Το νέο Star Trek έφερε ρεκόρ στις εγγραφές συνδρομητών στο SVoD του CBS

Η πρεμιέρα του Star Trek: Discovery στο CBS All Access, την ψηφιακή υπηρεσία SVoD του τηλεοπτικού δικτύου του CBS, έφερε ρεκόρ στις νέες εγγραφές συνδρομητών σε μια μόνο μέρα.



Το CBS δεν ανακοίνωσε ακριβή στοιχεία, αλλά δήλωσε ότι ο αριθμός "διέλυσε" το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσαν τα βραβεία Grammy του 2017.



Τα επεισόδια ένα και δύο του Star Trek: Discovery προβλήθηκαν ζωντανά στην υπηρεσία στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα on demand κάθε Κυριακή, αποκλειστικά για τους συνδρομητές του CBS All Access στις Η.Π.Α. Μια συνδρομή κοστίζει 5,99 δολάρια ανά μήνα ή 9,99 δολάρια για περιεχόμενο χωρίς διαφημίσεις.



Εκτός από το ρεκόρ εγγραφής συνδρομητών σε μία ημέρα, το CBS All Access δήλωσε ότι κατέγραψε επίσης την καλύτερη εβδομάδα και μήνα για εγγραφές, λόγω της έναρξης του Star Trek: Discovery, του ξεκίνημα του NFL στο CBS και του φινάλε της σεζόν του Big Brother.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο [ΣΣ και στην Ελλάδα], το Star Trek: Discovery προβάλλεται από το Netflix. Τα δύο πρώτα επεισόδια είναι διαθέσιμα από την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, ενώ και τα επόμενα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα λιγότερο από 24 ώρες μετά την προβολή τους στις ΗΠΑ.



