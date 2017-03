Πλούσια δώρα από το COSMOTE DEALS for YOU για ασφαλισμένους Anytime

Πλούσια δώρα, όπως ταξίδια, θα μπορούν να κερδίσουν μέσω του COSMOTE DEALS for YOU οι συνδρομητές της COSMOTE που θα ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους στην Anytime της ΙΝΤERAMERICAN, μαζί με την 5% επιπλέον έκπτωση που επωφελούνται στα ασφάλιστρά τους. Για το 2017, με την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους στην Anytime, οι συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE...

Πλούσια δώρα, όπως ταξίδια, θα μπορούν να κερδίσουν μέσω του COSMOTE DEALS for YOU οι συνδρομητές της COSMOTE που θα ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους στην Anytime της ΙΝΤERAMERICAN, μαζί με την 5% επιπλέον έκπτωση που επωφελούνται στα ασφάλιστρά τους.



Για το 2017, με την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους στην Anytime, οι συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE, μέσω του COSMOTE DEALS FOR YOU, θα μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ευρώπη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το πρώτο ταξίδι με προορισμό το Άμστερνταμ θα κληρωθεί τον Απρίλιο[1], ενώ θα ακολουθήσουν άλλες τρεις κληρώσεις με νέους προορισμούς.



Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο προηγούμενος διαγωνισμός του COSMOTE DEALS for YOU και της Anytime, με τον νικητή να κερδίζει ένα αυτοκίνητο Opel Corsa.



Το COSMOTE DEALS for YOU προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE αποκλειστικές προσφορές για ψυχαγωγία, γεύση, πολιτισμό, αποδράσεις, shopping, αυτοκίνητο, που συνεχώς εμπλουτίζονται, κάνοντας πιο συναρπαστική την καθημερινότητά τους. Η συμμετοχή γίνεται απλά με αποστολή κενού SMS στο 19019[2] ή με μια κλήση στο 13019 από σταθερό ή μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU.



[1] Οι τυχεροί θα έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι.



[2] 0,20 ευρώ/κωδικό