Περισσότεροι από 80.000 επισκέπτες στο eGaming 2017 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Θεσσαλονίκη

Με περισσότερους από 80.000 επισκέπτες και 2.585 συμμετοχές αθλητών σε 31 τουρνουά ολοκληρώθηκε στην 82ΔΕΘ το eGaming 2017 powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το μεγαλύτερο gaming event των Βαλκανίων.Οι επισκέπτες του περιπτέρου 17, από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου, έζησαν την απόλυτη εμπειρία gaming, με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε μια ψηφιακή αρένα με πάνω από 20 τουρνουά, 250 gaming rigs σε κονσόλες και PC, αλλά και με τους τελικούς του The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Οι λάτρεις του gaming είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πάνω από 60 διαφορετικούς τίτλους παιχνιδιών, να απολαύσουν από κοντά τον μεγαλύτερο διαγωνισμό cosplay στην Ελλάδα με 38 συμμετοχές και εντυπωσιακά κουστούμια, αλλά και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στο gaming.Στο booth της ΓΕΡΜΑΝΟΣ το κοινό γνώρισε από κοντά τη νέα κονσόλα XBOX One X της Microsoft, πριν το επίσημο ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, αλλά και δύο ολοκαίνουργια παιχνίδια PS4 της SONY, το “Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο” και το συναρπαστικό “Knack 2”. Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του κοινού στη δράση του 3D Avatar, αλλά και στην Augmented Reality ενέργεια με 3D props από τα παιχνίδια League of Legends και Overwatch, όπου μπορούσαν να φτιάξουν τη δική τους φωτογραφία ή video με την παρέα τους.Συνολικά στο πλαίσιο του eGaming παρουσιάστηκαν 6 ακυκλοφόρητα παιχνίδια, ενώ δύο παιχνίδια έκαναν το launch τους με τουρνουά (NBA2K18 & PES18). Παράλληλα, γνωστοί youtubers όπως οι CaptainPanez, HackyPixelz, Unboxholics, GRamers, celebrities του community, comic artists, αλλά και η παρουσιάστρια Ευαγγελία Τσιορλίδα, έδωσαν δυναμικά το παρών και ξεσήκωσαν το κοινό, που έμεινε με τις καλύτερες εντυπώσεις.Η καρδιά του gaming συνεχίζει να χτυπάει στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ με κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών, προηγμένες κονσόλες, αποκλειστικές προσφορές, αλλά και όλες τις νέες κυκλοφορίες.