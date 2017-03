Η COSMOTE «Client of the Year» στα Ermis Awards 2016

«Client of the Year» αναδείχθηκε η COSMOTE στα Ermis Awards 2016, που αποτελεί κορυφαία διάκριση των βραβείων για τους διαφημιζόμενους. Συνολικά, η COSMOTE συγκέντρωσε 22 βραβεία για τις καμπάνιες επικοινωνίας που υλοποίησε το 2016, με στόχο να προβάλει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα της, αλλά και τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Οι καμπάνιες αυτές...

αναδείχθηκε ηστα, που αποτελεί κορυφαία διάκριση των βραβείων για τους διαφημιζόμενους. Συνολικά, η COSMOTE συγκέντρωσεπου υλοποίησε το 2016, με στόχο να προβάλει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα της, αλλά και τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Οι καμπάνιες αυτές, που αναγνωρίστηκαν από τη διαφημιστική αγορά για την αποτελεσματικότητα και την πρωτοτυπία τους, μοιράζονται τηνκαι τις πραγματικές ανάγκες του.Πρωταγωνιστώντας για ακόμη μία χρονιά στα Ermis, ηκέρδισε,μέσω των συνεργατών της Bold Ogilvy & Mather, OgilvyOne, Mindshare, Stefi & Lynx και Foss Productions,Ταπραγματοποιήθηκαν από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) στο "ΘΕΑΤΡΟΝ" του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».Αναλυτικά τα βραβεία που κέρδισε η COSMOTE:για:· Tη διαφημιστική ταινία με τον Νορβηγό « Lars » των προγραμμάτων κινητής COSMOTE Mobile, στην κατηγορία Ermis AD· Tη διαφημιστική ταινία «Έμπνευση» της COSMOTE TV, στην κατηγορία Ermis AD· Τη διαφημιστική ταινία του WHAT’S UP « Όλα Είναι Τώρα », στην κατηγορία Ermis AD· Τις δημιουργικές καταχωρήσεις του online βιβλιοπωλείου Cosmotebooks.gr «BOOK TWEETS - ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ», στην κατηγορία Ermis AD· Τα ραδιοφωνικά μηνύματα «SMS-Μπάλα» και «SMS-Children», στην κατηγορία Ermis AD· Την καμπάνια ενημέρωσης « COSMOTE RINGTONE AMBULANCE », με το μήνυμα «Πρόσεχε τον δρόμο, όχι το Κινητό», στην κατηγορία Ermis Branded Entertainment & Content· Το viral video « Μονόκεροι » του WHAT’S UP για επικοινωνία του δικτύου 4G της COSMOTE, στην κατηγορία Ermis Production.για:· Tις διαφημιστικές ταινίες «Τρένο» για τα δίκτυα σταθερής & κινητής COSMOTE και “COSMOTE RINGTONE AMBULANCE ” με το μήνυμα «Πρόσεχε τον δρόμο, όχι το Κινητό» για ασφαλή οδήγηση, στην κατηγορία Ermis Production· Τα digital videos της υπηρεσίας “COSMOTE Travel Pass” και της καμπάνιας ενημέρωσης “COSMOTE RINGTONE AMBULANCE”, στην κατηγορία Ermis AD· Τις δημιουργικές καταχωρήσεις του Cosmotebooks.gr «BOOK TWEETS - ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ», στην κατηγορία Ermis AD· Την εκστρατεία του WHAT’S UP «Όλα Είναι Τώρα», στην κατηγορία Ermis AD· Την υπαίθρια διαφήμιση της COSMOTE TV «Στις Οθόνες... των Συρμών!», στην κατηγορία Ermis Media.για:· Τα ραδιοφωνικά μηνύματα «GOOGLE TRANSLATE LARS - SWEDISH MEATBALLS» των προγραμμάτων κινητής COSMOTE Mobile, «Παραμύθι» του Cosmotebooks.gr και «Τραγούδι» της COSMOTE TV, στην κατηγορία Ermis AD· Την υπαίθρια διαφήμιση «COSMOTE RINGTONE AMBULANCE», στην κατηγορία Ermis AD· Την καμπάνια του WHAT'S UP «SNAPCHATTER», στην κατηγορία Ermis Branded Entertainment & Content· Την καμπάνια του WHAT'S UP «Reload It! – Σαϊτα», στην κατηγορία Ermis Direct· Την επικοινωνία του «Jumping Fish Music Project: Μια νέα μουσική εκπομπή», στην κατηγορία Ermis Media.