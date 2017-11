Xbox One X: η πιο ισχυρή κονσόλα 4Κ gaming ήρθε στον ΓΕΡΜΑΝΟ

Το Xbox One X, η ισχυρότερη κονσόλα στον κόσμο με τεχνολογία HDR για 4K gaming, ήρθε στον ΓΕΡΜΑΝΟ.Οι λάτρεις του gaming μπορούν να αποκτήσουν την κονσόλα Xbox One X με δώρο [1]αποκλειστικά από τον ΓΕΡΜΑΝΟ, το Tom Clancy's Rainbow Six: Siege,απευθείας από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα ή από το www.germanos.gr με 499€ [2] ή σε 24 άτοκες δόσεις των 20,79€.

Γράφτηκε από: N.D