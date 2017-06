Νέα, κορυφαία Smart Gadgets αποκλειστικά στον ΓΕΡΜΑΝΟ

Με νέα, αποκλειστικά Smart Gadgets εμπλουτίζονται τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία από προηγμένες συσκευές που βάζουν τον καταναλωτή στην καρδιά της τεχνολογίας. Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα και στο e-shop www.germanos.gr οι καταναλωτές θα βρουν σε αποκλειστικότητα τα επίσημα Call Of Duty Drones, για να γίνουν οι ίδιοι...

Με νέα, αποκλειστικά Smart Gadgets εμπλουτίζονται τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία από προηγμένες συσκευές που βάζουν τον καταναλωτή στην καρδιά της τεχνολογίας.



Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα και στο e-shop www.germanos.gr οι καταναλωτές θα βρουν σε αποκλειστικότητα τα επίσημα Call Of Duty Drones, για να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές του διάσημου παιχνιδιού, και τις εντυπωσιακές VR μάσκες DLODLO, τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα εικονικής πραγματικότητας στον κόσμο με αισθητήρα αναγνώρισης των κινήσεων του κεφαλιού 9 αξόνων (9-axis sensor). Επίσης, μπορούν να βρουν τη νέα μάσκα εικονικής πραγματικότητας Samsung Gear VR with Controller.

Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ «ακούν» τις ανάγκες των πελατών τους και συνεχίζουν να προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από high tech συσκευές και smart gadgets, όπως wearables, drones, VR glasses, action cameras, Smart Home, αλλά και αγαπημένα Smartphones, Tablets, laptops και αξεσουάρ. Οι Tech Experts, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι τεχνολογίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέξουν το ιδανικό gadget, να το σετάρουν και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές του.



Περισσότερες πληροφορίες



· CALL OF DUTY Drone MQ-27 Stunt με πλήθος λειτουργιών, κορυφαία χαρακτηριστικά και ακριβή έλεγχο μέσω χειριστηρίου. Είναι κατασκευασμένο από σκελετό υψηλής αντοχής, με 4 έλικες και προστατευτικές στεφάνες για προστασία από χτυπήματα και πτώσεις, είναι εύκολο στη χρήση και θα το βρείτε στα 79,91€.



· CALL OF DUTY Drone Dragonfly Wi-Fi με ευκολία στη χρήση χάρη στην ασύρματη σύνδεση μέσω Wi- Fi, δυνατότητα έλεγχου μέσω χειριστηρίου αλλά και Smartphone ή Tablet. Είναι εξοπλισμένο με κάμερα για φωτογραφίες και βίντεο και διατίθεται στα 199,90€.



· DLODLO μάσκα VR A1 iOS: Είναι συμβατή με iPhone 6, 6S & 7 και διαθέτει αισθητήρα αναγνώρισης των κινήσεων του κεφαλιού 9 αξόνων, πάνελ και πλήκτρα ελέγχου, αλλά και υποδοχή σύνδεσης μέσω lightning. Είναι ελαφριά, εύχρηστη και διατίθεται στα 119,90€.



· DLODLO μάσκα VR H2: Είναι συμβατή με Android Smartphones 4.7'' - 5,7'' ιντσών και διαθέτει αισθητήρα αναγνώρισης των κινήσεων του κεφαλιού 9 αξόνων, πάνελ και πλήκτρα ελέγχου, αλλά και υποδοχή σύνδεσης με το Smartphone μέσω micro USB. Είναι εύκολη και άνετη στη χρήση, με πλήθος περιεχομένου στην εφαρμογή DLODLO VR APP για παιχνίδια και ταινίες και διατίθεται στα 89,90€.



· Samsung Gear VR with Controller: Η συγκεκριμένη μάσκα εικονικής πραγματικότητας είναι συμβατή με τα Samsung Galaxy Smartphones (S8+, S8, S7, S7 Εdge, Note5, S6, S6 Edge, S6 Εdge+). Προσφέρει μια ξεχωριστή Virtual Reality εμπειρία χάρη στο χειριστήριο, που επιτρέπει την πλοήγηση στα διάφορά μενού με μεγάλη ευκολία, ταξιδεύοντας τον χρήστη σε τρισδιάστατους κόσμους, είτε πρόκειται για παρακολούθηση ταινίας, είτε για παιχνίδι. Διατίθεται στα 129€.