Πρωτοβουλία από Facebook, Mozilla, για την ακεραιότητα της δημοσιογραφικής ενημέρωσης

Μία ομάδα από ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, μη κερδοσκοπικοί και άλλοι οργανισμοί, λανσάρισαν από κοινού ένα ταμείο ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του News Integrity Initiative (Πρωτοβουλία για την Ακεραιότητα των Ειδήσεων), μία παγκόσμια κοινοπραξία που έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βγάζουν αποφάσεις με επίγνωση για τις ειδήσεις που διαβάζουν και μοιράζονται online. Η αποστολή της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει την παιδεία για την ενημέρωση, να αυξήσει την εμπιστοσύνη στην δημοσιογραφία σε όλο τον κόσμο, και να ενημερώσει καλύτερα τη δημόσια συζήτηση. Η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτήσει την εφαρμοσμένη έρευνα και προγράμματα, και θα συγκαλέσει συνεδριάσεις με ειδικούς του κλάδου.



Τα ιδρυτικά μέλη είναι η Facebook, το Craig Newmark Philanthropic Fund, το Ford Foundation, το Democracy Fund, το John S. and James L. Knight Foundation, το Tow Foundation, η AppNexus, η Mozilla και η Betaworks.



Η διαχείριση του News Integrity Initiative αναλαμβάνεται ως ανεξάρτητο πρόγραμμα από την σχολή δημοσιογραφίας CUNY School of Journalism, υπό την αιγίδια του Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism.



https://www.journalism.cuny.edu/2017/04/announcing-the-new-integrity-initiative/