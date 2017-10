ANGA COM 2018: Ξεκινούν οι εγγραφές για τους εκθέτες

Από τώρα και στο εξής, οι εκθέτες μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά για την ANGA COM 2018, την κορυφαία έκθεση και διάσκεψη για ευρυζωνικές, καλωδιακές και δορυφορικές εφαρμογές στην Ευρώπη. Η ANGA COM θα λάβει χώρα από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2018 - και πάλι στις νέες αίθουσες εκθέσεων στην Κολωνία. Την επόμενη χρονιά, θα επεκταθούν ειδικά τα θέματα Gigabit Networks, Fiber, Smart Home και New TV.Με 19.000 συμμετέχοντες και 460 εκθέτες, η ANGA COM ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση στις σύγχρονες αίθουσες εκθέσεων τον περασμένο Ιούνιο με νέους αριθμούς ρεκόρ. Η έκθεση και η διάσκεψη επέτυχαν αύξηση του επισκέπτη κατά 5%. Με 50 τοις εκατό μερίδιο των διεθνών επισκεπτών, η ANGA COM παρέχει μια αγορά ευρυζωνικών και οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνεται σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, προμηθευτές και προμηθευτές περιεχομένου σε όλη την Ευρώπη.Οι μαρτυρίες από τους εκθέτες και τους συμμετέχοντες στο συνέδριο δημοσιεύονται στο νέο ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση www.angacom.de . Στην ιστοσελίδα υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και το βίντεο ANGA COM.___Η ANGA COM οργανώνεται από θυγατρική της Ένωσης Διαχειριστών Γερμανικών Καλωδιακών Δικτύων (ANGA) και υποστηρίζεται από το ZVEI (Satellite & Cable) εδώ και πολλά χρόνια. Το 2017, η εκδήλωση προσέλκυσε 460 εκθέτες από 37 χώρες και 19.000 συμμετέχοντες από 80 χώρες. Με 50 τοις εκατό μερίδιο των διεθνών επισκεπτών, η ANGA COM παρέχει μια ευρυζωνική αγορά που επικεντρώνεται στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους προμηθευτές και τους προμηθευτές περιεχομένου σε όλη την Ευρώπη.