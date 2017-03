Η COSMOTE TV στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με 3 συμπαραγωγές

Η COSMOTE TV, Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στηρίζει το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που διεξάγεται έως τις 12 Μαρτίου, και συμμετέχει στο πρόγραμμα του φεστιβάλ με τρεις δικές της συμπαραγωγές: το ντοκιμαντέρ της Μαργαρίτας Μαντά «Ο Μεγάλος Περίπατος της Άλκης», το «Portolago-Φαντάσματα στο Αιγαίο» της Ιωάννας Ασμενιάδου-Φωκά και το ...

Η COSMOTE TV, Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στηρίζει το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που διεξάγεται έως τις 12 Μαρτίου, και συμμετέχει στο πρόγραμμα του φεστιβάλ με τρεις δικές της συμπαραγωγές: το ντοκιμαντέρ της Μαργαρίτας Μαντά «Ο Μεγάλος Περίπατος της Άλκης», το «Portolago-Φαντάσματα στο Αιγαίο» της Ιωάννας Ασμενιάδου-Φωκά και το The Extra Mile της Βικτώριας Βελλοπούλου, που συμμετέχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα.



Το ντοκιμαντέρ «Ο Μεγάλος Περίπατος της Άλκης» πραγματεύεται την πολυτάραχη ζωή και το πλούσιο έργο της Άλκης Ζέη, με τον σκηνοθετικό φακό της Μαργαρίτας Μαντά να σκιαγραφεί τη ζωή της συγγραφέως, μέσα από μαρτυρίες της ίδιας, της αδελφής της και των αγαπημένων φίλων και συνοδοιπόρων της.



Το «Portolago-Φαντάσματα στο Αιγαίο», σε σκηνοθεσία Ιωάννας Ασμενιάδου-Φωκά, μας ξεναγεί στην άγνωστη και μοναδική ιστορία της Λέρου, μέσα από την οποία ξετυλίγεται και όλη η σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Ο έλεγχος του νησιού από τους Ιταλούς το 1912 μετέτρεψε το μικρό ψαροχώρι Λακκί σε Porto Lago, ανοικοδομώντας την πόλη σε στυλ ιταλικού ρασιοναλισμού. Από την πόλη του Porto Lago, πέρασαν πάνω από 100.000 άνθρωποι, Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι και Έλληνες, αφήνοντας τα σημάδια τους.



Τα δύο ντοκιμαντέρ προβάλλονται στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ, στην ενότητα «Μνήμες/Ιστορία».



Το The Extra Mile της Βικτώριας Βελλοπούλου, ακολουθεί τον Λευτέρη Παρασκευά, κομμωτή από την Ελλάδα που αποφασίζει να πάρει μέρος στο πιο δύσκολο τρίαθλο του κόσμου, το Arch to Arc. Θα τρέξει 140 χλμ από το Λονδίνο έως το Ντόβερ, θα κολυμπήσει 33,8 χλμ διασχίζοντας το στενό της Μάγχης και θα διανύσει την απόσταση των 296 χλμ με ποδήλατο, για να τερματίσει στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Στόχος του είναι να ενισχύσει οικονομικά ανθρώπους με κινητικές και νοητικές δυσκολίες και να επαναπροσδιορίσει την ιδέα του νικητή την εποχή της κρίσης.



Με την παρουσία ανατρεπτικών δημιουργών, νέων ενοτήτων, πρωτότυπων αφιερωμάτων, την Αγορά Ντοκιμαντέρ καθώς και τη διοργάνωση του πρώτου επίσημου Διαγωνιστικού προγράμματος, το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ.



Από φέτος, η COSMOTE TV είναι υποστηρικτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με πιο μεγάλα ραντεβού, το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και το 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017.