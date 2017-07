COSMOTE DEALS for YOU: Προσφορές που γίνονται τρόπος ζωής

Τρόπος ζωής γίνεται το πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU καθώς εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες προσφορές αποκλειστικά για συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE καλύπτοντας ακόμα περισσότερο τις καθημερινές τους ανάγκες. Για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές σε 26 προορισμούς, δωρεάν εισιτήρια επιστροφής με δρομολόγια της Hellenic Seaways...

Τρόπος ζωής γίνεται το πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU καθώς εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες προσφορές αποκλειστικά για συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE καλύπτοντας ακόμα περισσότερο τις καθημερινές τους ανάγκες.



Για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές σε 26 προορισμούς, δωρεάν εισιτήρια επιστροφής με δρομολόγια της Hellenic Seaways. Τα δωρεάν εισιτήρια ισχύουν και για την επιστροφή του οχήματος ή της μοτοσυκλέτας αλλά και από τη φετινή χρονιά δωρεάν είναι και οι τετράκλινες καμπίνες για την επιστροφή της οικογένειας.



Κάθε μέρα μια μεγάλη ποικιλία προσφορών από το COSMOTE DEALS for YOU δίνει μοναδικά προνόμια για τους συνδρομητές COSMOTE. Μπορούν να ξεκινήσουν την μέρα τους ευχάριστα με 2 καφέδες στην τιμή του 1 από τα everest, για μεσημεριανό ή βραδινό να μοιραστούν με την παρέα τους 2 απολαυστικά extreme burgers στην τιμή του 1 στα Goody’s Burger House, αλλά και να κάνουν ακόμα πιο γλυκιές τις στιγμές με την οικογένειά τους με 2 παγωτά στην τιμή του 1 από τη δωδώνη.



Μέσω του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU οι συνδρομητές COSMOTE απολαμβάνουν πολλές ακόμα μοναδικές προσφορές για θέατρο, γεύση, σινεμά, συναυλίες, θεματικά πάρκα, δωμάτια απόδρασης, εστιατόρια, γυμναστήρια, ταξίδια, shopping κ.α και μπορούν να έχουν καθημερινά μοναδικές εμπειρίες στα: Village Cinemas, Astir Beach, Allou! Fun Park, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, Athens Clue, Pizza Hut, chillbox, δωδώνη, Shell, Pockee κ.α.



Η απόκτηση κωδικού COSMOTE DEALS for YOU γίνεται απλά με αποστολή κενού SMS στο 19019 ή με μια κλήση στο 13019 από σταθερό ή μέσω της ιστοσελίδας COSMOTE DEALS for YOU.