Vodafone: Καινοτομία και Τεχνολογία στη στήριξη της Κοινωνίας και της Ανάπτυξης

Σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες, καινοτόμες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προγράμματα του Ιδρύματος Vodafone με αντίκτυπο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους παρουσίασε η Vodafone Ελλάδας στην Εβδομάδα Καινοτομίας που διοργάνωσε η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προγράμματα του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια. Την παράσταση έκλεψε η Pepper, το πρώτο ρομπότ που σχεδιάστηκε για να συμβιώνει με τους ανθρώπους, το οποίο υποδεχόταν τους καλεσμένους, φορώντας το εμπορικό σήμα της Vodafone και ενημερώνοντας για τις κοινωνικές δράσεις της εταιρίας.



Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο "Καινοτομία και Κοινωνική Οικονομία", που απευθυνόταν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πραγματοποιήθηκε στον χώρο Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone, Vodafone World of Difference, το οποίο δίνει την ευκαιρία κάθε χρόνο σε 10 νέους να εργαστούν έμμισθα για έξι μήνες στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας. Μάλιστα, ένας από τους δέκα φετινούς νικητές του προγράμματος, η GIVMED, παρουσίασε τη δράση της και μοιράστηκε την εμπειρία και τα οφέλη της συμμετοχής στο Vodafone World of Difference.







Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε Fundathon, για νέους τρόπους χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικών οργανισμών, στο οποίο η νικήτρια ομάδα παρέλαβε ως έπαθλο tablets Vodafone.



Ακόμη, στην ημέρα Καινοτομίας, Επιστήμης & Τεχνολογίας, παρουσιάστηκαν στο Innovathens τα προγράμματα του Ιδρύματος Vodafone, STEM Empowering Youth και Τηλεϊατρική Vodafone.



To STEM Empowering Youth υλοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SciCo» στην περιφέρεια και στοχεύει στη δημιουργία εργαστηρίων



STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές και την ενθάρρυνση για πειραματικό σχεδιασμό και κατασκευή καινοτόμων εφαρμογών για την επίλυση τοπικών προβλημάτων και ζητημάτων της καθημερινότητας.



To κοινό είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί τα οφέλη του καινοτόμου προγράμματος μέσα από τη διήγηση των εμπειριών των ίδιων των μαθητών οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό και διακρίθηκαν για τις κατασκευές που υλοποίησαν. Τον πρώτο κύκλο μαθημάτων του STEM Empowering Youth, διάρκειας 8 εβδομάδων, παρακολούθησαν συνολικά 190 μαθητές από την Θράκη και τα Δωδεκάνησα.



Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το πρωτοπόρο πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Αθηνών για ενδέκατη συνεχή χρονιά σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί το δίκτυο της Vodafone στον τομέα της υγείας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.



Επίσης, στην ενότητα της Τεχνολογίας, η Vodafone Ελλάδας παρουσίασε καινοτόμες λύσεις Internet of Things (IoT), οι οποίες σχεδιάζονται στη χώρα μας και διοχετεύονται μέσω του Ομίλου Vodafone στις διεθνείς αγορές και μπορούν να μεταμορφώσουν τις επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, βελτίωση υπηρεσιών και μείωση κόστους.