέσπασε και το ανανεωμένο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Golden Hall, που τιμήθηκε με Bronze βραβείο στην κατηγορία “Concept Store”, Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Interior - Small Retail Store / Καταστήματα non food” και Silver βραβείο στην κατηγορία “Design & Technology”.



Τα Retail Interiors Awards 2016 επιβραβεύουν τις καλύτερες λύσεις αρχιτεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων στον τομέα της λιανικής. Διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά από την Boussias Communications και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου (ΣΕΛΠΕ) και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).