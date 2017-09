eGaming 2017 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η απόλυτη gaming εμπειρία στη ΔΕΘ

Το μεγαλύτερο gaming event των Βαλκανίων, το eGaming 2017 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, έρχεται στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 17 (Hangar 17), από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Μια ψηφιακή αρένα με 20 πρωταθλήματα live και 250 gaming rigs σε κονσόλες και PC, θα αποτελέσουν το ιδανικό σκηνικό για τους λάτρεις του gaming...

Όλα τα νεώτερα για

XBOX

One

Χ &

PS

4 στο περίπτερο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ

- Tο μεγαλύτερο gaming event των Βαλκανίων 9 – 17/9 στη ΔΕΘ: 20 πρωταθλήματα live, 250 gaming rigs και οι τελικοί του The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ- Για πρώτη φορά η νέα, πανίσχυρη κονσόλα Xbox One X της Microsoft & δύο ολοκαίνουργια παιχνίδια για PS4, στο περίπτερο της ΓΕΡΜΑΝΟΣΤο μεγαλύτερο gaming event των Βαλκανίων, το eGaming 2017 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, έρχεται στην 82Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 17 (Hangar 17), από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.Μια ψηφιακή αρένα με 20 πρωταθλήματα live και 250 gaming rigs σε κονσόλες και PC, θα αποτελέσουν το ιδανικό σκηνικό για τους λάτρεις του gaming, με τους διαγωνιζόμενους να διεκδικούν βραβεία συνολικής αξίας 15.000€. Στο πλαίσιο του eGaming, θα πραγματοποιηθούν και οι τελικοί του πανελληνίου πρωταθλήματος eSports: The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, του μεγαλύτερου multigaming πρωταθλήματος στο οποίο θα αναμετρηθούν gamers από την Ελλάδα με διεθνείς παίκτες των Βαλκανίων, σε ένα τουρνουά με εξαιρετικό ενδιαφέρον.Στο πλαίσιο του eGaming 2017 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πρώτοι από κοντά στο περίπτερο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τη νέα κονσόλα XBOX One X της Microsoft, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στις 7 Νοεμβρίου. H ισχυρότερη κονσόλα στον κόσμο, για πραγματικό 4K gaming με υποστήριξη HDR, το XBOX One X αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο στην εμπειρία gaming.Στο περίπτερο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι επισκέπτες θα μπορούν, επίσης, να παίξουν τα δύο ολοκαίνουργια παιχνίδια PS4 της SONY, το “Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο”, συνέχεια της πολυβραβευμένης σειράς, και το συναρπαστικό “Knack 2”, με τον αγαπημένο ήρωα σε νέες μάχες και γρίφους.Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα μπορούν, ακόμα, να περιηγηθούν στα εκθεσιακά περίπτερα των μεγαλύτερων κατασκευαστών gaming και τεχνολογίας του κόσμου, να δοκιμάσουν νέους τίτλους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στο gaming. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί και πολλές εκδηλώσεις με cosplay, διαγωνισμούς και workshops, αλλά και επιδείξεις επιτραπέζιων παιχνιδιών.Μετά το The League , που διοργανώθηκε σε 9 καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα με συνολικά 42 τουρνουά, και το gameAthlon powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Αθήνα, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεχίζει να δίνει δυναμικά το παρών στον χώρο του gaming. Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της τεχνολογίας και στο e-shop www.germanos.gr οι καταναλωτές θα βρουν κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών, προηγμένες κονσόλες, αλλά και όλες τις νέες κυκλοφορίες, σε προσιτές τιμές και με αποκλειστικές προσφορές.