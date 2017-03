COSMOTE CINEMA FAST & FURIOUS, νέο κανάλι στην COSMOTE TV!

Την πετυχημένη συνταγή των pop up καναλιών (Star Trek, House of Cards, James Bond 007, NBA All Star κοκ.) συνεχίζει για ακόμη μια φορά η COSMOTE TV, δημιουργώντας το COSMOTE CINEMA FAST & FURIOUS. Μέσα απο τη συνεργασία της συνδρομητικής πλατφόρμας με το κινηματογραφικό studio της NBC Universal δίνεται στην COSMOTE TV η δυνατότητα τηλεοπτικής εκμετάλλευσης, ενός απο τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα φραντσάιζ ταινιών όλων των εποχών.

Την πετυχημένη συνταγή των pop up καναλιών (Star Trek, House of Cards, James Bond 007, NBA All Star κοκ.) συνεχίζει για ακόμη μια φορά η COSMOTE TV, δημιουργώντας το COSMOTE CINEMA FAST & FURIOUS. Μέσα απο τη συνεργασία της συνδρομητικής πλατφόρμας με το κινηματογραφικό studio της NBC Universal δίνεται στην COSMOTE TV η δυνατότητα τηλεοπτικής εκμετάλλευσης, ενός απο τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα φραντσάιζ ταινιών όλων των εποχών. Η σειρά ταινιών Fast and Furious που ξεκίνησε το 2001, έχει ως θεματικό άξονα τους παράνομους αγώνες αυτοκινήτων, τις θεαματικές καταδιώξεις με γρήγορα αυτοκίνητα, τις ληστείες και την σκιαγράφηση ανθρώπων και χαρακτήρων, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Η έβδομη και πιο πετυχημένη εισπρακτικά ταινία της σειράς στιγματίστηκε απο τον αναπάντεχο χαμό του Paul Walker, ενός εκ των πρωταγωνιστών, λίγο πρίν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και έτσι χρειάστηκε να ντουμπλαριστεί σε κάποιες σκηνές, για την ολοκλήρωση της. Έως σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εφτά ταινίες και δύο φιλμ μικρού μήκους, ενώ στις 14 Απριλίου θα γίνει και η παγκόσμια πρεμιέρα της όγδοης συνέχειας, με τίτλο "The Fate of the Furious".

Το νέο κανάλι "COSMOTE CINEMA FAST & FURIOUS" θα εμφανιστεί στους δέκτες των συνδρομητών της πλατφόρμας στις αρχές Απριλίου και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 8 του ίδιου μήνα, προβάλλοντας φυσικά όλες τις ταινίες τη σειράς αλλά και πλούσιο υλικό απο συνεντεύξεις των συντελεστών, παρασκήνια, κομμένες σκηνές αλλά και τον τρόπο που γυρίζονται όλες αυτές οι σκηνές καταδιώξεων που κόβουν την ανάσα.

Το νέο κανάλι θα είναι διαθέσιμο και μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO.

Βάλτε ζώνη και ξεκινάμε!