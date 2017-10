IHS: 125 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές IoT έως το 2030

Γράφτηκε από: Σ.Χ.

Ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών Internet of Things (IoT) παγκοσμίως θα σημειώσει άνοδο 12% κατά μέσο όρο ετησίως, από περίπου 27 δισεκατομμύρια το 2017 σε 125 δισεκατομμύρια το 2030, σύμφωνα με ανάλυση της IHS Markit. Σε ένα νέο δωρεάν ebook με τίτλο "The Internet of Things: a movement", η IHS Markit διευκρινίζει με ποιο τρόπο το IoT επαναφέρει το ανταγωνιστικό...