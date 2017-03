SALONICA ELECTRONIX 2017: Ανακοινώθηκε το Floor Plan των εκθεσιακών περίπτερων

Το 1ο κλαδικό συνέδριο συστημάτων ασφαλείας και τηλεόρασης είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 11 Μαρτίου. Το συνέδριο θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαρτίου και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 09:00 το βράδυ. Η Salonica Electronix διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιώαννης Βελλίδης, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων...

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και γενικότερα σε όλους τους εραστές του κλάδου της τεχνολογίας, είτε αυτή αφορά τηλεοπτικά ή συστήματα ασφαλείας, είτε αφορά τον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας, όπως δίκτυα, επικοινωνίες, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, κ.ά.



Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη και το μόνο που απαιτείται είναι η προ-εγγραφή. Μπορείτε να κάνετε την προεγγραφή εύκολα και γρήγορα κατευθείαν από την επίσημη ιστοσελίδα https://salonica-electronix.gr/, στην επιλογή Ε-TICKET.



Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει το συνέδριο θα έχει και εκθεσιακό μέρος. Στο προηγούμενο e-mail σας ενημερώσαμε για το συνεδριακό κομμάτι της εκδήλωσης, αυτή τη φορά σας παραθέτουμε το εκθεσιακό.



Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος εισαγωγικές και κατασκευαστικές εταιρίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας και τηλεόρασης. Όπως θα δείτε και στο σχετικό σχέδιο όλοι οι χώροι έχουν ήδη συμπληρωθεί και όλες οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στο συνέδριο με ομιλίες και περίπτερα είναι οι Alpha Ltd, AMF Electronics, Artion Security, Astra Sat, Automatic Alarm Systems, Βιοκάλ, BS Security, Δ. Μουτσιόλης ΑΕΒΕ, Do It (24365.gr), Elecrosystems, EΡΤ/ΕΡΤ3, Eurobroadband, Euroguard, Grande Security, Ikusi Hellas, Keeper Group, Lemco, Mistral Electronics, Novatron Security, Novo Technologies, Olympia Electronics, Paradox Hellas, Rakson, RF Com, RG Alarm, Sector Security, Sigma Electronics, Solo Security, Technohellas και Tolis Stores.



Δείτε στο Floor Plan την πλήρη λίστα εκθετών καθώς και τους χώρο που θα βρείτε το περίπτερό τους!