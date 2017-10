Απόψε η εκτόξευση του δορυφόρου EchoStar 105/SES-11

Η SpaceX θα πραγματοποιήσει απόψε 11 Οκτωβρίου, (επιτρέποντος του καιρού) την εκτόξευση του δορυφόρου EchoStar 105/SES-11. Ο διπλής αποστολής δορυφόρος κατασκευάστηκε από την Airbus Defense & Space και θα τοποθετηθεί στις 105 μοίρες δυτικά. Η SES θα χρησιμοποιήσει ένα τμήμα του σκάφους και τους αναμεταδότες της C-band. Η EchoStar με τη σειρά της θα αξιοποιήσει τους 24 αναμεταδότες της Ku-band του δορυφόρου για την εκπομπή τηλεοπτικών υπηρεσιών απευθείας λήψης (DTH).



Η SpaceX χρησιμοποιεί ένα επαναχρησιμοποιημένο πρώτο στάδιο ως μέρος του πυραύλου του Falcon 9 και ο τεχνικός διευθυντής της SES, Martin Halliwell, δήλωσε στον τοπικό τύπο από τον χώρο του Kennedy Space Center ότι ο πυραύλος είναι "έτοιμος να πετάξει" . Ο Halliwell πρόσθεσε ότι η SES αποκτά μικρή έκπτωση για τη χρήση επαναχρησιμοιούμενου πυραύλου, ενώ στο μέλλον θα αγοράζεται η υπηρεσία εκτόξευσης, και είτε πρόκειται για νέο όχημα είτε για ανακυκλωμένο όχημα, είτε από τμήματα από των δύο - δεν θα έχει καμία σημασία.



Το δίωρης διάρκειας παράθυρο για την εκτόξευση του πυραύλου ξεκινά στις 6.53 μ.μ. ώρα Φλώριδας.



Το ισχυρό πρώτο στάδιο έχει προγραμματιστεί να προσθαλασσωθεί μετά τον διαχωρισμό του στην πλωτή εξέδρα της SpaceX, "Of Course I Still Love You" (OCISLY).



