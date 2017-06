Η Legrand ενισχύει τις θέσεις της στις ψηφιακές υποδομές με την εξαγορά της ServerTechnology, Inc.

Η Legrand συνεχίζει την ανάπτυξή της ανακοινώνοντας την προσάρτηση μιας ακόμα εταιρείας, της Server Technology, Inc. ηγέτη στην Αμερικάνικη αγορά στον τομέα των έξυπνων PDUs για data centers. Η Legrand είναι ήδη παρούσα στην αγορά των data centers, μέσω εταιρειών που ειδικεύονται στα ερμάρια VDI (Ortronics, Electrorack και AFCO Systems στις...

Η Legrand συνεχίζει την ανάπτυξή της ανακοινώνοντας την προσάρτηση μιας ακόμα εταιρείας, της Server Technology, Inc. ηγέτη στην Αμερικάνικη αγορά στον τομέα των έξυπνων PDUs1 για data centers.



Η Legrand είναι ήδη παρούσα στην αγορά των data centers, μέσω εταιρειών που ειδικεύονται στα ερμάρια VDI2 (Ortronics, Electrorack και AFCO Systems στις Ηνωμένες Πολιτείες, Aegide / Minkels στην Ολλανδία, SJ Manufacturing στη Σιγκαπούρη και Valrack στην Ινδία), καθώς και σε PDUs και KVM3 διακόπτες και τις εφαρμογές τους (Raritan στις Ηνωμένες Πολιτείες) και σε προ-καλωδιωμένες λύσεις (Lastar / Quiktron στις Ηνωμένες Πολιτείες). Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος ολοκληρώνει την προϊοντική του προσφορά στην αγορά των datacenters προσθέτοντας τη γκάμα των έξυπνων PDUs της Server Technology, Inc.



Γενικότερα, η Legrand ενισχύει την παρουσία της στην αναπτυσσόμενη αγορά των ψηφιακών υποδομών, ενός εκ ων τεσσάρων ισχυρών νέων επιχειρηματικών τομέων4 του Ομίλου, οδηγούμενη από την διαρκώς αυξανόμενη ροή δεδομένων, η οποία οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη διασυνδεδεμένων προϊόντων και στη ζήτηση για ολοένα και περισσότερες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.



Με έδρα το Ρίνο της Νεβάδα, η Server Technology, Inc. έχει περίπου 200 υπαλλήλους και ετήσια έσοδα πάνω από 110 εκατομμύρια δολλάρια.

1 PDU: Power Distribution Unit.

2 Voice-Data-Image.

3 KVM: Keyboard, Video and Mouse.

4 Digital infrastructure, energy efficiency, assisted living and home systems.

ABOUT LEGRAND

Η Legrand είναι o παγκόσμιος ειδικός στις ηλεκτρικές και ψηφιακές κτιριακές υποδομές. Προσφέρει πλήρεις λύσεις στις αγορές εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων και κατοικίας σε σχεδόν 180 χώρες. Έλεγχος και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, διαχείριση καλωδίων, διανομή ενέργειας διανομή δικτύων… Η Legrand παρέχει πολυάριθμες λύσεις για τη διαχείριση του φωτισμού, της θερμοκρασίας, της ενέργειας, των δικτύων και του έλεγχου εισόδου στα κτίρια. Η γκάμα των προϊόντων της είναι ιδιαίτερα εκτενής, με πάνω από 215.000 προϊόντα στους καταλόγους της που διαιρούνται σε 78 οικογένειες προϊόντων.

www.legrand.gr