OTEAcademy: Γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Εμπειρίας Πελάτη για 5η συνεχή χρονιά

Η OTEAcademy, μέλος του διεθνούς οργανισμού Customer Experience Professionals Association (CXPA), γιόρτασε για 5η συνεχή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Εμπειρίας Πελάτη, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του CXPA ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο του εορτασμού, πραγματοποιήθηκε και φέτος στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy ένα Customer Experience Networking workshop, με τη συμμετοχή...

Η OTEAcademy, μέλος του διεθνούς οργανισμού Customer Experience Professionals Association (CXPA), γιόρτασε για 5η συνεχή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Εμπειρίας Πελάτη, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του CXPA ανά τον κόσμο.



Στο πλαίσιο του εορτασμού, πραγματοποιήθηκε και φέτος στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy ένα Customer Experience Networking workshop, με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών από διάφορους κλάδους, όπως οι Alpha Bank, Arkas Hellas, COSMOTE E-VALUE, GOODYS-EVEREST, Intale, Nobacco, Oracle Hellas, ReGeneration, Workable, Κραταιόν Consulting κ.ά., που επενδύουν σημαντικά στο Customer Experience. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, ενημερώθηκαν για το διεθνή οργανισμό CXPA και έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής Εμπειρίας Πελάτη. Την εκδήλωση στήριξαν με τις ευγενικές χορηγίες τους οι Oracle Hellas, COSMOTE E-VALUE και One Food One by Menoo.



Η OTEAcademy είναι μέλος του CXPA από το 2012, συμμετέχοντας ενεργά σε International και European Exchange Meetings. Έχει στο δυναμικό της 4 Certified Master Practitioners από το Academy of Service Excellence (UK), 6 Professional Customer Experience Trainers και 1 Certified Customer Experience Professional (CCXP). Διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία στον τομέα του customer experience, έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 1.300 σεμινάρια – εκπαιδευτικά workshops σε θέματα «Εμπειρίας Πελάτη», στα οποία έχουν συμμετάσχει πάνω από 13.000 στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες.