CFO Ομίλου ΟΤΕ: Προτεραιότητά μας, η συμβολή στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας

«Η νέα ψηφιακή εποχή είναι ήδη εδώ. Ήδη, στην Αμερική υπάρχει αυτή τη στιγμή επιχείρηση που χρησιμοποιεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς. Ήδη, στη χειρουργική χρησιμοποιούμε μέλη φτιαγμένα με 3D printing. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα. Οι αλλαγές γίνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Και για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζονται δίκτυα. Γι αυτό λοιπόν επενδύουμε. Γιατί χωρίς δίκτυα, θα χάσουμε το τρένο της ψηφιακής εποχής.» Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ενότητα «Leaders’ Summit - Keep calm and invest» του 19ου συνεδρίου InfoCom World.



Και πρόσθεσε: «Είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Τη δεκαετία 2010-2020 το επενδυτικό μας πλάνο ανέρχεται συνολικά σε 3,5 δισ. ευρώ. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, μήκους 43.000 χλμ. Όσο η περίμετρος της γης και ακόμη περισσότερο! Και συνεχίζουμε.»



Με την ολοκλήρωση του έργου που ανέλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ στο πλαίσιο της Γ’ φάσης του Κανονισμού της ΕΕΤΤ για τα δίκτυα Νέας γενιάς, περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά & επιχειρήσεις, σε 650 περιοχές σε όλη την Ελλάδα θα έχουν πρόσβαση σε πολύ γρήγορο internet μέσω δικτύου οπτικών ινών. Μέσω της OTEGlobe, ο Όμιλος διαθέτει επίσης 16.000 χλμ οπτικών ινών που διέρχονται από 15 χώρες καλύπτοντας τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα διασύνδεσης, και συμμετέχει στο μεγαλύτερο υποβρύχιο οπτικό καλώδιο, μήκους 25.000 χλμ, που εκτείνεται από τη Μασσαλία στο Χονγκ Κονγκ. Επίσης, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών με μήκος διαδρομής 12.000 χλμ, στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές «Λευκές» περιοχές της ελληνικής επικράτειας.



«Για τον Όμιλο ΟΤΕ είναι προτεραιότητα και εθνική υποχρέωση να συμβάλλουμε στην ψηφιακή ανάπτυξη. Μπορούμε να ωθήσουμε τη χώρα προς τα εμπρός, για να φτάσει εκεί που είναι ήδη οι τεχνολογικά προηγμένες χώρες. Πρέπει όμως και η Ρυθμιστική Αρχή να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση» είπε ο CFO του Ομίλου ΟΤΕ, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους μήνες σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στους χρόνους έγκρισης των τιμολογίων λιανικής του ΟΤΕ, γεγονός που δεν λειτουργεί ούτε προς όφελος του καταναλωτή, ούτε του ανταγωνισμού.



Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία της Πολιτείας να διαθέσει κονδύλια για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας, ο κ. Μαζαράκης ανέφερε: «Η απόφαση να κατευθυνθούν κονδύλια σε δράσεις όπως το Superfast Broadband, το Connected Enterprise και το Rural Extension είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ώστε πραγματικά αυτά τα χρήματα να πιάσουν τόπο». Και πρόσθεσε: «Στις αστικές περιοχές, επενδύουμε όλοι σημαντικά ποσά για υποδομές. Στις ακριτικές περιοχές, οι οπτικές ίνες έφτασαν με το Rural Broadband -ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ήδη κατασκευάσει τις υποδομές σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Νομίζω λοιπόν ότι οι περιοχές που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση από πλευράς Πολιτείας αυτή τη στιγμή είναι αυτές που απομένουν, ανάμεσα στις αστικές και τις ακριτικές.»



Σε ό,τι αφορά την επιδότηση της ζήτησης από την Πολιτεία για υπερυψηλές ταχύτητες, ο κ. Μαζαράκης τη χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη», σημείωσε ωστόσο ότι, για να είναι αποτελεσματικότερη, δεν θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένη τεχνολογία.



Infocom Awards για τον Όμιλο ΟΤΕ



Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις. Στην COSMOTE απονεμήθηκε το βραβείο «Tech Innovator of the Year» για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την τεχνολογία και την καινοτομία. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Ομίλου, ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος, Chief Technology & Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ. Ως «Executive Woman of the Year» τιμήθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Corporate Communications Ομίλου ΟΤΕ.