Οι 10 νικητές του World of Difference του Ιδρύματος Vodafone πρόσφεραν με την εργασία τους στην κοινωνία

Οι νικητές του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 7η χρονιά, ολοκλήρωσαν την 6μήνη εργασία τους, στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είχαν επιλέξει, μέσω της οποίας είχαν τη δυνατότητα να αφήσουν το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα και να αποκτήσουν παράλληλα πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Οι νικητές του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 7η χρονιά, ολοκλήρωσαν την 6μήνη εργασία τους, στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είχαν επιλέξει, μέσω της οποίας είχαν τη δυνατότητα να αφήσουν το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα και να αποκτήσουν παράλληλα πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Συγκεκριμένα, οι 10 φετινοί νικητές του προγράμματος προσέφεραν με την εργασία τους στην ενίσχυση του έργου των Οργανώσεων: Ψυχογηριατρικής Εταιρείας, Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής, Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης (SciFY), Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας Ροδόπης(SciFy), Συλλόγου Οροθετικών ΕλλάδαςToμέσα από το πρόγραμμα Vodafone World of Difference από το 2010, στηρίζει το έργο των κοινωφελών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπειρία, πολύτιμα εφόδια για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.Έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει προσφέρει, από όλη τη χώρα, καλύπτοντας τον μισθό τους για 6 μήνες, και ταυτόχρονα έχει συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση του έργουσε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πάρο και Πρέσπες.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα World of Difference είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.vodafone.gr/portal/world-difference-programme . Πληροφορίες για τους Νικητές 2017 στη σελίδα http://www.vodafone.gr/portal/world-difference-2017 και το video στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=wYUs93eKsXM Σύντομα θα ανακοινωθεί η υποβολή συμμετοχών για τον 8γύρο του προγράμματος.είχε υπό την ευθύνη της την υλοποίηση του εκπαιδευτικού Προγράμματοςγύρω από το. Στους 6 μήνες της απασχόλησής της, ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε, ενώ το πρόγραμμα, με τη δική της συμβολή, είναι έτοιμο να επεκταθεί και να εφαρμοστεί σε σχολεία, εκτός Αττικής, για το σχολικό έτος 2017-2018.εργάστηκε ως Ψυχολόγος στηνόπου υλοποίησε το Πρόγραμμαστους Δήμους Κορυδαλλού, Αιγάλεω, Πετρούπολης, Βριλησσίων, Ν. Φιλαδέλφειας και Κηφισιάς. Το έργο της, έδωσε τηκαι να ενημερωθούν, μαζί με τους οικείους τους, για τους τρόπους έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της άνοιας.απασχολήθηκε ως Εκπαιδεύτρια ατόμων με νοητική υστέρηση στο. Μέσα από έγκυρα εκπαιδευτικά εργαλεία, κατήρτισε μιαστο χώρο της εστίασης, με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση και αυτονομία.Ως Υπεύθυνος Προϊόντος, οσχεδίασε και ανέπτυξε πλατφόρμα για τη διαχείριση των δωρεών / φαρμάκων και των αναγκών των συνεργαζόμενων φορέων, βελτίωσε την ιστοσελίδα του Οργανισμούκαι, τέλος, συντόνισε την ομάδα έργου του προϊόντος. Σε αυτούς τους 6 μήνες, η συμμετοχή του οδήγησε στηκαι προσέφερεσυντόνισε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμακαι της αντίστοιχης δράσηςστο. “Η Βαλίτσα ταξίδεψε”που συμμετείχαν σε δράσεις στις τάξεις,που συμμετείχαν σε σεμινάρια,που ασχολήθηκαν με το Πρόγραμμα σε, καθώς και τους συμμετέχοντες στομε θέμα “Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: Συνέργειες και Προοπτικές”.είχε την ευθύνη δυο προγραμμάτων, του “στην ΟργάνωσηΤο Πρόγραμμα Vodafone World of Difference έδωσε την ευκαιρία σε 15 άτομα της Οργάνωσης, καθώς και σε 24 άτομα άλλων Οργανισμών, να εκπαιδευτούν γύρω από το “Mobile School – Κινητό Σχολείο” σε καταυλισμούς Ρομά, στο Βέλγιο, σε μια εκπαίδευση που διήρκησε 10 ημέρες, με 52 ώρες θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής. Στη συνέχεια, το “Mobile School – Κινητό Σχολείο” πραγματοποίησε, μέσα από τις οποίες επωφελήθηκαν. Αντίστοιχα,παρακολούθησαν το “Κοινωνικό Φροντιστήριο”, ενώ διεξήχθησαν παράλληλες δράσεις με στόχο την ψυχο-κοινωνική ενδυνάμωση και κοινωνικοποίηση παιδιών με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.ανέλαβε την εκπαίδευση ατόμων με κινητικά προβλήματα στοΣτο πλαίσιο του Προγράμματος,και, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την κοινωνικοποίησή τους και, εν τέλει, τη σταδιακή επανένταξή τους στην εκπαίδευση και την εργασία.εργάστηκε ως Σύμβουλος Ατομικής Υγιεινής & Ασφάλειας στο πρόγραμματης Οργάνωσης. Με στόχο την ενημέρωση των προσφύγων σε θέματα ασφάλειας και ατομικής υγιεινής στους χώρους διαμονής τους, καθώς και την εξατομικευμένη ενημέρωση ευάλωτων ομάδων, ο Παύλος ευαισθητοποίησεεστίασε στην κοινότητα των τυφλών μέσα από το ρόλο που ανέλαβε, ως Impact Accelerator, στην Οργάνωση. Κατά την περίοδο απασχόλησης της στον οργανισμό, μεταξύ άλλων, σχεδίασε και υλοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης, δημιούργησε νέα παιχνίδια για τυφλούς και προσάρμοσε στην αγγλική γλώσσα την έκδοση ενός ελληνικού παιχνιδιού της SciFY. Μέσα από το έργο της(χρήστες πλατφόρμας, συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις κι ενημερώσεις κ.α.), ενώ(φροντιστές, οικείοι, εκπαιδευτικοί, επωφελούμενοι φορέων κ.α.).πραγματοποίησε σειρά δράσεων για τη βελτίωση της ζωής των οροθετικών ατόμων για λογαριασμό τουως Υπεύθυνος Διεκδίκησης Δικαιωμάτων και Επικοινωνίας. Ανέλαβε την, και συντόνισε. Παράλληλα, παρείχεγια το HIV και τους τρόπους προφύλαξης, ενώ επιμελήθηκε και επεξεργάστηκε τοΕδώ και 25 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά της Vodafone με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 15 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 70 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 536.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, τα Εργαστήρια STEMpowering Youth στην περιφέρεια, το Επίκεντρο της ActionAid, τα Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, τα Προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων και το Πρόγραμμα Vodafone World of Difference.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.vodafone.gr/portal/foundation