Στις 26 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για την ANGA COM 2018

H ANGA COM ολοκλήρωσε την μετεγκατάσταση στις νέες εκθεσιακές αίθουσες, με αριθμούς ρεκόρ. Με 460 εκθέτες και 19.000 επισκέπτες από 80 χώρες, η Έκθεση και το Συνέδριο για την Ευρυζωνικότητα, τις Καλωδιακές και Δορυφορικές υπηρεσίες επέτυχε μία αύξηση επισκεπτών της τάξης του 5%, και 50% μερίδιο διεθνών επισκεπτών. 2.300 άτομα παραβρέθηκαν στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Όλα τα highlights και τα νέα στοιχεία για την ANGA COM 2018 ή το βίντεο της ANGA COM είναι διαθέσιμα στο www.angacom.de



H ANGA COM 2018 θα λάβει χώρα στην Κολωνία από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2018 - για μία ακόμα φορά στις νέες εκθεσιακές αίθουσες και στο CongressCenter North. Την επόμενη χρονιά θα επεκταθούν ειδικά τα θέματα που αφορούν τις Οπτικές Ίνες και το Έξυπνο Σπίτι. Οι εγγραφές για τους εκθέτες ξεκινούν online από τις 26 Σεπτεμβρίου 2017.



Δελτίο Τύπου ANGA COM