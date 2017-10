Tο βιβλίο "the Aphrodite's child story", η ιστορία ενός από τα πιο γνωστά ελληνικά συγκροτήματα, διαθέσιμο για παραγγελία

Τώρα μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο "the Aphrodite's child story". Η ιστορία ενός από τα πιο γνωστά ελληνικά συγκροτήματα στο εξωτερικό. Γραμμένη από τον drummer του group Λουκά Σιδερά. Μέσα από 124 σελίδες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό που δεν θα έπρεπε να λείπει από καμία μουσική συλλογή στην ειδική τιμή των €15,90 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και των μεταφορικών εντός Ελλάδος)...

http://lithoprint.gr/theaphroditeschild.html



Μέσα από 124 σελίδες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό που δεν θα έπρεπε να λείπει από καμία μουσική συλλογή στην ειδική τιμή των €15,90 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και των μεταφορικών εντός Ελλάδος). ISBN: 978-960-93-9081-1.



(the book is for now printed only in greek, there will be an English version soon. We do not deliver outside Greece yet, unless you can find a courier service to deliver it to you)



Κάντε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και παράλληλα την κατάθεση του ποσού (ανάλογα των αριθμό βιβλίων που έχετε παραγγείλει) και θα σας αποσταλλούν εντός 5 ημερών στην διεύθυνση που θα μας δώσετε, μόνο εντός Ελλάδος.



Παρακαλώ να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με αστερίσκο. Τηλέφωνο επικοινωνίας ή ερωτήσεων: 210 5722615 (εσωτερικό 102) ή 6948580963, κύριος Καρακατσάνης.